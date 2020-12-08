https://ria.ru/20201208/flinn-1588307328.html

Суд прекратил дело против советника Трампа Флинна

Суд прекратил дело против советника Трампа Флинна

Суд прекратил уголовное дело против экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна, которого помиловал президент Дональд Трамп, говорится в... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T22:09

2020-12-08T22:09

2020-12-08T22:09

фбр

майкл флинн

дональд трамп

сергей кисляк

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Суд прекратил уголовное дело против экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна, которого помиловал президент Дональд Трамп, говорится в решении суда.Ранее закрыть дело о даче ложных показаний ФБР просил минюст, но судья сопротивлялся этому решению и назначил стороннего эксперта, который заподозрил минюст во вмешательстве в правосудие.Флинн пробыл советником Трампа около трех недель в 2017 году, после чего ушел в отставку на фоне скандала вокруг его телефонных разговоров с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Флинна обвинили в том, что он дезинформировал об этих разговорах ФБР. Флинн сначала признал себя виновным в расчете на снисходительный приговор, но затем около двух лет пытался оспорить это признание и отказаться от него.Помилование президента обжалованию не подлежит.

https://ria.ru/20201126/pomilovanie-1586366455.html

сша

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фбр, майкл флинн, дональд трамп, сергей кисляк, сша, в мире