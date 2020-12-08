https://ria.ru/20201208/durov-1588238734.html

Американское СМИ назвало Дурова "главным хулиганом" года

Американское СМИ назвало Дурова "главным хулиганом" года

Павел Дуров возглавил составленный американским изданием Politico список "главных хулиганов" уходящего года. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:06

2020-12-08T16:06

2020-12-08T16:06

россия

telegram (приложение)

google

apple

павел дуров

купертино

сша

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_524ff0d56ab459245cddb906a2fb289e.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Павел Дуров возглавил составленный американским изданием Politico список "главных хулиганов" уходящего года."Социальные медиа задумывались как средство сделать мир более единым, но вместо этого они отдаляют людей друг от друга — именно этот феномен подтверждает российский предприниматель Павел Дуров со своим приложением Telegram", — указывают авторы статьи.Сам мессенджер издание называет пристанищем свободы слова, которое "отражает идеалы своего загадочного создателя". Отмечается, что программа все активнее набирает популярность у западной аудитории как средство для организации массовых движений.При этом издание указывает, что на Западе для контроля Telegram могут использоваться рычаги воздействия через Apple и Google. Например, в октябре компания из Купертино пригрозила удалить приложение из AppStore, если мессенджер не заблокирует публикации раскрывающие личности сотрудников белорусской полиции.

https://ria.ru/20201204/durov-1587710726.html

россия

купертино

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), google, apple, павел дуров, купертино, сша, технологии