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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201208/karabakh-1588133605.html
В Карабахе российские врачи приняли более 300 жителей, сообщил миротворец
В Карабахе российские врачи приняли более 300 жителей, сообщил миротворец
Российские военные медики за прошедшие недели обследовали свыше 300 жителей в восьми населенных пунктах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, рассказал... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T05:12
2020-12-08T05:12
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 8 дек – РИА Новости. Российские военные медики за прошедшие недели обследовали свыше 300 жителей в восьми населенных пунктах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, рассказал РИА Новости начальник Центра медицинского обеспечения Центра управления миротворческой деятельностью РФ подполковник Егор Демидович.По его словам, после Аскеранского района НКР, вероятнее всего, военные медики РФ продолжат оказывать помощь жителям Мартунинского района.Демидович заявил, что выездные врачебные бригады формируются по принципу многофункциональности, в них включают терапевтов, хирургов, а также другие специалистов в зависимости от нужд конкретного района."Берем с собой и наше оборудование. В отдаленных районах кроме медсестры специалистов, как правило, нет. Поэтому оборудование привозим с собой и работаем с ним", - рассказал он.
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире

В Карабахе российские врачи приняли более 300 жителей, сообщил миротворец

05:12 08.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач проводит прием пациента на базе госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте
Врач проводит прием пациента на базе госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СТЕПАНАКЕРТ, 8 дек – РИА Новости. Российские военные медики за прошедшие недели обследовали свыше 300 жителей в восьми населенных пунктах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, рассказал РИА Новости начальник Центра медицинского обеспечения Центра управления миротворческой деятельностью РФ подполковник Егор Демидович.
"Мы уже побывали в восьми населенных пунктах, провели обследование более чем 300 человек с учетом сегодняшних. На данный момент мы работаем только с Аскеранским районом. Мы с комиссией по вопросам здравоохранения Национального собрания решили начать охватывать по районам, чтобы это не были спорадические выброски", - сообщил Демидович.
По его словам, после Аскеранского района НКР, вероятнее всего, военные медики РФ продолжат оказывать помощь жителям Мартунинского района.
Демидович заявил, что выездные врачебные бригады формируются по принципу многофункциональности, в них включают терапевтов, хирургов, а также другие специалистов в зависимости от нужд конкретного района.
"Берем с собой и наше оборудование. В отдаленных районах кроме медсестры специалистов, как правило, нет. Поэтому оборудование привозим с собой и работаем с ним", - рассказал он.
Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач в Карабахе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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