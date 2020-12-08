Врио главы Мордовии пообещал регулярно встречаться с бизнес-сообществом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов обсудил наиболее актуальные вопросы, волнующие бизнес-сообщество, на встрече с представителями предпринимательской сферы региона и пообещал сделать эти встречи регулярными, сообщает пресс-служба главы республики.
"Участники диалога поделились с руководителем Мордовии проблемами, возникающими при работе в сложившихся эпидемических условиях. Ряд поднятых тем станет предметом обсуждения на предстоящем заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Здунов подчеркнул, что "подобные встречи будут регулярными" и отметил, что повестка заседания была полностью сформирована его участниками. "Большей частью речь шла о работе предпринимателей в условиях действующих противоэпидемических ограничений – рестораторов, хотельеров, руководителей торговых предприятий, в том числе сетей стрит- и фастфуда.
Президент группы компаний "Талина", председатель Мордовского объединения работодателей и регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Бирюков высказал свои предложения по совершенствованию роли общественных объединений, представляющих интересы бизнес-сообщества при министерствах и ведомствах. "Многие вопросы действительно могут быть решены на ведомственном уровне, если этого не происходит, значит, система не работает", - отметил Здунов.
Также в работу принято предложение по составлению рейтинга представителей регионального бизнес-сообщества – по уровню заработной платы на предприятии, вложенным в развитие инвестициям, объемам налоговых платежей. "Мы должны знать, кто в республику вкладывает, а кто из Мордовии деньги выводит. Кто платит нормальную заработную плату в отрасли, а кто людям недоплачивает. Это будет честно", - резюмировал руководитель региона.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы режима работы сферы питания в предновогодние и праздничные дни, взаимодействия с Роспотребнадзором и другими контрольно-надзорными ведомствами, организации предпраздничных ярмарок выходного дня.