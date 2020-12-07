https://ria.ru/20201207/asteroid-1587990039.html

"Шкатулка с драгоценностями": капсула с грунтом астероида Рюгу

"Шкатулка с драгоценностями": капсула с грунтом астероида Рюгу

Поисковая группа нашла приземлившуюся в Австралии капсулу с грунтом с астероида Рюгу. Теперь материал поместят в чистую комнату и исследуют. Ученые считают, что РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:19

2020-12-07T13:19

2020-12-07T15:07

космос

астероиды

японское агентство аэрокосмических исследований

космос - риа наука

австралия

фото

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Поисковая группа нашла приземлившуюся в Австралии капсулу с грунтом с астероида Рюгу. Теперь материал поместят в чистую комнату и исследуют. Ученые считают, что космические образцы помогут раскрыть загадку возникновения жизни на Земле. Бесценная находка — в фотоленте Ria.ru.

космос

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, астероиды, японское агентство аэрокосмических исследований, космос - риа наука, австралия, фото, фото