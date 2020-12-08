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В Ивановской области после капремонтов открылись девять домов культуры
В Ивановской области после капремонтов открылись девять домов культуры
В Ивановской области в этом году после реконструкции и капитальных ремонтов в рамках национального проекта "Культура" возобновили работу дома культуры в девяти... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:45
2020-12-08T11:45
2020-12-08T11:45
ивановская область
ремонт
шуйский район
вичугский район
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ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. В Ивановской области в этом году после реконструкции и капитальных ремонтов в рамках национального проекта "Культура" возобновили работу дома культуры в девяти населенных пунктах в Пучежском, Вичугском, Кинешемском, Комсомольском, Шуйском и Лухском районах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Он добавил, что ранее в этом году после реконструкции и капитальных ремонтов в рамках национального проекта "Культура" возобновили работу дома культуры в селах Зобнино Кинешемского района, Марково Комсомольского района, Афанасьевское, Китово и Васильевское Шуйского района и культурно-досуговый комплекс селе Тимирязево Лухского района.Так, в Илья-Высоковском Доме культуры впервые с момента ввода здания в эксплуатацию в 1968 году капитально отремонтировали входную группу, зрительный зал, фойе, комнаты для кружковой работы и костюмерную, обновили фасад здания, заменили окна и радиаторы, двери запасных выходов. Всего на обновление Дома культуры направили 4,4 миллиона рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.В Вичугском районе в селе Семеновское отремонтирован фасад здания Дома культуры, кровля, системы отопления, электро-, водоснабжения и водоотведения, заменены окна, двери, внутри – заменены полы, потолки и отремонтированы стены. В Доме культуры в деревне Большие Ломы выполнен капитальный ремонт фасада здания, зрительного и танцевального залов, кружковой комнаты и комнаты отдыха. Всего на обновление двух учреждений направили средства в размере порядка 9,2 миллиона рублей.
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ремонт, шуйский район, вичугский район
ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости
. В Ивановской области в этом году после реконструкции и капитальных ремонтов в рамках национального проекта "Культура" возобновили работу дома культуры в девяти населенных пунктах в Пучежском, Вичугском, Кинешемском, Комсомольском, Шуйском
и Лухском районах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В начале декабря открылись Дома культуры в селе Илья-Высоково Пучежского района, селе Семеновское и деревне Большие Ломы Вичугского района", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ранее в этом году после реконструкции и капитальных ремонтов в рамках национального проекта "Культура" возобновили работу дома культуры в селах Зобнино Кинешемского района, Марково Комсомольского района, Афанасьевское, Китово и Васильевское Шуйского района и культурно-досуговый комплекс селе Тимирязево Лухского района.
Так, в Илья-Высоковском Доме культуры впервые с момента ввода здания в эксплуатацию в 1968 году капитально отремонтировали входную группу, зрительный зал, фойе, комнаты для кружковой работы и костюмерную, обновили фасад здания, заменили окна и радиаторы, двери запасных выходов. Всего на обновление Дома культуры направили 4,4 миллиона рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.
В Вичугском районе в селе Семеновское отремонтирован фасад здания Дома культуры, кровля, системы отопления, электро-, водоснабжения и водоотведения, заменены окна, двери, внутри – заменены полы, потолки и отремонтированы стены. В Доме культуры в деревне Большие Ломы выполнен капитальный ремонт фасада здания, зрительного и танцевального залов, кружковой комнаты и комнаты отдыха. Всего на обновление двух учреждений направили средства в размере порядка 9,2 миллиона рублей.