ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Банк России предлагает гражданам оставлять "подушку безопасности" неприкосновенной, а участникам финансового рынка обращать внимание, из каких источников приходят деньги на биржевой рынок и "уговаривать" частных инвесторов не рисковать депозитами, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.
"Мы должны по-другому посмотреть на то, кто приходит сегодня на фондовый рынок. Мы всегда говорили, что подушка безопасности у человека должна быть неприкосновенной и инвестироваться в самые надежные инструменты, которые показаны для сбережений. Сегодня мы видим, что часть людей неосознанно, под воздействием тех самых финансовых посредников с низкой социальной ответственностью перекладывают свою подушку безопасности в инвестиционные рискованные инструменты",- сказал он, выступая на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
Кроме того, первый зампред ЦБ предложил "также обращать внимание, из каких источников человек перекладывает свои средства на рынок капитала". "Если это происходит из депозитов, чуть ли не уговаривать человека не торопиться, не рисковать суммой, остаться в том положении сберегателя, как он есть", - добавил он.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сейчас видит, как финансовые организации стараются использовать срок до апреля 2022 года, когда вступят в силу изменения в закон о квалификации инвесторов, чтобы "впаривать" людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов, в частности, сложные финансовые инструменты и инструменты с "плечом".
Вчера, 08:00Ушли в кеш: россияне вынесли из банков миллиарды