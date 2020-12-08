https://ria.ru/20201208/byudzhet-1588181629.html

Спикер парламента Якутии рассказал о приоритетах бюджета на 2021 год

Спикер парламента Якутии рассказал о приоритетах бюджета на 2021 год

Доходная часть бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год принята в объеме 225,7 миллиарда рублей, сообщил председатель Госсобрания (Ил Тумэн) республики Петр РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:23

2020-12-08T12:23

2020-12-08T12:23

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

петр гоголев

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ЯКУТСК, 8 дек — РИА Новости. Доходная часть бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год принята в объеме 225,7 миллиарда рублей, сообщил председатель Госсобрания (Ил Тумэн) республики Петр Гоголев.Депутаты Госсовета на 22-м пленарном заседании приняли в окончательном чтении законы "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 год и 2022 годов".Он также сообщил, что в процессе работы согласительных комиссий ко второму чтению были приняты решения об увеличении расходов бюджета на общую сумму 26,4 миллиарда рублей, в том числе по программам развития культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, соцподдержки граждан, молодежной политики, образования и науки, сохранения и развития государственных и официальных языков."Народными депутатами республики предложены и совместными решениями поддержаны такие важные направления, как обеспечение санитарной авиации, обеспечение горячего питания беременных женщин в стационарах, ряд важных направлений развития науки, сельского хозяйства, условия субсидирования организаций коммунального комплекса, транспорта, мероприятия по поиску месторождений подземных вод в Вилюйской группе улусов. Увеличены дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Кроме того, профильным комитетом по бюджету предложены ограничения в части перераспределения расходов Инвестиционной программы РС (Я) исключительно в рамках одного года и в случае возникающей экономии или дополнительного финансирования из федерального бюджета, что с одной стороны обеспечит прозрачность, с другой, сохранит мобильность принятия инвестиционных решений", - отметил Гоголев.

https://ria.ru/20201208/elektroparkovka-1587706270.html

республика саха (якутия)

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республика саха (якутия), петр гоголев