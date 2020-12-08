https://ria.ru/20201208/grunt-1588128602.html

В Японию доставили капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу

В Японию доставили капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу, доставлена из Австралии в Японию, передает телеканал NHK. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T01:39

2020-12-08T01:39

2020-12-08T10:17

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ТОКИО, 8 дек — РИА Новости. Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу, доставлена из Австралии в Японию, передает телеканал NHK.Самолет с капсулой на борту приземлился в международном аэропорту Ханэда, откуда ее доставят в основную лабораторию для проведения дополнительных исследований.В субботу, 5 декабря, капсула была успешно отделена от зонда "Хаябуса-2" на высоте 223 тысячи километров от Земли и начала снижение к поверхности планеты. Вечером субботы по японскому времени капсула благополучно приземлилась на Землю в пустыне в южной части Австралии.К утру воскресенья капсулу доставили на вертолете в местную штаб-квартиру JAXA. Как заявил представитель агентства, "капсула после приземления находится в идеальном состоянии". После этого в понедельник специалисты провели анализ газов, но пока не смогли подтвердить, что они являются производным образцов с астероида.Сам зонд на расстоянии 210 тысяч километров от Земли изменил траекторию и направился на выполнение своей следующей миссии — наблюдения за астероидом 1998KY26. Астероид диаметром 30 метров вращается между орбитами Земли и Марса и похож по составу на Рюгу. В отличие от миссии на Рюгу, высадка аппаратов на его поверхность не планируется. "Хаябуса-2" будет вести лишь мониторинг его поверхности.Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Космический зонд "Хаябуса-2" дважды успешно приземлялся на поверхность астероида для забора проб грунта и пыли. Зонду удалось при помощи взрывного устройства "выстрелить" в поверхность астероида Рюгу снарядом и создать первый в мире искусственный кратер на поверхности астероида. Это позволило взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела. Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, в большей степени сохраняющей свойства материи времен возникновения Солнечной системы, позволят человечеству приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появления жизни. Также ученые выяснили, что на Рюгу есть водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, что стало событием в истории освоения человеком космического пространства.

https://ria.ru/20201206/zond-1587862620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, астероиды, марс, космос - риа наука, япония, токио