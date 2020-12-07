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"Шкатулка с драгоценностями": капсула с грунтом астероида Рюгу
"Шкатулка с драгоценностями": капсула с грунтом астероида Рюгу
Поисковая группа нашла приземлившуюся в Австралии капсулу с грунтом с астероида Рюгу. Теперь материал поместят в чистую комнату и исследуют. Ученые считают, что РИА Новости, 07.12.2020
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космос
астероиды
японское агентство аэрокосмических исследований
космос - риа наука
австралия
фото
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Поисковая группа нашла приземлившуюся в Австралии капсулу с грунтом с астероида Рюгу. Теперь материал поместят в чистую комнату и исследуют. Ученые считают, что космические образцы помогут раскрыть загадку возникновения жизни на Земле. Бесценная находка — в фотоленте Ria.ru.
космос
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РИА Новости
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5
4.7
96
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космос, астероиды, японское агентство аэрокосмических исследований, космос - риа наука, австралия, фото, фото

"Шкатулка с драгоценностями": капсула с грунтом астероида Рюгу

13:19 07.12.2020 (обновлено: 15:07 07.12.2020)
 
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Поисковая группа нашла приземлившуюся в Австралии капсулу с грунтом с астероида Рюгу. Теперь материал поместят в чистую комнату и исследуют. Ученые считают, что космические образцы помогут раскрыть загадку возникновения жизни на Земле. Бесценная находка — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / JAXA

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде, спарашютировала в австралийской пустыне.

Член команды JAXA с капсулой с грунтом, собранным космическим зондом Хаябуса-2 на астероиде Рюгу в Вумера, Австралия
1 из 8

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде, спарашютировала в австралийской пустыне.

© REUTERS / JAXA
© REUTERS / JAXA

Движение к Земле капсула начала в субботу, тогда она успешно отделилась от зонда.

Капсула Hayabusa2 с образцами астероида Рюгу входит в атмосферу Земли. 6 декабря 2020 года
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Движение к Земле капсула начала в субботу, тогда она успешно отделилась от зонда.

© REUTERS / JAXA
© REUTERS / JAXA

Космический груз обнаружили после поисков с помощью вертолета.

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом Хаябуса-2 на астероиде Рюгу в Австралии
3 из 8

Космический груз обнаружили после поисков с помощью вертолета.

© REUTERS / JAXA
© REUTERS / JAXA

"Мы нашли капсулу! Вместе с парашютом! Ничего себе!" — сообщалось на странице зонда в Twitter.

Члены JAXA собирают капсулу с грунтом, собранным космическим зондом Хаябуса-2 на астероиде Рюгу приземлившуюся в Вумера, Австралия
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"Мы нашли капсулу! Вместе с парашютом! Ничего себе!" — сообщалось на странице зонда в Twitter.

© REUTERS / JAXA
© AFP 2020 / JAXA/Yutaka Iijima

"Мы смогли доставить эту "шкатулку с драгоценностями" на территорию Австралии. Капсула находится в идеальном состоянии", — рассказал представитель японского аэрокосмического агентства JAXA.

Участники проекта Хаябуса-2 наблюдают за прямой трансляцией возвращающейния капсулы в Сагамихаре, префектура Канагава
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"Мы смогли доставить эту "шкатулку с драгоценностями" на территорию Австралии. Капсула находится в идеальном состоянии", — рассказал представитель японского аэрокосмического агентства JAXA.

© AFP 2020 / JAXA/Yutaka Iijima
© REUTERS / JAXA

Теперь капсулу поместят в так называемую чистую комнату, чтобы избежать попадания газов земного происхождения.

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом Хаябуса-2 на астероиде Рюгу в Австралии
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Теперь капсулу поместят в так называемую чистую комнату, чтобы избежать попадания газов земного происхождения.

© REUTERS / JAXA
© AP Photo / Australian Space Agency

Зонду "Хаябуса-2" удалось создать на астероиде Рюгу первый в истории искусственный кратер и взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела.

Сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) несут коробку с образцами астероида Рюгу, в районе Южной Австралии
7 из 8

Зонду "Хаябуса-2" удалось создать на астероиде Рюгу первый в истории искусственный кратер и взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела.

© AP Photo / Australian Space Agency
© AFP 2020 / Morgan Sette

Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, позволят приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появлению жизни.

Заместитель главы миссии Посольства Японии в Австралии Шутаро Омура, глава австралийского космического агентства Меган Кларк, Масаки Фудзимото, заместитель генерального директора JAXA и старший инженер JAXA Наказава Сатору на пресс-конференции в Вумере
8 из 8

Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, позволят приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появлению жизни.

© AFP 2020 / Morgan Sette
 
КосмосАстероидыЯпонское агентство аэрокосмических исследованийКосмос - РИА НаукаАвстралияФото
 
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