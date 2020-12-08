Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201208/buzova-1588191062.html
Бузова и Манукян рассмешили пользователей, отметив очередную "годовщину"
Бузова и Манукян рассмешили пользователей, отметив очередную "годовщину"
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян рассмешили пользователей, разместив в Instagram романтическое видео, на котором отмечают очередную "годовщину"... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:58
2020-12-08T13:58
москва
шоубиз
давид манукян (dava)
знаменитости
звезды
ольга бузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588192513_31:0:3672:2048_1920x0_80_0_0_ea64e64a534423189c884180bbd998e4.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян рассмешили пользователей, разместив в Instagram романтическое видео, на котором отмечают очередную "годовщину" отношений. На этот раз 16 месяцев. В черно-белый ролик вошли кадры, на которых Бузова и Манукян без стеснения выражают чувства друг к другу: целуются, обнимаются, танцуют и любуются видом на вечернюю Москву. Однако не на всех подписчиков произвела впечатление такая романтика. "Вы вроде каждый день отмечаете. Не надоело?" — спросила lili8765432; "У вас что не день, то наш", — присоединилась к обсуждению nalalie_sh; "Все на камеру! А все ли по-настоящему? Счастье любит тишину", — считает svetlanamironova4383.Это не первый раз, когда пользователи называют отношения телеведущей и блогера "показухой". В августе подписчиков возмутило видео, на котором Бузова "якобы" радуется фейерверку, устроенному Манукяном в честь годовщины их романа.Тогда многие написали, что эмоции у певицы наиграны, а также подчеркнули, что когда двум людям хорошо вместе, они об этом никому не рассказывают. Ольга Бузова и Давидя Манукян на подобные комментарии никак не реагируют. О романе певицы и видеоблогера стали писать в августе прошлого года, когда Давид Манукян снялся в клипе исполнительницы на трек "Лайкер". Но публично Ольга Бузова рассказала о том, что состоит в отношениях с Давидом Манукяном только в конце декабря того же года Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б".
https://ria.ru/20201025/manukyan-1581455390.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588192513_563:0:3294:2048_1920x0_80_0_0_a8d9d45274102088a01ac2dd14b8ef36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, давид манукян (dava), знаменитости, звезды, ольга бузова

Бузова и Манукян рассмешили пользователей, отметив очередную "годовщину"

13:58 08.12.2020
 
© @buzova86/InstagramСкриншот видео из Instagram Ольги Бузовой
Скриншот видео из Instagram Ольги Бузовой - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© @buzova86/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян рассмешили пользователей, разместив в Instagram романтическое видео, на котором отмечают очередную "годовщину" отношений. На этот раз 16 месяцев.

"7 декабря — наш день, который мы всегда отмечаем, и для нас это важно. Кто, если не мы сами, сделает нашу жизнь краше и счастливее. Ровно месяц назад в этот же день, я устроила любимому сюрприз. В тот вечер я ничего не снимала, чтобы полностью посвятить это время нам. Поэтому сейчас делюсь", — написала Бузова.

В черно-белый ролик вошли кадры, на которых Бузова и Манукян без стеснения выражают чувства друг к другу: целуются, обнимаются, танцуют и любуются видом на вечернюю Москву. Однако не на всех подписчиков произвела впечатление такая романтика.
"Вы вроде каждый день отмечаете. Не надоело?" — спросила lili8765432; "У вас что не день, то наш", — присоединилась к обсуждению nalalie_sh; "Все на камеру! А все ли по-настоящему? Счастье любит тишину", — считает svetlanamironova4383.
Это не первый раз, когда пользователи называют отношения телеведущей и блогера "показухой". В августе подписчиков возмутило видео, на котором Бузова "якобы" радуется фейерверку, устроенному Манукяном в честь годовщины их романа.
Тогда многие написали, что эмоции у певицы наиграны, а также подчеркнули, что когда двум людям хорошо вместе, они об этом никому не рассказывают.
Ольга Бузова и Давидя Манукян на подобные комментарии никак не реагируют.
О романе певицы и видеоблогера стали писать в августе прошлого года, когда Давид Манукян снялся в клипе исполнительницы на трек "Лайкер". Но публично Ольга Бузова рассказала о том, что состоит в отношениях с Давидом Манукяном только в конце декабря того же года Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б".
Певец и блогер Давид Манукян (DAVA) - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 15:59Шоубиз
Харламов и Воля высмеяли парня Ольги Бузовой
 
ШоубизМоскваДавид Манукян (Dava)ЗнаменитостизвездыОльга Бузова
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03ЕР внесла в проект о расчете МРОТ поправки, не позволяющие его снижать
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
16:56Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max с чипом H1
16:56Епископа РПЦ запретили в служении из-за непослушания Церкви
16:54ЦБ предложил "уговаривать" россиян не рисковать депозитами
16:53Россия сможет размещать в Судане корабли с ядерной энергоустановкой
16:51Глава астраханского минздрава отравился хлором при эвакуации детей
16:46Ученый объяснил совет Поповой желающим привиться от COVID не пить 56 дней
16:42ГД приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами
16:38Ученые предложили лечить рак с помощью магнитных бактерий
16:36Собянин одобрил создание системы для поиска пропавших животных
16:35Путин обсудит с правительством развитие высокотехнологичных направлений
16:35РФПИ заявил о налаживании выпуска вакцины "Спутник V" на Украине
16:34С экс-главы Марий Эл Маркелова взыскали более 80 миллионов рублей
16:33В Черногории ужесточат ограничения из-за коронавируса
16:33В РФПИ отметили изменения в позиции зарубежных стран по "Спутник V"
16:33Медведчук обсудил с Гинцбургом применение вакцины "Спутник V" на Украине
Лента новостейМолния