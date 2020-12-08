https://ria.ru/20201208/buzova-1588191062.html

Бузова и Манукян рассмешили пользователей, отметив очередную "годовщину"

Бузова и Манукян рассмешили пользователей, отметив очередную "годовщину"

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян рассмешили пользователей, разместив в Instagram романтическое видео, на котором отмечают очередную "годовщину"... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:58

2020-12-08T13:58

2020-12-08T13:58

москва

шоубиз

давид манукян (dava)

знаменитости

звезды

ольга бузова

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян рассмешили пользователей, разместив в Instagram романтическое видео, на котором отмечают очередную "годовщину" отношений. На этот раз 16 месяцев. В черно-белый ролик вошли кадры, на которых Бузова и Манукян без стеснения выражают чувства друг к другу: целуются, обнимаются, танцуют и любуются видом на вечернюю Москву. Однако не на всех подписчиков произвела впечатление такая романтика. "Вы вроде каждый день отмечаете. Не надоело?" — спросила lili8765432; "У вас что не день, то наш", — присоединилась к обсуждению nalalie_sh; "Все на камеру! А все ли по-настоящему? Счастье любит тишину", — считает svetlanamironova4383.Это не первый раз, когда пользователи называют отношения телеведущей и блогера "показухой". В августе подписчиков возмутило видео, на котором Бузова "якобы" радуется фейерверку, устроенному Манукяном в честь годовщины их романа.Тогда многие написали, что эмоции у певицы наиграны, а также подчеркнули, что когда двум людям хорошо вместе, они об этом никому не рассказывают. Ольга Бузова и Давидя Манукян на подобные комментарии никак не реагируют. О романе певицы и видеоблогера стали писать в августе прошлого года, когда Давид Манукян снялся в клипе исполнительницы на трек "Лайкер". Но публично Ольга Бузова рассказала о том, что состоит в отношениях с Давидом Манукяном только в конце декабря того же года Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б".

https://ria.ru/20201025/manukyan-1581455390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, давид манукян (dava), знаменитости, звезды, ольга бузова