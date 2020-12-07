"Шкатулка с драгоценностями": капсула с грунтом астероида Рюгу
Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде, спарашютировала в австралийской пустыне.
Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде, спарашютировала в австралийской пустыне.
Движение к Земле капсула начала в субботу, тогда она успешно отделилась от зонда.
Космический груз обнаружили после поисков с помощью вертолета.
"Мы нашли капсулу! Вместе с парашютом! Ничего себе!" — сообщалось на странице зонда в Twitter.
"Мы нашли капсулу! Вместе с парашютом! Ничего себе!" — сообщалось на странице зонда в Twitter.
"Мы смогли доставить эту "шкатулку с драгоценностями" на территорию Австралии. Капсула находится в идеальном состоянии", — рассказал представитель японского аэрокосмического агентства JAXA.
"Мы смогли доставить эту "шкатулку с драгоценностями" на территорию Австралии. Капсула находится в идеальном состоянии", — рассказал представитель японского аэрокосмического агентства JAXA.
Теперь капсулу поместят в так называемую чистую комнату, чтобы избежать попадания газов земного происхождения.
Теперь капсулу поместят в так называемую чистую комнату, чтобы избежать попадания газов земного происхождения.
Зонду "Хаябуса-2" удалось создать на астероиде Рюгу первый в истории искусственный кратер и взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела.
Зонду "Хаябуса-2" удалось создать на астероиде Рюгу первый в истории искусственный кратер и взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела.
Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, позволят приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появлению жизни.
Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, позволят приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появлению жизни.