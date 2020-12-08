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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201208/biznes-1588192176.html
Врио главы Мордовии пообещал регулярно встречаться с бизнес-сообществом
Врио главы Мордовии пообещал регулярно встречаться с бизнес-сообществом
Врио главы Мордовии Артём Здунов обсудил наиболее актуальные вопросы, волнующие бизнес-сообщество, на встрече с представителями предпринимательской сферы... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:58
2020-12-08T12:58
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
российский союз промышленников и предпринимателей
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
виктор бирюков
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов обсудил наиболее актуальные вопросы, волнующие бизнес-сообщество, на встрече с представителями предпринимательской сферы региона и пообещал сделать эти встречи регулярными, сообщает пресс-служба главы республики."Участники диалога поделились с руководителем Мордовии проблемами, возникающими при работе в сложившихся эпидемических условиях. Ряд поднятых тем станет предметом обсуждения на предстоящем заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Здунов подчеркнул, что "подобные встречи будут регулярными" и отметил, что повестка заседания была полностью сформирована его участниками. "Большей частью речь шла о работе предпринимателей в условиях действующих противоэпидемических ограничений – рестораторов, хотельеров, руководителей торговых предприятий, в том числе сетей стрит- и фастфуда.Президент группы компаний "Талина", председатель Мордовского объединения работодателей и регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Бирюков высказал свои предложения по совершенствованию роли общественных объединений, представляющих интересы бизнес-сообщества при министерствах и ведомствах. "Многие вопросы действительно могут быть решены на ведомственном уровне, если этого не происходит, значит, система не работает", - отметил Здунов.Также в работу принято предложение по составлению рейтинга представителей регионального бизнес-сообщества – по уровню заработной платы на предприятии, вложенным в развитие инвестициям, объемам налоговых платежей. "Мы должны знать, кто в республику вкладывает, а кто из Мордовии деньги выводит. Кто платит нормальную заработную плату в отрасли, а кто людям недоплачивает. Это будет честно", - резюмировал руководитель региона.Кроме того, на встрече обсуждались вопросы режима работы сферы питания в предновогодние и праздничные дни, взаимодействия с Роспотребнадзором и другими контрольно-надзорными ведомствами, организации предпраздничных ярмарок выходного дня.
https://ria.ru/20201204/zdunov-1587678115.html
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артем здунов, республика мордовия, российский союз промышленников и предпринимателей, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), виктор бирюков, экономика

Врио главы Мордовии пообещал регулярно встречаться с бизнес-сообществом

12:58 08.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов обсудил наиболее актуальные вопросы, волнующие бизнес-сообщество, на встрече с представителями предпринимательской сферы региона и пообещал сделать эти встречи регулярными, сообщает пресс-служба главы республики.
"Участники диалога поделились с руководителем Мордовии проблемами, возникающими при работе в сложившихся эпидемических условиях. Ряд поднятых тем станет предметом обсуждения на предстоящем заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Здунов подчеркнул, что "подобные встречи будут регулярными" и отметил, что повестка заседания была полностью сформирована его участниками. "Большей частью речь шла о работе предпринимателей в условиях действующих противоэпидемических ограничений – рестораторов, хотельеров, руководителей торговых предприятий, в том числе сетей стрит- и фастфуда.
Президент группы компаний "Талина", председатель Мордовского объединения работодателей и регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Бирюков высказал свои предложения по совершенствованию роли общественных объединений, представляющих интересы бизнес-сообщества при министерствах и ведомствах. "Многие вопросы действительно могут быть решены на ведомственном уровне, если этого не происходит, значит, система не работает", - отметил Здунов.
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Также в работу принято предложение по составлению рейтинга представителей регионального бизнес-сообщества – по уровню заработной платы на предприятии, вложенным в развитие инвестициям, объемам налоговых платежей. "Мы должны знать, кто в республику вкладывает, а кто из Мордовии деньги выводит. Кто платит нормальную заработную плату в отрасли, а кто людям недоплачивает. Это будет честно", - резюмировал руководитель региона.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы режима работы сферы питания в предновогодние и праздничные дни, взаимодействия с Роспотребнадзором и другими контрольно-надзорными ведомствами, организации предпраздничных ярмарок выходного дня.
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Республика МордовияАртем ЗдуновРеспублика МордовияРоссийский союз промышленников и предпринимателейФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Виктор БирюковЭкономика
 
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