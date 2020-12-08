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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Российские миротворцы завершают восстановление двух больниц в Карабахе
Российские миротворцы завершают восстановление двух больниц в Карабахе
Российские миротворцы надеются, что при их участии в ближайшие несколько недель будет завершено восстановление двух больниц на территории непризнанной... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T05:25
2020-12-08T07:10
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
красный крест
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СТЕПАНАКЕРТ, 8 дек – РИА Новости. Российские миротворцы надеются, что при их участии в ближайшие несколько недель будет завершено восстановление двух больниц на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщил РИА Новости начальник Центра медицинского обеспечения Центра управления миротворческой деятельностью РФ подполковник Егор Демидович.Как заявил миротворец, проблем с доставкой материалов и других средств, необходимых для восстановления больниц в НКР, нет. "Достаточно и специалистов, и техники. С местными властями у нас также очень хорошее взаимопонимание", - добавил Демидович.Собеседник также сообщил, что миротворческие силы РФ также активно взаимодействуют с Международным комитетом Красного Креста и в скором времени планируют начать совместный проект по оборудованию комнат неотложной помощи.
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нагорный карабах, красный крест, международный комитет красного креста (мккк), нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире

Российские миротворцы завершают восстановление двух больниц в Карабахе

05:25 08.12.2020 (обновлено: 07:10 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВрач и пациентка во время процедуры в кабинете УЗИ на базе полевого госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте
Врач и пациентка во время процедуры в кабинете УЗИ на базе полевого госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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СТЕПАНАКЕРТ, 8 дек – РИА Новости. Российские миротворцы надеются, что при их участии в ближайшие несколько недель будет завершено восстановление двух больниц на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщил РИА Новости начальник Центра медицинского обеспечения Центра управления миротворческой деятельностью РФ подполковник Егор Демидович.
"Больница в Мартунинской районе будет восстановлена в пределах двух недель, там пострадали в основном стекла от осколков. Только что начат ремонт в больнице Мартакерта. Там стекла разбиты чуть больше, сам корпус больницы не пострадал. Несущие конструкции не пострадали, проблема там также заключается в стеклах. Там площадь поражения чуть больше, соответственно, недели три нам понадобятся", - рассказал Демидович.
Как заявил миротворец, проблем с доставкой материалов и других средств, необходимых для восстановления больниц в НКР, нет. "Достаточно и специалистов, и техники. С местными властями у нас также очень хорошее взаимопонимание", - добавил Демидович.
Собеседник также сообщил, что миротворческие силы РФ также активно взаимодействуют с Международным комитетом Красного Креста и в скором времени планируют начать совместный проект по оборудованию комнат неотложной помощи.
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