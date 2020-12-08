https://ria.ru/20201208/buzova-1588191062.html
Бузова и Манукян рассмешили пользователей, отметив очередную "годовщину"
Бузова и Манукян рассмешили пользователей, отметив очередную "годовщину"
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян рассмешили пользователей, разместив в Instagram романтическое видео, на котором отмечают очередную "годовщину"... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:58
2020-12-08T13:58
2020-12-08T13:58
москва
шоубиз
давид манукян (dava)
знаменитости
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян рассмешили пользователей, разместив в Instagram романтическое видео, на котором отмечают очередную "годовщину" отношений. На этот раз 16 месяцев. В черно-белый ролик вошли кадры, на которых Бузова и Манукян без стеснения выражают чувства друг к другу: целуются, обнимаются, танцуют и любуются видом на вечернюю Москву. Однако не на всех подписчиков произвела впечатление такая романтика. "Вы вроде каждый день отмечаете. Не надоело?" — спросила lili8765432; "У вас что не день, то наш", — присоединилась к обсуждению nalalie_sh; "Все на камеру! А все ли по-настоящему? Счастье любит тишину", — считает svetlanamironova4383.Это не первый раз, когда пользователи называют отношения телеведущей и блогера "показухой". В августе подписчиков возмутило видео, на котором Бузова "якобы" радуется фейерверку, устроенному Манукяном в честь годовщины их романа.Тогда многие написали, что эмоции у певицы наиграны, а также подчеркнули, что когда двум людям хорошо вместе, они об этом никому не рассказывают. Ольга Бузова и Давидя Манукян на подобные комментарии никак не реагируют. О романе певицы и видеоблогера стали писать в августе прошлого года, когда Давид Манукян снялся в клипе исполнительницы на трек "Лайкер". Но публично Ольга Бузова рассказала о том, что состоит в отношениях с Давидом Манукяном только в конце декабря того же года Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б".
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москва, давид манукян (dava), знаменитости, звезды, ольга бузова
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян рассмешили пользователей, разместив
в Instagram романтическое видео, на котором отмечают очередную "годовщину" отношений. На этот раз 16 месяцев.
"7 декабря — наш день, который мы всегда отмечаем, и для нас это важно. Кто, если не мы сами, сделает нашу жизнь краше и счастливее. Ровно месяц назад в этот же день, я устроила любимому сюрприз. В тот вечер я ничего не снимала, чтобы полностью посвятить это время нам. Поэтому сейчас делюсь", — написала Бузова.
В черно-белый ролик вошли кадры, на которых Бузова и Манукян без стеснения выражают чувства друг к другу: целуются, обнимаются, танцуют и любуются видом на вечернюю Москву. Однако не на всех подписчиков произвела впечатление такая романтика.
"Вы вроде каждый день отмечаете. Не надоело?" — спросила lili8765432; "У вас что не день, то наш", — присоединилась к обсуждению nalalie_sh; "Все на камеру! А все ли по-настоящему? Счастье любит тишину", — считает svetlanamironova4383.
Это не первый раз, когда пользователи называют отношения телеведущей и блогера "показухой". В августе подписчиков возмутило
видео, на котором Бузова "якобы" радуется фейерверку, устроенному Манукяном в честь годовщины их романа.
Тогда многие написали, что эмоции у певицы наиграны, а также подчеркнули, что когда двум людям хорошо вместе, они об этом никому не рассказывают.
Ольга Бузова и Давидя Манукян на подобные комментарии никак не реагируют.
О романе певицы и видеоблогера стали писать в августе прошлого года, когда Давид Манукян снялся
в клипе исполнительницы на трек "Лайкер". Но публично Ольга Бузова рассказала
о том, что состоит в отношениях с Давидом Манукяном только в конце декабря того же года Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б".