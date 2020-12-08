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Путин утвердил бюджет ФОМС на 2021-2023 годы
Путин утвердил бюджет ФОМС на 2021-2023 годы
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021-2023 годы,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:07
2020-12-08T15:07
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021-2023 годы, соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.Документ предусматривает утверждение бюджета фонда на 2021 год по доходам в объеме 2 триллиона 533,8 миллиарда рублей, расходам - 2 триллиона 545,4 миллиарда рублей, на 2022 год - 2 триллиона 656,5 миллиарда и 2,658 триллиона рублей соответственно. В 2023 году доходы ожидаются на уровне 2 триллионов 798,7 миллиарда рублей, а расходы - 2 триллиона 798,7 миллиарда рублей.Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом в 2021 году в размере 11,6 миллиарда рублей, в 2022 году – 1,5 миллиарда рублей, в 2023 году – 473,9 тысячи рублей.В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2021 год в размере около 2,277 триллиона рублей, на 2022 год – 2,384 триллиона, на 2023 год – 2,519 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2021 году составит 2,3%, в 2022 году - 4,7%, в 2023 году - 5,6%. За счет субвенций обеспечивается реализация базовой программы ОМС, в рамках которой оказывается первичная медико-санитарная, скорая (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) и специализированная медпомощь.Закон зарезервирует в бюджете ФОМС средства нормированного страхового запаса на 2021 год в сумме 143,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 150,2 миллиарда, на 2023 год - 157,1 миллиарда.Из бюджета ФОМС предполагается предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования РФ на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. На 2021 год они запланированы в сумме 13,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 12,9 миллиарда, на 2023 год - 12,2 миллиарда.
https://ria.ru/20201208/byudzhet-1588224424.html
https://ria.ru/20201208/fss-1588225844.html
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федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, владимир путин, экономика

Путин утвердил бюджет ФОМС на 2021-2023 годы

15:07 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России - 2020 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021-2023 годы, соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.
Документ предусматривает утверждение бюджета фонда на 2021 год по доходам в объеме 2 триллиона 533,8 миллиарда рублей, расходам - 2 триллиона 545,4 миллиарда рублей, на 2022 год - 2 триллиона 656,5 миллиарда и 2,658 триллиона рублей соответственно. В 2023 году доходы ожидаются на уровне 2 триллионов 798,7 миллиарда рублей, а расходы - 2 триллиона 798,7 миллиарда рублей.
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом в 2021 году в размере 11,6 миллиарда рублей, в 2022 году – 1,5 миллиарда рублей, в 2023 году – 473,9 тысячи рублей.
В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2021 год в размере около 2,277 триллиона рублей, на 2022 год – 2,384 триллиона, на 2023 год – 2,519 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2021 году составит 2,3%, в 2022 году - 4,7%, в 2023 году - 5,6%. За счет субвенций обеспечивается реализация базовой программы ОМС, в рамках которой оказывается первичная медико-санитарная, скорая (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) и специализированная медпомощь.
Закон зарезервирует в бюджете ФОМС средства нормированного страхового запаса на 2021 год в сумме 143,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 150,2 миллиарда, на 2023 год - 157,1 миллиарда.
Из бюджета ФОМС предполагается предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования РФ на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. На 2021 год они запланированы в сумме 13,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 12,9 миллиарда, на 2023 год - 12,2 миллиарда.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФВладимир ПутинЭкономика
 
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