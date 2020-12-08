https://ria.ru/20201208/byudzhet-1588181629.html
Спикер парламента Якутии рассказал о приоритетах бюджета на 2021 год
Спикер парламента Якутии рассказал о приоритетах бюджета на 2021 год
Доходная часть бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год принята в объеме 225,7 миллиарда рублей, сообщил председатель Госсобрания (Ил Тумэн) республики Петр РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:23
2020-12-08T12:23
2020-12-08T12:23
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
петр гоголев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572799439_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_f0cfc1bcfd6ae7aad68efd1e94762b7a.jpg
ЯКУТСК, 8 дек — РИА Новости. Доходная часть бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год принята в объеме 225,7 миллиарда рублей, сообщил председатель Госсобрания (Ил Тумэн) республики Петр Гоголев.Депутаты Госсовета на 22-м пленарном заседании приняли в окончательном чтении законы "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 год и 2022 годов".Он также сообщил, что в процессе работы согласительных комиссий ко второму чтению были приняты решения об увеличении расходов бюджета на общую сумму 26,4 миллиарда рублей, в том числе по программам развития культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, соцподдержки граждан, молодежной политики, образования и науки, сохранения и развития государственных и официальных языков."Народными депутатами республики предложены и совместными решениями поддержаны такие важные направления, как обеспечение санитарной авиации, обеспечение горячего питания беременных женщин в стационарах, ряд важных направлений развития науки, сельского хозяйства, условия субсидирования организаций коммунального комплекса, транспорта, мероприятия по поиску месторождений подземных вод в Вилюйской группе улусов. Увеличены дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Кроме того, профильным комитетом по бюджету предложены ограничения в части перераспределения расходов Инвестиционной программы РС (Я) исключительно в рамках одного года и в случае возникающей экономии или дополнительного финансирования из федерального бюджета, что с одной стороны обеспечит прозрачность, с другой, сохранит мобильность принятия инвестиционных решений", - отметил Гоголев.
https://ria.ru/20201208/elektroparkovka-1587706270.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572799439_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_4e23e7309d0fbfa9773e75b963fe8114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), петр гоголев
ЯКУТСК, 8 дек — РИА Новости.
Доходная часть бюджета Республики Саха
(Якутия) на 2021 год принята в объеме 225,7 миллиарда рублей, сообщил председатель Госсобрания (Ил Тумэн) республики Петр Гоголев
.
Депутаты Госсовета на 22-м пленарном заседании приняли в окончательном чтении законы "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 год и 2022 годов".
"С учетом поправок, внесенных ко второму чтению, доходная часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год принята в объеме 225,7 миллиарда рублей. Рост доходов обусловлен отчасти изменениями в налоговой политике. В частности, с 1 января 2021 года повышены ставки по налогу на прибыль до 10% для участников региональных инвестиционных проектов (это, в основном, касается золотодобывающих предприятий). Также изменение доходов бюджета связано с ростом значений НДПИ на 1,5 миллиарда рублей (изменения прогнозов по ценам на золото, а также курса национальной валюты) и транспортного налога на 138,9 миллиона рублей. Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета предусмотрены в объеме 95,8 миллиарда рублей на 2021 год", - привели в пресс-службе Ил Тумэн пояснения Гоголева.
Он также сообщил, что в процессе работы согласительных комиссий ко второму чтению были приняты решения об увеличении расходов бюджета на общую сумму 26,4 миллиарда рублей, в том числе по программам развития культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, соцподдержки граждан, молодежной политики, образования и науки, сохранения и развития государственных и официальных языков.
"Народными депутатами республики предложены и совместными решениями поддержаны такие важные направления, как обеспечение санитарной авиации, обеспечение горячего питания беременных женщин в стационарах, ряд важных направлений развития науки, сельского хозяйства, условия субсидирования организаций коммунального комплекса, транспорта, мероприятия по поиску месторождений подземных вод в Вилюйской группе улусов. Увеличены дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Кроме того, профильным комитетом по бюджету предложены ограничения в части перераспределения расходов Инвестиционной программы РС (Я) исключительно в рамках одного года и в случае возникающей экономии или дополнительного финансирования из федерального бюджета, что с одной стороны обеспечит прозрачность, с другой, сохранит мобильность принятия инвестиционных решений", - отметил Гоголев.