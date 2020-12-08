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Около ста сторонников Пашиняна вышли на пикет в Ереване
Около ста сторонников Пашиняна вышли на пикет в Ереване
Около сотни человек вышли на пикет в поддержку премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площадь Республики в центре Еревана, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:10
2020-12-08T18:10
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Около сотни человек вышли на пикет в поддержку премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площадь Республики в центре Еревана, передает Sputnik Армения.Как отмечает агентство, один из участвующих в мероприятии активистов заявил, что собравшиеся не стремятся к столкновениям с оппозицией. "Мы просто больше не позволим, чтобы кто-то вновь ворвался в здание правительства. Тем не менее, наш митинг мирный, наша война не здесь, а на границе", – заявил активист.Во вторник в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе. С призывом к премьеру уйти выступили все три бывших президента - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Сагсян, а также католикос всех армян Гарегин II, католикос Великого дома Киликийского Арам I. О необходимости отставки Пашиняна, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201207/panikhida-1588113790.html
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Протестующих начали задерживать на проспекте Тигран Мец в Ереване
Протестующих начали задерживать на проспекте Тигран Мец в Ереване
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никол пашинян, армения, в мире

Около ста сторонников Пашиняна вышли на пикет в Ереване

18:10 08.12.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Около сотни человек вышли на пикет в поддержку премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площадь Республики в центре Еревана, передает Sputnik Армения.
Как отмечает агентство, один из участвующих в мероприятии активистов заявил, что собравшиеся не стремятся к столкновениям с оппозицией. "Мы просто больше не позволим, чтобы кто-то вновь ворвался в здание правительства. Тем не менее, наш митинг мирный, наша война не здесь, а на границе", – заявил активист.
Во вторник в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе. С призывом к премьеру уйти выступили все три бывших президента - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Сагсян, а также католикос всех армян Гарегин II, католикос Великого дома Киликийского Арам I. О необходимости отставки Пашиняна, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 21:46
Армянский священник отказался служить панихиду в присутствии Пашиняна
 
Никол ПашинянАрменияВ мире
 
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