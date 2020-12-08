https://ria.ru/20201208/bolnichnyy-1588273608.html

ЕР предложила запретить опускать оплату больничных ниже МРОТ

ЕР предложила запретить опускать оплату больничных ниже МРОТ

Парламентарии от "Единой России" предложили сохранить норму об оплате больничных из месячного расчета не ниже МРОТ бессрочно, сообщил первый зампред фракции ЕР... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:13

2020-12-08T18:13

2020-12-08T18:13

михаил терентьев

здоровье - общество

совет федерации рф

госдума рф

единая россия

андрей турчак

сергей неверов

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Парламентарии от "Единой России" предложили сохранить норму об оплате больничных из месячного расчета не ниже МРОТ бессрочно, сообщил первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.Авторами поправок выступили сам Исаев, глава фракции Сергей Неверов, сенатор и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, а также депутат Михаил Терентьев."Поправки касаются оплаты больничного листа. И мы вносим их в закон, который принят в первом чтении, о работе ФСС, связанный с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации. Но поправки немного о другом, они об оплате больничных", - сказал Исаев.Он напомнил, что в этом году в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин предложил установить, что больничный лист должен оплачиваться из месячного расчета не ниже МРОТ. Такая норма была установлена до 1 января следующего года."Мы предлагаем нашими поправками продлить эту норму навсегда, то есть установить ее бессрочно с 1 января следующего года", - сказал Исаев журналистам.Еще одна поправка предусматривает переход к прямым выплатам из ФСС по больничному листу, сообщил депутат."Напомню, что до сих пор у нас действовала зачетная схема, когда больничный лист оплачивал работодатель, а потом при его расчетах с Фондом социального страхования ему эти средства восстанавливались… Уже с 2011 года ведется эксперимент по прямым выплатам, когда больничный лист оплачивается не работодателем, а непрямую гражданам из Фонда социального страхования. Этот эксперимент постепенно расширялся и сегодня в нем участвует 77 регионов. Мы предложили с 1 января следующего года повсеместно ввести выплаты по больничным листам", - сказал Исаев.В свою очередь, Турчак отметил, что закрепление нормы об оплате больничных не ниже МРОТ станет еще одним шагом по внедрению в правовую систему РФ концепции минимального гарантированного дохода, по которой ни один человек в России не должен жить на сумму менее прожиточного минимума."Рассчитываем, что коллеги в Государственной думе и Совете Федерации оперативно рассмотрят и примут поправки уже до Нового года – с тем, чтобы эти положения заработали с января 2021 года", - добавил Турчак.Госдума в ноябре приняла в первом чтении пакет законопроектов об электронных сертификатах на технические средства реабилитации, лекарства, медизделия и лечебное питание для инвалидов.

https://ria.ru/20201208/mrot-1588253583.html

https://ria.ru/20201201/dekabr-1586987663.html

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михаил терентьев, здоровье - общество, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, андрей турчак, сергей неверов, общество