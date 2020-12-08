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Американское СМИ назвало Дурова "главным хулиганом" года
Американское СМИ назвало Дурова "главным хулиганом" года
Павел Дуров возглавил составленный американским изданием Politico список "главных хулиганов" уходящего года. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:06
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Павел Дуров возглавил составленный американским изданием Politico список "главных хулиганов" уходящего года."Социальные медиа задумывались как средство сделать мир более единым, но вместо этого они отдаляют людей друг от друга — именно этот феномен подтверждает российский предприниматель Павел Дуров со своим приложением Telegram", — указывают авторы статьи.Сам мессенджер издание называет пристанищем свободы слова, которое "отражает идеалы своего загадочного создателя". Отмечается, что программа все активнее набирает популярность у западной аудитории как средство для организации массовых движений.При этом издание указывает, что на Западе для контроля Telegram могут использоваться рычаги воздействия через Apple и Google. Например, в октябре компания из Купертино пригрозила удалить приложение из AppStore, если мессенджер не заблокирует публикации раскрывающие личности сотрудников белорусской полиции.
https://ria.ru/20201204/durov-1587710726.html
россия
купертино
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россия, telegram (приложение), google, apple, павел дуров, купертино, сша, технологии

Американское СМИ назвало Дурова "главным хулиганом" года

16:06 08.12.2020
 
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Павел Дуров возглавил составленный американским изданием Politico список "главных хулиганов" уходящего года.
"Социальные медиа задумывались как средство сделать мир более единым, но вместо этого они отдаляют людей друг от друга — именно этот феномен подтверждает российский предприниматель Павел Дуров со своим приложением Telegram", — указывают авторы статьи.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Сам мессенджер издание называет пристанищем свободы слова, которое "отражает идеалы своего загадочного создателя". Отмечается, что программа все активнее набирает популярность у западной аудитории как средство для организации массовых движений.
При этом издание указывает, что на Западе для контроля Telegram могут использоваться рычаги воздействия через Apple и Google. Например, в октябре компания из Купертино пригрозила удалить приложение из AppStore, если мессенджер не заблокирует публикации раскрывающие личности сотрудников белорусской полиции.
 
РоссияTelegram (приложение)GoogleAppleПавел ДуровКупертиноСШАТехнологии
 
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