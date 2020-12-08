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Путин приостановил индексацию окладов помощников сенаторов и депутатов
Путин приостановил индексацию окладов помощников сенаторов и депутатов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов Госдумы до 1 января 2022 года. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:14
2020-12-08T14:14
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госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов Госдумы до 1 января 2022 года.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно действующему законодательству, размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.Как отмечается в пояснительной записке, закон согласуется с предложенной правительством инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней.Ранее планировалось проиндексировать фонд оплаты труды помощников сенаторов и депутатов с 1 октября 2021 года на 4%.В профильном комитете отмечают, что объём бюджетных ассигнований, которые не будут потрачены в связи с приостановкой индексации, составит в 2021 году 38 миллионов рублей из расчета на три месяца, в 2022 году 147 миллионов рублей из расчёта на год.
https://ria.ru/20201202/gossluzhaschie-1587337380.html
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совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, общество

Путин приостановил индексацию окладов помощников сенаторов и депутатов

14:14 08.12.2020
 
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Президент РФ В. Путин встретился с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России - 2020 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов Госдумы до 1 января 2022 года.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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2 декабря, 13:58
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Согласно действующему законодательству, размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.
Как отмечается в пояснительной записке, закон согласуется с предложенной правительством инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней.
Ранее планировалось проиндексировать фонд оплаты труды помощников сенаторов и депутатов с 1 октября 2021 года на 4%.
В профильном комитете отмечают, что объём бюджетных ассигнований, которые не будут потрачены в связи с приостановкой индексации, составит в 2021 году 38 миллионов рублей из расчета на три месяца, в 2022 году 147 миллионов рублей из расчёта на год.
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