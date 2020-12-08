https://ria.ru/20201208/indeksatsiya-1588211611.html

Путин приостановил индексацию окладов помощников сенаторов и депутатов

Путин приостановил индексацию окладов помощников сенаторов и депутатов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов Госдумы до 1 января 2022 года. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:14

2020-12-08T14:14

2020-12-08T14:14

совет федерации рф

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов Госдумы до 1 января 2022 года.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно действующему законодательству, размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.Как отмечается в пояснительной записке, закон согласуется с предложенной правительством инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней.Ранее планировалось проиндексировать фонд оплаты труды помощников сенаторов и депутатов с 1 октября 2021 года на 4%.В профильном комитете отмечают, что объём бюджетных ассигнований, которые не будут потрачены в связи с приостановкой индексации, составит в 2021 году 38 миллионов рублей из расчета на три месяца, в 2022 году 147 миллионов рублей из расчёта на год.

https://ria.ru/20201202/gossluzhaschie-1587337380.html

https://ria.ru/20201113/pensii-1584470794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, общество