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Китай и Непал сообщили о новой высоте Эвереста
Китай и Непал сообщили о новой высоте Эвереста
Главы МИД Непала и Китая на совместной церемонии объявили о новой высоте Эвереста, сообщило министерство землеустройства Непала, разместившее видеозапись... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:50
2020-12-08T12:50
си цзиньпин
непал
китай
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек – РИА Новости. Главы МИД Непала и Китая на совместной церемонии объявили о новой высоте Эвереста, сообщило министерство землеустройства Непала, разместившее видеозапись встречи.Договоренность о совместном измерении Эвереста была достигнута в ходе визита в прошлом году председателя КНР Си Цзиньпина в Непал. Необходимость проведения нового измерения возникла после предположений ряда ученых, что гора могла уменьшиться из-за землетрясения в 2015 году.Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля 2015 года. На следующий день Непал потрясла серия афтершоков, а примерно через две недели в стране произошло новое землетрясение магнитудой 7,3. Тогда в результате двух стихийных бедствий погибли около 9 тысяч человек, пострадали более 22 тысяч человек.Непал и Китай разошлись во мнениях по поводу высоты Эвереста после того, как Китай в 2015 году в одностороннем порядке объявил высоту Эвереста на уровне 8844,04 метра против общепризнанных 8848 метров. Из-за разницы в высоте Эвереста Непал и Китай также не могли подписать протокол о границе.
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си цзиньпин, непал, китай, в мире

Китай и Непал сообщили о новой высоте Эвереста

12:50 08.12.2020
 
© Fotolia / Daniel PrudekВид на Эверест
Вид на Эверест - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Fotolia / Daniel Prudek
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек – РИА Новости. Главы МИД Непала и Китая на совместной церемонии объявили о новой высоте Эвереста, сообщило министерство землеустройства Непала, разместившее видеозапись встречи.
"Три года назад наши страны согласились совместно измерить высоту горы Джомолунгма… Основываясь на данных исследовательских департаментов двух стран, для меня большая честь объявить о новой высоте горы Джомолунгма, которая составляет 8848,86 метра", - сказал глава МИД Непала Прадип Кумар Гьявали во время встречи, прошедшей в формате видеоконференции.
Договоренность о совместном измерении Эвереста была достигнута в ходе визита в прошлом году председателя КНР Си Цзиньпина в Непал. Необходимость проведения нового измерения возникла после предположений ряда ученых, что гора могла уменьшиться из-за землетрясения в 2015 году.
Эверест - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
4 мая 2017, 10:59РИА Наука
Пробка на вершине: почему покорить Эверест стало еще сложнее
Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля 2015 года. На следующий день Непал потрясла серия афтершоков, а примерно через две недели в стране произошло новое землетрясение магнитудой 7,3. Тогда в результате двух стихийных бедствий погибли около 9 тысяч человек, пострадали более 22 тысяч человек.
Непал и Китай разошлись во мнениях по поводу высоты Эвереста после того, как Китай в 2015 году в одностороннем порядке объявил высоту Эвереста на уровне 8844,04 метра против общепризнанных 8848 метров. Из-за разницы в высоте Эвереста Непал и Китай также не могли подписать протокол о границе.
 
Си ЦзиньпинНепалКитайВ мире
 
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