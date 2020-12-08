https://ria.ru/20201208/depozity-1588251118.html

ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами

ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами

Банк России предлагает гражданам оставлять "подушку безопасности" неприкосновенной, а участникам финансового рынка обращать внимание, из каких источников... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:54

2020-12-08T16:54

2020-12-08T16:54

сергей швецов

эльвира набиуллина

совет федерации рф

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Банк России предлагает гражданам оставлять "подушку безопасности" неприкосновенной, а участникам финансового рынка обращать внимание, из каких источников приходят деньги на биржевой рынок и "уговаривать" частных инвесторов не рисковать депозитами, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.Кроме того, первый зампред ЦБ предложил "также обращать внимание, из каких источников человек перекладывает свои средства на рынок капитала". "Если это происходит из депозитов, чуть ли не уговаривать человека не торопиться, не рисковать суммой, остаться в том положении сберегателя, как он есть", - добавил он.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сейчас видит, как финансовые организации стараются использовать срок до апреля 2022 года, когда вступят в силу изменения в закон о квалификации инвесторов, чтобы "впаривать" людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов, в частности, сложные финансовые инструменты и инструменты с "плечом".

https://ria.ru/20201207/vklady-1587625714.html

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сергей швецов, эльвира набиуллина, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф), экономика