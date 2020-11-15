https://ria.ru/20201115/dzhigarkhanyan-1584673731.html

"Сколько мне осталось?" Друг раскрыл обстоятельства смерти Джигарханяна

"Сколько мне осталось?" Друг раскрыл обстоятельства смерти Джигарханяна

Близкий знакомый народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согоманян прокомментировал его уход из жизни и рассказал, что актер попал в больницу в... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T02:43

2020-11-15T02:43

2020-11-15T02:43

культура

умер армен джигарханян

россия

армен джигарханян

ссср

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Близкий знакомый народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согоманян прокомментировал его уход из жизни и рассказал, что актер попал в больницу в середине октября.Джигарханян умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Ранее Согомонян заявил, что прощание с артистом пройдет 17 ноября в театре Джигарханяна, актера похоронят на Ваганьковском кладбище.Друг Джигарханяна уточнил, что в последнее время актер страдал от проблем с почками, и врачи прикладывали все усилия, чтобы помочь пациенту побороть этот недуг.Также он поделился подробностями последнего разговора с Джигарханяном за несколько дней до случившегося. По мнению Согоманяна, артист мог предчувствовать скорый уход.Армен Джигарханян один из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран-43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584601011.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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