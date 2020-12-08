https://ria.ru/20201208/everest-1588190208.html

Китай и Непал сообщили о новой высоте Эвереста

Китай и Непал сообщили о новой высоте Эвереста

Главы МИД Непала и Китая на совместной церемонии объявили о новой высоте Эвереста, сообщило министерство землеустройства Непала, разместившее видеозапись... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:50

2020-12-08T12:50

2020-12-08T12:50

си цзиньпин

непал

китай

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек – РИА Новости. Главы МИД Непала и Китая на совместной церемонии объявили о новой высоте Эвереста, сообщило министерство землеустройства Непала, разместившее видеозапись встречи.Договоренность о совместном измерении Эвереста была достигнута в ходе визита в прошлом году председателя КНР Си Цзиньпина в Непал. Необходимость проведения нового измерения возникла после предположений ряда ученых, что гора могла уменьшиться из-за землетрясения в 2015 году.Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля 2015 года. На следующий день Непал потрясла серия афтершоков, а примерно через две недели в стране произошло новое землетрясение магнитудой 7,3. Тогда в результате двух стихийных бедствий погибли около 9 тысяч человек, пострадали более 22 тысяч человек.Непал и Китай разошлись во мнениях по поводу высоты Эвереста после того, как Китай в 2015 году в одностороннем порядке объявил высоту Эвереста на уровне 8844,04 метра против общепризнанных 8848 метров. Из-за разницы в высоте Эвереста Непал и Китай также не могли подписать протокол о границе.

https://ria.ru/20170504/1493556199.html

непал

китай

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си цзиньпин, непал, китай, в мире