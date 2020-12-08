https://ria.ru/20201208/episkop-1588251581.html
Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
Епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова), которого ранее отстранили от управления епархией, запретили в священнослужении из-за нарушения... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:56
2020-12-08T16:56
2020-12-08T16:56
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
алексей митрофанов
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова), которого ранее отстранили от управления епархией, запретили в священнослужении из-за нарушения предыдущих постановлений синода, даты проведения церковного суда над ним пока неизвестны, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Весной 2020 года в СМИ появилась информация, что правоохранители якобы нашли наркотики в петербургской квартире, где прописан епископ Флавиан. В августе 2020 года синод РПЦ освободил епископа от управления Череповецкой епархией и постановил передать его дело на рассмотрение в Высший общецерковный суд (ВОЦС). До суда местом пребывания епископа определили Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии "под наблюдением и духовным попечением преосвященного Вологодского"."Епископа Флавиана запретили в служении епископа в связи с неисполнением ранее данных Священным Синодом указаний", - сказал РИА Новости епископ Савва.Заседание Синода Русской православной церкви прошло во вторник в дистанционном формате. Так, согласно журналам (решениям) Синода, опубликованным на сайте РПЦ, епископа Флавиана запретили в священнослужении и лишили его "права ношения панагии, архиерейских одежд и мантии, использования любых других знаков архиерейского достоинства, вплоть до вынесения высшим общецерковным судом определения по его делу". Также в Церкви призвали Флавиана к "строгому соблюдению определения Священного Синода от 25 августа 2020 года о пребывании в Павло-Обнорском монастыре с возможностью покидать его исключительно в случаях крайней необходимости, по письменному благословению Преосвященного Вологодского".Говоря о предъявленных епископу обвинениях, владыка Савва отметил, что, согласно установленному внутрицерковному порядку, "подробности обвинений и их расследования не раскрываются до рассмотрения дела в высшем общецерковном суде"."Сроки заседания ВОЦС пока не определены и зависят, в том числе, от развития эпидемической обстановки, поскольку проведение заседаний ВОЦС в дистанционном режиме крайне нежелательно, чтобы не сказать невозможно", - заключил собеседник агентства.Это стало первым за последние десять лет запрещением в служении епископа РПЦ.
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религия, новости - религия и мировоззрение, алексей митрофанов, русская православная церковь, московская патриархия
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова), которого ранее отстранили от управления епархией, запретили в священнослужении из-за нарушения предыдущих постановлений синода, даты проведения церковного суда над ним пока неизвестны, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Весной 2020 года в СМИ появилась информация, что правоохранители якобы нашли наркотики в петербургской квартире, где прописан епископ Флавиан. В августе 2020 года синод РПЦ освободил епископа от управления Череповецкой епархией и постановил передать его дело на рассмотрение в Высший общецерковный суд (ВОЦС). До суда местом пребывания епископа определили Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии "под наблюдением и духовным попечением преосвященного Вологодского".
"Епископа Флавиана запретили в служении епископа в связи с неисполнением ранее данных Священным Синодом указаний", - сказал РИА Новости епископ Савва.
Заседание Синода Русской православной церкви прошло во вторник в дистанционном формате. Так, согласно журналам (решениям) Синода, опубликованным на сайте РПЦ, епископа Флавиана запретили в священнослужении и лишили его "права ношения панагии, архиерейских одежд и мантии, использования любых других знаков архиерейского достоинства, вплоть до вынесения высшим общецерковным судом определения по его делу". Также в Церкви призвали Флавиана к "строгому соблюдению определения Священного Синода от 25 августа 2020 года о пребывании в Павло-Обнорском монастыре с возможностью покидать его исключительно в случаях крайней необходимости, по письменному благословению Преосвященного Вологодского".
Говоря о предъявленных епископу обвинениях, владыка Савва отметил, что, согласно установленному внутрицерковному порядку, "подробности обвинений и их расследования не раскрываются до рассмотрения дела в высшем общецерковном суде".
"Сроки заседания ВОЦС пока не определены и зависят, в том числе, от развития эпидемической обстановки, поскольку проведение заседаний ВОЦС в дистанционном режиме крайне нежелательно, чтобы не сказать невозможно", - заключил собеседник агентства.
Это стало первым за последние десять лет запрещением в служении епископа РПЦ.