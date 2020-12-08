Путин приостановил индексацию окладов помощников сенаторов и депутатов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов Госдумы до 1 января 2022 года.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно действующему законодательству, размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.
Как отмечается в пояснительной записке, закон согласуется с предложенной правительством инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней.
Ранее планировалось проиндексировать фонд оплаты труды помощников сенаторов и депутатов с 1 октября 2021 года на 4%.
В профильном комитете отмечают, что объём бюджетных ассигнований, которые не будут потрачены в связи с приостановкой индексации, составит в 2021 году 38 миллионов рублей из расчета на три месяца, в 2022 году 147 миллионов рублей из расчёта на год.
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