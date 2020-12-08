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В Японию доставили капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу
В Японию доставили капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу
Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу, доставлена из Австралии в Японию, передает телеканал NHK. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T01:39
2020-12-08T10:17
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астероиды
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япония
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ТОКИО, 8 дек — РИА Новости. Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу, доставлена из Австралии в Японию, передает телеканал NHK.Самолет с капсулой на борту приземлился в международном аэропорту Ханэда, откуда ее доставят в основную лабораторию для проведения дополнительных исследований.В субботу, 5 декабря, капсула была успешно отделена от зонда "Хаябуса-2" на высоте 223 тысячи километров от Земли и начала снижение к поверхности планеты. Вечером субботы по японскому времени капсула благополучно приземлилась на Землю в пустыне в южной части Австралии.К утру воскресенья капсулу доставили на вертолете в местную штаб-квартиру JAXA. Как заявил представитель агентства, "капсула после приземления находится в идеальном состоянии". После этого в понедельник специалисты провели анализ газов, но пока не смогли подтвердить, что они являются производным образцов с астероида.Сам зонд на расстоянии 210 тысяч километров от Земли изменил траекторию и направился на выполнение своей следующей миссии — наблюдения за астероидом 1998KY26. Астероид диаметром 30 метров вращается между орбитами Земли и Марса и похож по составу на Рюгу. В отличие от миссии на Рюгу, высадка аппаратов на его поверхность не планируется. "Хаябуса-2" будет вести лишь мониторинг его поверхности.Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Космический зонд "Хаябуса-2" дважды успешно приземлялся на поверхность астероида для забора проб грунта и пыли. Зонду удалось при помощи взрывного устройства "выстрелить" в поверхность астероида Рюгу снарядом и создать первый в мире искусственный кратер на поверхности астероида. Это позволило взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела. Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, в большей степени сохраняющей свойства материи времен возникновения Солнечной системы, позволят человечеству приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появления жизни. Также ученые выяснили, что на Рюгу есть водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, что стало событием в истории освоения человеком космического пространства.
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земля, астероиды, марс, космос - риа наука, япония, токио

В Японию доставили капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу

01:39 08.12.2020 (обновлено: 10:17 08.12.2020)
 
© JAXAТень зонда "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу
Тень зонда Хаябуса-2 на астероиде Рюгу - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© JAXA
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ТОКИО, 8 дек — РИА Новости. Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу, доставлена из Австралии в Японию, передает телеканал NHK.
Самолет с капсулой на борту приземлился в международном аэропорту Ханэда, откуда ее доставят в основную лабораторию для проведения дополнительных исследований.
В субботу, 5 декабря, капсула была успешно отделена от зонда "Хаябуса-2" на высоте 223 тысячи километров от Земли и начала снижение к поверхности планеты. Вечером субботы по японскому времени капсула благополучно приземлилась на Землю в пустыне в южной части Австралии.
К утру воскресенья капсулу доставили на вертолете в местную штаб-квартиру JAXA. Как заявил представитель агентства, "капсула после приземления находится в идеальном состоянии". После этого в понедельник специалисты провели анализ газов, но пока не смогли подтвердить, что они являются производным образцов с астероида.
"Шкатулка с драгоценностями": капсула с грунтом астероида Рюгу
© REUTERS / JAXA

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде, спарашютировала в австралийской пустыне.

Член команды JAXA с капсулой с грунтом, собранным космическим зондом Хаябуса-2 на астероиде Рюгу в Вумера, Австралия
1 из 8

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде, спарашютировала в австралийской пустыне.

© REUTERS / JAXA
© REUTERS / JAXA

Движение к Земле капсула начала в субботу, тогда она успешно отделилась от зонда.

Капсула Hayabusa2 с образцами астероида Рюгу входит в атмосферу Земли. 6 декабря 2020 года
2 из 8

Движение к Земле капсула начала в субботу, тогда она успешно отделилась от зонда.

© REUTERS / JAXA
© REUTERS / JAXA

Космический груз обнаружили после поисков с помощью вертолета.

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом Хаябуса-2 на астероиде Рюгу в Австралии
3 из 8

Космический груз обнаружили после поисков с помощью вертолета.

© REUTERS / JAXA
© REUTERS / JAXA

"Мы нашли капсулу! Вместе с парашютом! Ничего себе!" — сообщалось на странице зонда в Twitter.

Члены JAXA собирают капсулу с грунтом, собранным космическим зондом Хаябуса-2 на астероиде Рюгу приземлившуюся в Вумера, Австралия
4 из 8

"Мы нашли капсулу! Вместе с парашютом! Ничего себе!" — сообщалось на странице зонда в Twitter.

© REUTERS / JAXA
© AFP 2020 / JAXA/Yutaka Iijima

"Мы смогли доставить эту "шкатулку с драгоценностями" на территорию Австралии. Капсула находится в идеальном состоянии", — рассказал представитель японского аэрокосмического агентства JAXA.

Участники проекта Хаябуса-2 наблюдают за прямой трансляцией возвращающейния капсулы в Сагамихаре, префектура Канагава
5 из 8

"Мы смогли доставить эту "шкатулку с драгоценностями" на территорию Австралии. Капсула находится в идеальном состоянии", — рассказал представитель японского аэрокосмического агентства JAXA.

© AFP 2020 / JAXA/Yutaka Iijima
© REUTERS / JAXA

Теперь капсулу поместят в так называемую чистую комнату, чтобы избежать попадания газов земного происхождения.

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом Хаябуса-2 на астероиде Рюгу в Австралии
6 из 8

Теперь капсулу поместят в так называемую чистую комнату, чтобы избежать попадания газов земного происхождения.

© REUTERS / JAXA
© AP Photo / Australian Space Agency

Зонду "Хаябуса-2" удалось создать на астероиде Рюгу первый в истории искусственный кратер и взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела.

Сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) несут коробку с образцами астероида Рюгу, в районе Южной Австралии
7 из 8

Зонду "Хаябуса-2" удалось создать на астероиде Рюгу первый в истории искусственный кратер и взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела.

© AP Photo / Australian Space Agency
© AFP 2020 / Morgan Sette

Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, позволят приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появлению жизни.

Заместитель главы миссии Посольства Японии в Австралии Шутаро Омура, глава австралийского космического агентства Меган Кларк, Масаки Фудзимото, заместитель генерального директора JAXA и старший инженер JAXA Наказава Сатору на пресс-конференции в Вумере
8 из 8

Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, позволят приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появлению жизни.

© AFP 2020 / Morgan Sette
1 из 8

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде, спарашютировала в австралийской пустыне.

© REUTERS / JAXA
2 из 8

Движение к Земле капсула начала в субботу, тогда она успешно отделилась от зонда.

© REUTERS / JAXA
3 из 8

Космический груз обнаружили после поисков с помощью вертолета.

© REUTERS / JAXA
4 из 8

"Мы нашли капсулу! Вместе с парашютом! Ничего себе!" — сообщалось на странице зонда в Twitter.

© REUTERS / JAXA
5 из 8

"Мы смогли доставить эту "шкатулку с драгоценностями" на территорию Австралии. Капсула находится в идеальном состоянии", — рассказал представитель японского аэрокосмического агентства JAXA.

© AFP 2020 / JAXA/Yutaka Iijima
6 из 8

Теперь капсулу поместят в так называемую чистую комнату, чтобы избежать попадания газов земного происхождения.

© REUTERS / JAXA
7 из 8

Зонду "Хаябуса-2" удалось создать на астероиде Рюгу первый в истории искусственный кратер и взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела.

© AP Photo / Australian Space Agency
8 из 8

Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, позволят приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появлению жизни.

© AFP 2020 / Morgan Sette
Сам зонд на расстоянии 210 тысяч километров от Земли изменил траекторию и направился на выполнение своей следующей миссии — наблюдения за астероидом 1998KY26. Астероид диаметром 30 метров вращается между орбитами Земли и Марса и похож по составу на Рюгу. В отличие от миссии на Рюгу, высадка аппаратов на его поверхность не планируется. "Хаябуса-2" будет вести лишь мониторинг его поверхности.
Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Космический зонд "Хаябуса-2" дважды успешно приземлялся на поверхность астероида для забора проб грунта и пыли. Зонду удалось при помощи взрывного устройства "выстрелить" в поверхность астероида Рюгу снарядом и создать первый в мире искусственный кратер на поверхности астероида. Это позволило взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела. Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, в большей степени сохраняющей свойства материи времен возникновения Солнечной системы, позволят человечеству приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появления жизни. Также ученые выяснили, что на Рюгу есть водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, что стало событием в истории освоения человеком космического пространства.
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