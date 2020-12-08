https://ria.ru/20201208/episkop-1588251581.html

Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви

Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви

Епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова), которого ранее отстранили от управления епархией, запретили в священнослужении из-за нарушения... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:56

2020-12-08T16:56

2020-12-08T16:56

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

алексей митрофанов

русская православная церковь

московская патриархия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153071/62/1530716225_0:216:2876:1834_1920x0_80_0_0_c5eea96c564e59247c34dfaedccc8e4e.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова), которого ранее отстранили от управления епархией, запретили в священнослужении из-за нарушения предыдущих постановлений синода, даты проведения церковного суда над ним пока неизвестны, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Весной 2020 года в СМИ появилась информация, что правоохранители якобы нашли наркотики в петербургской квартире, где прописан епископ Флавиан. В августе 2020 года синод РПЦ освободил епископа от управления Череповецкой епархией и постановил передать его дело на рассмотрение в Высший общецерковный суд (ВОЦС). До суда местом пребывания епископа определили Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии "под наблюдением и духовным попечением преосвященного Вологодского"."Епископа Флавиана запретили в служении епископа в связи с неисполнением ранее данных Священным Синодом указаний", - сказал РИА Новости епископ Савва.Заседание Синода Русской православной церкви прошло во вторник в дистанционном формате. Так, согласно журналам (решениям) Синода, опубликованным на сайте РПЦ, епископа Флавиана запретили в священнослужении и лишили его "права ношения панагии, архиерейских одежд и мантии, использования любых других знаков архиерейского достоинства, вплоть до вынесения высшим общецерковным судом определения по его делу". Также в Церкви призвали Флавиана к "строгому соблюдению определения Священного Синода от 25 августа 2020 года о пребывании в Павло-Обнорском монастыре с возможностью покидать его исключительно в случаях крайней необходимости, по письменному благословению Преосвященного Вологодского".Говоря о предъявленных епископу обвинениях, владыка Савва отметил, что, согласно установленному внутрицерковному порядку, "подробности обвинений и их расследования не раскрываются до рассмотрения дела в высшем общецерковном суде"."Сроки заседания ВОЦС пока не определены и зависят, в том числе, от развития эпидемической обстановки, поскольку проведение заседаний ВОЦС в дистанционном режиме крайне нежелательно, чтобы не сказать невозможно", - заключил собеседник агентства.Это стало первым за последние десять лет запрещением в служении епископа РПЦ.

https://ria.ru/20200910/sergiy-1577025752.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, алексей митрофанов, русская православная церковь, московская патриархия