В Карабахе российские врачи приняли более 300 жителей, сообщил миротворец
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач проводит прием пациента на базе госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте
СТЕПАНАКЕРТ, 8 дек – РИА Новости. Российские военные медики за прошедшие недели обследовали свыше 300 жителей в восьми населенных пунктах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, рассказал РИА Новости начальник Центра медицинского обеспечения Центра управления миротворческой деятельностью РФ подполковник Егор Демидович.
"Мы уже побывали в восьми населенных пунктах, провели обследование более чем 300 человек с учетом сегодняшних. На данный момент мы работаем только с Аскеранским районом. Мы с комиссией по вопросам здравоохранения Национального собрания решили начать охватывать по районам, чтобы это не были спорадические выброски", - сообщил Демидович.
По его словам, после Аскеранского района НКР, вероятнее всего, военные медики РФ продолжат оказывать помощь жителям Мартунинского района.
Демидович заявил, что выездные врачебные бригады формируются по принципу многофункциональности, в них включают терапевтов, хирургов, а также другие специалистов в зависимости от нужд конкретного района.
"Берем с собой и наше оборудование. В отдаленных районах кроме медсестры специалистов, как правило, нет. Поэтому оборудование привозим с собой и работаем с ним", - рассказал он.