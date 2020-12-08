В Ереване начались задержания на акции протеста оппозиции
12:09 08.12.2020 (обновлено: 12:50 08.12.2020)
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Акция протеста оппозиции в Ереване. 8 декабря 2020
ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Протестующие в Ереване перекрыли центральные и периферийные улицы столицы, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правоохранители начали задержания, передает корреспондент РИА Новости.
Часть участников акции гражданского неповиновения дошли до здания правительства, скандируя "Армения без Никола" и "Никол - предатель". Полиция задержала несколько человек на центральном проспекте Маштоца, оттесняя протестующих с других улиц.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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