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ФАС рассказала о жалобах на ограничения при выборе банка для соцвыплат
ФАС рассказала о жалобах на ограничения при выборе банка для соцвыплат
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получает жалобы граждан на ограничение выбора банка для получения социальных выплат, решить проблему может... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:26
2020-12-08T16:26
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получает жалобы граждан на ограничение выбора банка для получения социальных выплат, решить проблему может единая электронная форма, где можно будет указать реквизиты любой кредитной организации для получения средств, заявил глава ведомства Максим Шаскольский в ходе выступления на заседании Совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации."В ФАС России продолжают поступать жалобы об ограничении прав граждан на выбор кредитной организации на получение социальных выплат из региональных бюджетов различных уровней. Своевременность и удобство получение гражданами средств государственной поддержки имеет принципиальное значение. Предлагается рассмотреть возможность перехода на взаимодействие гражданина уполномоченного органа в электронный формат со стандартной формой заявления на получение выплат, где можно будет указать реквизиты любой кредитной организации. Это обеспечит гражданам выбор банка по своему усмотрению", - сказал он.Тем не менее, по словам главы ФАС, это новый формат потребует изменений в законы "О занятости населения в Российской Федерации", "О страховых пенсиях" и "Об обязательном социальном страховании".Также ФАС получает жалобы граждан и на сложности при рефинансировании ипотеки в банках с более выгодными условиями."В ФАС России поступают жалобы граждан, которые испытывают сложности в рефинансировании ипотечных кредитов в банках, предлагающих более выгодные условия. Основными проблемами являются затягивание текущим кредитором выдачи заемщику необходимых документов, а также применение новым кредитором повышенной ставки по ипотеке на период до оформления залога. Необходимо внести изменения в закон "Об ипотеке" для того, чтобы процедура погашения кредита и оформления залога по новому кредиту была четко регламентирована", - сказал он.
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), совет федерации рф, экономика

ФАС рассказала о жалобах на ограничения при выборе банка для соцвыплат

16:26 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получает жалобы граждан на ограничение выбора банка для получения социальных выплат, решить проблему может единая электронная форма, где можно будет указать реквизиты любой кредитной организации для получения средств, заявил глава ведомства Максим Шаскольский в ходе выступления на заседании Совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации.
"В ФАС России продолжают поступать жалобы об ограничении прав граждан на выбор кредитной организации на получение социальных выплат из региональных бюджетов различных уровней. Своевременность и удобство получение гражданами средств государственной поддержки имеет принципиальное значение. Предлагается рассмотреть возможность перехода на взаимодействие гражданина уполномоченного органа в электронный формат со стандартной формой заявления на получение выплат, где можно будет указать реквизиты любой кредитной организации. Это обеспечит гражданам выбор банка по своему усмотрению", - сказал он.
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Тем не менее, по словам главы ФАС, это новый формат потребует изменений в законы "О занятости населения в Российской Федерации", "О страховых пенсиях" и "Об обязательном социальном страховании".
Также ФАС получает жалобы граждан и на сложности при рефинансировании ипотеки в банках с более выгодными условиями.
"В ФАС России поступают жалобы граждан, которые испытывают сложности в рефинансировании ипотечных кредитов в банках, предлагающих более выгодные условия. Основными проблемами являются затягивание текущим кредитором выдачи заемщику необходимых документов, а также применение новым кредитором повышенной ставки по ипотеке на период до оформления залога. Необходимо внести изменения в закон "Об ипотеке" для того, чтобы процедура погашения кредита и оформления залога по новому кредиту была четко регламентирована", - сказал он.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Совет Федерации РФЭкономика
 
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