https://ria.ru/20201208/dzhigarkhanyan-1588216185.html

Друг Джигарханяна назвал ложью слова Петросяна о страданиях актера

Друг Джигарханяна назвал ложью слова Петросяна о страданиях актера

Артур Согомонян, друг Армена Джигарханяна, в беседе с журналисткой телеканала "Звезда" опроверг слова Евгения Петросяна о том, что перед смертью актер мучился и РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T20:05

2020-12-08T20:05

2020-12-08T20:05

умер армен джигарханян

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шоубиз

армен джигарханян

евгений петросян

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Артур Согомонян, друг Армена Джигарханяна, в беседе с журналисткой телеканала "Звезда" опроверг слова Евгения Петросяна о том, что перед смертью актер мучился и страдал. Ранее юморист на YouTube-шоу "Эмпатия Манучи", обсуждая развод с Еленой Степаненко, внезапно заявил: "А вы знаете как Джигарханян умер? Нет, вы не знаете. Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях". Согомонян назвал эти слова ложью. Он подчеркнул, что Евгений Петросян не общался с актером, поэтому не мог знать о его состоянии. Друг Народного артиста СССР отметил, что последние несколько дней жизни актер провел в больнице. Настроение при этом у него было неплохое. Близкие и родные верили в его скорую поправку. "Армен Борисович находился в больнице под очень тщательным присмотром врачей. Кроме этого, рядом постоянно находилась помощница. Мы общались практически каждый день по телефону, поэтому близко такого не было. Наоборот, он был в достаточно неплохом настроении, не смотря на все его состояние, и мы все надеялись, что врачи в очередной раз сотворят чудо и вытащат его, как делали несколько раз", — рассказал Согомонян.Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет. Ранее его друг рассказывал, что в последнее время актер страдал от проблем с почками.

https://ria.ru/20201114/artist-1584592976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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