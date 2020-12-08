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https://ria.ru/20201208/dzhigarkhanyan-1588216185.html
Друг Джигарханяна назвал ложью слова Петросяна о страданиях актера
Друг Джигарханяна назвал ложью слова Петросяна о страданиях актера
Артур Согомонян, друг Армена Джигарханяна, в беседе с журналисткой телеканала "Звезда" опроверг слова Евгения Петросяна о том, что перед смертью актер мучился и РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:05
2020-12-08T20:05
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Артур Согомонян, друг Армена Джигарханяна, в беседе с журналисткой телеканала "Звезда" опроверг слова Евгения Петросяна о том, что перед смертью актер мучился и страдал. Ранее юморист на YouTube-шоу "Эмпатия Манучи", обсуждая развод с Еленой Степаненко, внезапно заявил: "А вы знаете как Джигарханян умер? Нет, вы не знаете. Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях". Согомонян назвал эти слова ложью. Он подчеркнул, что Евгений Петросян не общался с актером, поэтому не мог знать о его состоянии. Друг Народного артиста СССР отметил, что последние несколько дней жизни актер провел в больнице. Настроение при этом у него было неплохое. Близкие и родные верили в его скорую поправку. "Армен Борисович находился в больнице под очень тщательным присмотром врачей. Кроме этого, рядом постоянно находилась помощница. Мы общались практически каждый день по телефону, поэтому близко такого не было. Наоборот, он был в достаточно неплохом настроении, не смотря на все его состояние, и мы все надеялись, что врачи в очередной раз сотворят чудо и вытащат его, как делали несколько раз", — рассказал Согомонян.Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет. Ранее его друг рассказывал, что в последнее время актер страдал от проблем с почками.
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умер армен джигарханян, новости культуры, знаменитости, звезды, армен джигарханян, евгений петросян

Друг Джигарханяна назвал ложью слова Петросяна о страданиях актера

20:05 08.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Артур Согомонян, друг Армена Джигарханяна, в беседе с журналисткой телеканала "Звезда" опроверг слова Евгения Петросяна о том, что перед смертью актер мучился и страдал.
Ранее юморист на YouTube-шоу "Эмпатия Манучи", обсуждая развод с Еленой Степаненко, внезапно заявил: "А вы знаете как Джигарханян умер? Нет, вы не знаете. Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях".
Согомонян назвал эти слова ложью. Он подчеркнул, что Евгений Петросян не общался с актером, поэтому не мог знать о его состоянии.

"Нет, я не знаю, зачем люди говорят такие вещи. Конечно, это неправда. Я с уважением отношусь к Евгению Вагановичу, но они, честно говоря, не общались. Я ни разу не видел и не слышал, чтобы они общались, поэтому не думаю, что он сильно в курсе", — прокомментировал Согомонян.

Друг Народного артиста СССР отметил, что последние несколько дней жизни актер провел в больнице. Настроение при этом у него было неплохое. Близкие и родные верили в его скорую поправку.
"Армен Борисович находился в больнице под очень тщательным присмотром врачей. Кроме этого, рядом постоянно находилась помощница. Мы общались практически каждый день по телефону, поэтому близко такого не было. Наоборот, он был в достаточно неплохом настроении, не смотря на все его состояние, и мы все надеялись, что врачи в очередной раз сотворят чудо и вытащат его, как делали несколько раз", — рассказал Согомонян.
Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет. Ранее его друг рассказывал, что в последнее время актер страдал от проблем с почками.
Армен Джигарханян на концерте Три века Петербургского балета - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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"Меня радует то, что не огорчает". Каким был Армен Джигарханян
 
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