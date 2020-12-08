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https://ria.ru/20201208/evropa-1588259205.html
Названа культурная столица Европы-2025
Названа культурная столица Европы-2025
Город Хемниц в Германии станет одной из двух культурных столиц Европы в 2025 году, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:23
2020-12-08T17:58
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Город Хемниц в Германии станет одной из двух культурных столиц Европы в 2025 году, сообщает ЕвроПульс. Пару Хемницу составит один из четырех словенских городов: Любляна, Нова-Горица, Пиран или Птуй. Точно станет известно до конца 2020-го.Девизом Хемница будет "Увидеть невиданное", а программу посвятят локальным сообществам и достопримечательностям, которые туристы и историки зачастую обходят своим вниманием.Титул культурной столицы Европы присуждается европейским городам с 1985 года. Независимое жюри отбирает победителей среди городов, представивших культурную программу на целый год. Они получают поддержку ЕС, новых гостей и возможность привлечь инвесторов.Культурные столицы Европы в этом году — хорватская Риека и ирландский Голуэй. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и последовавших ограничений они сохранят за собой этот титул до конца апреля 2021 года.Период полномочий культурных столиц 2021 года — Нови Сада (Сербия), Тимишоары (Румыния) и Элефсиса (Греция) – тоже будет изменен, чтобы каждый город смог провести запланированные мероприятия и привлечь туристов и инвестиции.
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новости культуры, туризм, туристы, новости - туризм, германия, европа, словения

Названа культурная столица Европы-2025

17:23 08.12.2020 (обновлено: 17:58 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМариенплац - центральная площадь Мюнхена
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Город Хемниц в Германии станет одной из двух культурных столиц Европы в 2025 году, сообщает ЕвроПульс.
Пару Хемницу составит один из четырех словенских городов: Любляна, Нова-Горица, Пиран или Птуй. Точно станет известно до конца 2020-го.
Девизом Хемница будет "Увидеть невиданное", а программу посвятят локальным сообществам и достопримечательностям, которые туристы и историки зачастую обходят своим вниманием.
Титул культурной столицы Европы присуждается европейским городам с 1985 года. Независимое жюри отбирает победителей среди городов, представивших культурную программу на целый год. Они получают поддержку ЕС, новых гостей и возможность привлечь инвесторов.
Культурные столицы Европы в этом году — хорватская Риека и ирландский Голуэй. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и последовавших ограничений они сохранят за собой этот титул до конца апреля 2021 года.
Период полномочий культурных столиц 2021 года — Нови Сада (Сербия), Тимишоары (Румыния) и Элефсиса (Греция) – тоже будет изменен, чтобы каждый город смог провести запланированные мероприятия и привлечь туристов и инвестиции.
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