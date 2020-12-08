Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/bolnichnyy-1588273608.html
ЕР предложила запретить опускать оплату больничных ниже МРОТ
ЕР предложила запретить опускать оплату больничных ниже МРОТ
Парламентарии от "Единой России" предложили сохранить норму об оплате больничных из месячного расчета не ниже МРОТ бессрочно, сообщил первый зампред фракции ЕР... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:13
2020-12-08T18:13
михаил терентьев
здоровье - общество
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
андрей турчак
сергей неверов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/97080/00/970800080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0599d13ecc23724baf067515b034aacc.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Парламентарии от "Единой России" предложили сохранить норму об оплате больничных из месячного расчета не ниже МРОТ бессрочно, сообщил первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.Авторами поправок выступили сам Исаев, глава фракции Сергей Неверов, сенатор и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, а также депутат Михаил Терентьев."Поправки касаются оплаты больничного листа. И мы вносим их в закон, который принят в первом чтении, о работе ФСС, связанный с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации. Но поправки немного о другом, они об оплате больничных", - сказал Исаев.Он напомнил, что в этом году в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин предложил установить, что больничный лист должен оплачиваться из месячного расчета не ниже МРОТ. Такая норма была установлена до 1 января следующего года."Мы предлагаем нашими поправками продлить эту норму навсегда, то есть установить ее бессрочно с 1 января следующего года", - сказал Исаев журналистам.Еще одна поправка предусматривает переход к прямым выплатам из ФСС по больничному листу, сообщил депутат."Напомню, что до сих пор у нас действовала зачетная схема, когда больничный лист оплачивал работодатель, а потом при его расчетах с Фондом социального страхования ему эти средства восстанавливались… Уже с 2011 года ведется эксперимент по прямым выплатам, когда больничный лист оплачивается не работодателем, а непрямую гражданам из Фонда социального страхования. Этот эксперимент постепенно расширялся и сегодня в нем участвует 77 регионов. Мы предложили с 1 января следующего года повсеместно ввести выплаты по больничным листам", - сказал Исаев.В свою очередь, Турчак отметил, что закрепление нормы об оплате больничных не ниже МРОТ станет еще одним шагом по внедрению в правовую систему РФ концепции минимального гарантированного дохода, по которой ни один человек в России не должен жить на сумму менее прожиточного минимума."Рассчитываем, что коллеги в Государственной думе и Совете Федерации оперативно рассмотрят и примут поправки уже до Нового года – с тем, чтобы эти положения заработали с января 2021 года", - добавил Турчак.Госдума в ноябре приняла в первом чтении пакет законопроектов об электронных сертификатах на технические средства реабилитации, лекарства, медизделия и лечебное питание для инвалидов.
https://ria.ru/20201208/mrot-1588253583.html
https://ria.ru/20201201/dekabr-1586987663.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/97080/00/970800080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3334f6426842dc0ba0b03b505165257.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил терентьев, здоровье - общество, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, андрей турчак, сергей неверов, общество

ЕР предложила запретить опускать оплату больничных ниже МРОТ

18:13 08.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Парламентарии от "Единой России" предложили сохранить норму об оплате больничных из месячного расчета не ниже МРОТ бессрочно, сообщил первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
Авторами поправок выступили сам Исаев, глава фракции Сергей Неверов, сенатор и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, а также депутат Михаил Терентьев.
"Поправки касаются оплаты больничного листа. И мы вносим их в закон, который принят в первом чтении, о работе ФСС, связанный с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации. Но поправки немного о другом, они об оплате больничных", - сказал Исаев.
Он напомнил, что в этом году в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин предложил установить, что больничный лист должен оплачиваться из месячного расчета не ниже МРОТ. Такая норма была установлена до 1 января следующего года.
"Мы предлагаем нашими поправками продлить эту норму навсегда, то есть установить ее бессрочно с 1 января следующего года", - сказал Исаев журналистам.
Купюра номиналом в 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
Вчера, 17:03
В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
Еще одна поправка предусматривает переход к прямым выплатам из ФСС по больничному листу, сообщил депутат.
"Напомню, что до сих пор у нас действовала зачетная схема, когда больничный лист оплачивал работодатель, а потом при его расчетах с Фондом социального страхования ему эти средства восстанавливались… Уже с 2011 года ведется эксперимент по прямым выплатам, когда больничный лист оплачивается не работодателем, а непрямую гражданам из Фонда социального страхования. Этот эксперимент постепенно расширялся и сегодня в нем участвует 77 регионов. Мы предложили с 1 января следующего года повсеместно ввести выплаты по больничным листам", - сказал Исаев.
В свою очередь, Турчак отметил, что закрепление нормы об оплате больничных не ниже МРОТ станет еще одним шагом по внедрению в правовую систему РФ концепции минимального гарантированного дохода, по которой ни один человек в России не должен жить на сумму менее прожиточного минимума.
"Рассчитываем, что коллеги в Государственной думе и Совете Федерации оперативно рассмотрят и примут поправки уже до Нового года – с тем, чтобы эти положения заработали с января 2021 года", - добавил Турчак.
Госдума в ноябре приняла в первом чтении пакет законопроектов об электронных сертификатах на технические средства реабилитации, лекарства, медизделия и лечебное питание для инвалидов.
Очки и документы - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 08:00
Выплаты, кредиты, больничный: что изменится с 1 декабря
 
Михаил ТерентьевЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакСергей НеверовОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
06:16"Дешевые рабы": депутат Рады раскрыл отношение МВФ к украинцам
06:11Сестры Кардашьян впервые за 42 года отменили рождественскую вечеринку
06:10В бундестаге заявили о провале политики санкций против России
06:09Названа сфера с самыми высокими коррупционными рисками в России
Лента новостейМолния