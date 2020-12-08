https://ria.ru/20201208/erevan-1588178267.html

В Ереване начались задержания на акции протеста оппозиции

В Ереване начались задержания на акции протеста оппозиции

Протестующие в Ереване перекрыли центральные и периферийные улицы столицы, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правоохранители начали... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:09

2020-12-08T12:09

2020-12-08T12:50

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Протестующие в Ереване перекрыли центральные и периферийные улицы столицы, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правоохранители начали задержания, передает корреспондент РИА Новости.Часть участников акции гражданского неповиновения дошли до здания правительства, скандируя "Армения без Никола" и "Никол - предатель". Полиция задержала несколько человек на центральном проспекте Маштоца, оттесняя протестующих с других улиц.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201206/otstavka-1587927770.html

москва

азербайджан

армения

ереван

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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире