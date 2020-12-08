https://ria.ru/20201208/karabakh-1588133605.html

В Карабахе российские врачи приняли более 300 жителей, сообщил миротворец

В Карабахе российские врачи приняли более 300 жителей, сообщил миротворец

Российские военные медики за прошедшие недели обследовали свыше 300 жителей в восьми населенных пунктах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, рассказал... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T05:12

2020-12-08T05:12

2020-12-08T05:12

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 8 дек – РИА Новости. Российские военные медики за прошедшие недели обследовали свыше 300 жителей в восьми населенных пунктах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, рассказал РИА Новости начальник Центра медицинского обеспечения Центра управления миротворческой деятельностью РФ подполковник Егор Демидович.По его словам, после Аскеранского района НКР, вероятнее всего, военные медики РФ продолжат оказывать помощь жителям Мартунинского района.Демидович заявил, что выездные врачебные бригады формируются по принципу многофункциональности, в них включают терапевтов, хирургов, а также другие специалистов в зависимости от нужд конкретного района."Берем с собой и наше оборудование. В отдаленных районах кроме медсестры специалистов, как правило, нет. Поэтому оборудование привозим с собой и работаем с ним", - рассказал он.

https://ria.ru/20201207/karabakh-1588017322.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире