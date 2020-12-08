https://ria.ru/20201208/hockney-1588194314.html

Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму

Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму

Картину британского художника Дэвида Хокни "Каньон Николс" продали на аукционе Phillips в Нью-Йорке более чем за 41 миллион долларов, это рекордная сумма за... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:04

2020-12-08T17:04

2020-12-08T17:04

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Картину британского художника Дэвида Хокни "Каньон Николс" продали на аукционе Phillips в Нью-Йорке более чем за 41 миллион долларов, это рекордная сумма за пейзаж кисти художника. Об этом сообщил аукционный дом в своем твиттере."Грандиозная картина Дэвида Хокни "Каньон Николс" 1980 года продана за 41 067 500 долларов США, таким образом, установлен новый мировой аукционный рекорд для пейзажа художника", — говорится в сообщении.Торги состоялись в понедельник. Первоначальная оценка ушедшей с молотка картины, которую Хокни написал в 1980 году, составляла 35 миллионов долларов.Как сообщается на сайте аукционного дома Phillips, картина "Каньон Николс" в насыщенных тонах, является одним из "самых знаковых пейзажей Лос-Анджелеса"."Каньон Николс" — не самое дорогое полотно Хокни. В 2018 году его картину "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" продали на нью-йоркском аукционе Christie's за рекордную для ныне живущего художника автора сумму в 90,3 миллиона долларов.

https://ria.ru/20200321/1568940310.html

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