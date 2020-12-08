https://ria.ru/20201208/bolnitsy-1588134007.html

Российские миротворцы завершают восстановление двух больниц в Карабахе

Российские миротворцы завершают восстановление двух больниц в Карабахе

Российские миротворцы надеются, что при их участии в ближайшие несколько недель будет завершено восстановление двух больниц на территории непризнанной... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T05:25

2020-12-08T05:25

2020-12-08T07:10

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

красный крест

международный комитет красного креста (мккк)

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 8 дек – РИА Новости. Российские миротворцы надеются, что при их участии в ближайшие несколько недель будет завершено восстановление двух больниц на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщил РИА Новости начальник Центра медицинского обеспечения Центра управления миротворческой деятельностью РФ подполковник Егор Демидович.Как заявил миротворец, проблем с доставкой материалов и других средств, необходимых для восстановления больниц в НКР, нет. "Достаточно и специалистов, и техники. С местными властями у нас также очень хорошее взаимопонимание", - добавил Демидович.Собеседник также сообщил, что миротворческие силы РФ также активно взаимодействуют с Международным комитетом Красного Креста и в скором времени планируют начать совместный проект по оборудованию комнат неотложной помощи.

https://ria.ru/20201205/karabakh-1587841814.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

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нагорный карабах, красный крест, международный комитет красного креста (мккк), нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире