https://ria.ru/20201208/durov-1588238734.html
Американское СМИ назвало Дурова "главным хулиганом" года
Американское СМИ назвало Дурова "главным хулиганом" года
Павел Дуров возглавил составленный американским изданием Politico список "главных хулиганов" уходящего года. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:06
2020-12-08T16:06
2020-12-08T16:06
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технологии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Павел Дуров возглавил составленный американским изданием Politico список "главных хулиганов" уходящего года."Социальные медиа задумывались как средство сделать мир более единым, но вместо этого они отдаляют людей друг от друга — именно этот феномен подтверждает российский предприниматель Павел Дуров со своим приложением Telegram", — указывают авторы статьи.Сам мессенджер издание называет пристанищем свободы слова, которое "отражает идеалы своего загадочного создателя". Отмечается, что программа все активнее набирает популярность у западной аудитории как средство для организации массовых движений.При этом издание указывает, что на Западе для контроля Telegram могут использоваться рычаги воздействия через Apple и Google. Например, в октябре компания из Купертино пригрозила удалить приложение из AppStore, если мессенджер не заблокирует публикации раскрывающие личности сотрудников белорусской полиции.
https://ria.ru/20201204/durov-1587710726.html
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россия, telegram (приложение), google, apple, павел дуров, купертино, сша, технологии