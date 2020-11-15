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https://ria.ru/20201115/dzhigarkhanyan-1584673731.html
"Сколько мне осталось?" Друг раскрыл обстоятельства смерти Джигарханяна
"Сколько мне осталось?" Друг раскрыл обстоятельства смерти Джигарханяна
Близкий знакомый народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согоманян прокомментировал его уход из жизни и рассказал, что актер попал в больницу в... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T02:43
2020-11-15T02:43
культура
умер армен джигарханян
россия
армен джигарханян
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Близкий знакомый народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согоманян прокомментировал его уход из жизни и рассказал, что актер попал в больницу в середине октября.Джигарханян умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Ранее Согомонян заявил, что прощание с артистом пройдет 17 ноября в театре Джигарханяна, актера похоронят на Ваганьковском кладбище.Друг Джигарханяна уточнил, что в последнее время актер страдал от проблем с почками, и врачи прикладывали все усилия, чтобы помочь пациенту побороть этот недуг.Также он поделился подробностями последнего разговора с Джигарханяном за несколько дней до случившегося. По мнению Согоманяна, артист мог предчувствовать скорый уход.Армен Джигарханян один из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран-43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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умер армен джигарханян, россия, армен джигарханян, ссср

"Сколько мне осталось?" Друг раскрыл обстоятельства смерти Джигарханяна

02:43 15.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Близкий знакомый народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согоманян прокомментировал его уход из жизни и рассказал, что актер попал в больницу в середине октября.
Джигарханян умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Ранее Согомонян заявил, что прощание с артистом пройдет 17 ноября в театре Джигарханяна, актера похоронят на Ваганьковском кладбище.
"Меня радует то, что не огорчает". Каким был Армен Джигарханян
© Одесская киностудия (1979)

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
1 из 10

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

© Одесская киностудия (1979)
© РИА Новости / Галина Кмит

После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

Армен Джигарханян на съемках фильма Рецепт ее молодости
2 из 10

После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

© РИА Новости / Галина Кмит
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов / Перейти в фотобанк

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

Актер Армен Джигарханян в роли штабс-капитана контрразведки Овечкина в фильме Новые приключения неуловимых
3 из 10

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

Армен Джигарханян в роли Макса и Наталья Белохвостикова в роли Мари на съемках фильма Тегеран-43
4 из 10

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

© РИА Новости
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© Ленфильм (1978)

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

Кадр из фильма Собака на сене
5 из 10

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

© Ленфильм (1978)
© "Мосфильм" (1995)

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

Кадр из фильма Ширли-мырли
6 из 10

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

© "Мосфильм" (1995)
© ТО "Экран" (1975)

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

Кадр из фильма Здравствуйте, я ваша тетя!
7 из 10

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

© ТО "Экран" (1975)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком
8 из 10

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанк

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

Армен Борисович Джигарханян в роли Большого Па в спектакле Кошка на раскаленной крыше
9 из 10

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

© РИА Новости / Фред Гринберг
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

Армен Джигарханян на концерте Три века Петербургского балета
10 из 10

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 10

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

© Одесская киностудия (1979)
2 из 10

После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

© РИА Новости / Галина Кмит
3 из 10

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

© Ленфильм (1978)
6 из 10

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

© "Мосфильм" (1995)
7 из 10

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

© ТО "Экран" (1975)
8 из 10

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 10

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в фотобанк
10 из 10

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Друг Джигарханяна уточнил, что в последнее время актер страдал от проблем с почками, и врачи прикладывали все усилия, чтобы помочь пациенту побороть этот недуг.

"У него был такой букет заболеваний, он, бедный, сильно мучился, живого органа у него не было, и это никакое не преувеличение", — отметил Согоманян в беседе с МК.

Также он поделился подробностями последнего разговора с Джигарханяном за несколько дней до случившегося. По мнению Согоманяна, артист мог предчувствовать скорый уход.

"В последнее время он говорил медсестре: "Очень хочется пожить". <…> Врач мне рассказал, что в последние дни у него как будто случилось просветление. Он позвал главврача и прямо спросил: "Скажи честно, сколько мне осталось?" — подчеркнул собеседник.

Армен Джигарханян один из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 11:35Культура
Друзья Джигарханяна рассказали о причине смерти актера
Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран-43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.
 
КультураУмер Армен ДжигарханянРоссияАрмен ДжигарханянСССР
 
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