Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/gosduma-1588201046.html
Госдума приняла во II чтении проект о праве экс-президента на сенаторство
Госдума приняла во II чтении проект о праве экс-президента на сенаторство
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект о возможности экс-президента РФ после прекращения полномочий стать... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:33
2020-12-08T13:33
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05f04e9586581f41aa0d5d8614d6ce19.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект о возможности экс-президента РФ после прекращения полномочий стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.Автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации" стал президент РФ Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации поправок в конституцию.Согласно предложенным новеллам, Совет Федерации состоит из сенаторов. В состав палаты входят по два представителя от каждого субъекта РФ - по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов власти на срок полномочий соответствующего органа; президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, - пожизненно; а также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом, из которых не более 7 могут быть назначены пожизненно.В проекте уточняется, что экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение 3 месяцев со дня прекращения полномочий. Ко второму чтению была подготовлена поправка, которая позволит президенту, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, подать такое заявление в любое время (в редакции проекта, принятой в первом чтении, он должен был сделать это в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу).Указывается, что сенаторы – представители РФ назначаются указом президента на 6 лет либо пожизненно (не более 7 человек). Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента, и может осуществляться по его усмотрению в любое время.Также уточняются требования к кандидатам в сенаторы: им сможет быть гражданин в возрасте от 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории другого государства.Согласно конституции, указывается, что представителями РФ, осуществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.Проектом также дополняются исключения из ценза оседлости для кандидатов в сенаторы – представителей субъектов РФ. Согласно цензу оседлости, кандидатом в сенаторы - представителем региона может быть гражданин РФ, постоянно проживающий на территории данного субъекта РФ в течение пяти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению кандидатом, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих такому выдвижению. В настоящее время такое требование не распространяется на лиц, имеющих воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин. Законопроектом предусматривается аналогичное исключение из ценза оседлости для федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота (например, классный чин действительного государственного советника РФ 1 класса). Кроме того, указывается, что ценз оседлости не применяется к лицам, проходившим в течение пяти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии РФ.Проектом расширяется перечень лиц, которых глава субъекта РФ, избираемый законодательным (представительным) органом, может назначить сенатором – представителем субъекта РФ: в действующей редакции возможно назначение сенатором РФ только депутата ГД, избранного по партийному списку от этого субъекта РФ. Теперь перечень дополняется депутатом ГД, избранным по одномандатному избирательному округу от этого субъекта РФ.Также президентской инициативой расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности (по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права): вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей (в действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления) и дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести.
https://ria.ru/20201204/garantii-1587709718.html
https://ria.ru/20201208/gosduma-1588165076.html
https://ria.ru/20201124/zakonoproekt-1586057106.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_044300b7ce31fa3da068a31056298fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика

Госдума приняла во II чтении проект о праве экс-президента на сенаторство

13:33 08.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект о возможности экс-президента РФ после прекращения полномочий стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.
Автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации" стал президент РФ Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации поправок в конституцию.
Согласно предложенным новеллам, Совет Федерации состоит из сенаторов. В состав палаты входят по два представителя от каждого субъекта РФ - по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов власти на срок полномочий соответствующего органа; президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, - пожизненно; а также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом, из которых не более 7 могут быть назначены пожизненно.
В проекте уточняется, что экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение 3 месяцев со дня прекращения полномочий. Ко второму чтению была подготовлена поправка, которая позволит президенту, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, подать такое заявление в любое время (в редакции проекта, принятой в первом чтении, он должен был сделать это в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу).
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 16:25
Комитет Госдумы поддержал проект о гарантиях экс-президенту
Указывается, что сенаторы – представители РФ назначаются указом президента на 6 лет либо пожизненно (не более 7 человек). Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента, и может осуществляться по его усмотрению в любое время.
Также уточняются требования к кандидатам в сенаторы: им сможет быть гражданин в возрасте от 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории другого государства.
Согласно конституции, указывается, что представителями РФ, осуществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
Проектом также дополняются исключения из ценза оседлости для кандидатов в сенаторы – представителей субъектов РФ. Согласно цензу оседлости, кандидатом в сенаторы - представителем региона может быть гражданин РФ, постоянно проживающий на территории данного субъекта РФ в течение пяти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению кандидатом, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих такому выдвижению. В настоящее время такое требование не распространяется на лиц, имеющих воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин. Законопроектом предусматривается аналогичное исключение из ценза оседлости для федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота (например, классный чин действительного государственного советника РФ 1 класса). Кроме того, указывается, что ценз оседлости не применяется к лицам, проходившим в течение пяти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии РФ.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
11:15
В Госдуму внесли проект о конфиденциальности данных оперативников
Проектом расширяется перечень лиц, которых глава субъекта РФ, избираемый законодательным (представительным) органом, может назначить сенатором – представителем субъекта РФ: в действующей редакции возможно назначение сенатором РФ только депутата ГД, избранного по партийному списку от этого субъекта РФ. Теперь перечень дополняется депутатом ГД, избранным по одномандатному избирательному округу от этого субъекта РФ.
Также президентской инициативой расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности (по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права): вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей (в действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления) и дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 12:30
Госдума приняла во втором чтении законопроект о Госсовете
 
Совет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03ЕР предложила запретить снижать МРОТ ни при каких обстоятельствах
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
16:54ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами
16:53Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой
16:51Глава астраханского минздрава отравился хлором при эвакуации детей
16:46Ученый объяснил совет Поповой желающим привиться от COVID не пить 56 дней
16:42ГД приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами
16:38Ученые предложили лечить рак с помощью магнитных бактерий
16:36Собянин одобрил создание системы для поиска пропавших животных
16:35Путин обсудит с правительством развитие высокотехнологичных направлений
16:35РФПИ заявил о налаживании выпуска вакцины "Спутник V" на Украине
16:34С экс-главы Марий Эл Маркелова взыскали более 80 миллионов рублей
Лента новостейМолния