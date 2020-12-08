Друг Джигарханяна назвал ложью слова Петросяна о страданиях актера
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Артур Согомонян, друг Армена Джигарханяна, в беседе с журналисткой телеканала "Звезда" опроверг слова Евгения Петросяна о том, что перед смертью актер мучился и страдал.
Ранее юморист на YouTube-шоу "Эмпатия Манучи", обсуждая развод с Еленой Степаненко, внезапно заявил: "А вы знаете как Джигарханян умер? Нет, вы не знаете. Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях".
Согомонян назвал эти слова ложью. Он подчеркнул, что Евгений Петросян не общался с актером, поэтому не мог знать о его состоянии.
"Нет, я не знаю, зачем люди говорят такие вещи. Конечно, это неправда. Я с уважением отношусь к Евгению Вагановичу, но они, честно говоря, не общались. Я ни разу не видел и не слышал, чтобы они общались, поэтому не думаю, что он сильно в курсе", — прокомментировал Согомонян.
Друг Народного артиста СССР отметил, что последние несколько дней жизни актер провел в больнице. Настроение при этом у него было неплохое. Близкие и родные верили в его скорую поправку.
"Армен Борисович находился в больнице под очень тщательным присмотром врачей. Кроме этого, рядом постоянно находилась помощница. Мы общались практически каждый день по телефону, поэтому близко такого не было. Наоборот, он был в достаточно неплохом настроении, не смотря на все его состояние, и мы все надеялись, что врачи в очередной раз сотворят чудо и вытащат его, как делали несколько раз", — рассказал Согомонян.
Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет. Ранее его друг рассказывал, что в последнее время актер страдал от проблем с почками.