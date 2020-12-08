https://ria.ru/20201208/bary-1588215060.html

Власти Петербурга прокомментировали отказ баров соблюдать меры по COVID

Власти Петербурга прокомментировали отказ баров соблюдать меры по COVID

Ряд баров Петербурга из числа заведений, чьи владельцы отказались от ограничений на период новогодних каникул и создали интерактивную "карту сопротивления", уже РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:24

2020-12-08T14:24

2020-12-08T16:54

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Ряд баров Петербурга из числа заведений, чьи владельцы отказались от ограничений на период новогодних каникул и создали интерактивную "карту сопротивления", уже нарушали установленные обязательные противоэпидемические меры, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по контролю за имуществом (ККИ).Интерактивная карта, где нанесено около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, была опубликована на сайте "Карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.Она напомнила, что последний ночной рейд проводился специалистами ККИ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора в конце ноября на территории Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Московского, Невского, Приморского, Фрунзенского и Калининского районов. По результатам этого рейда было выявлено 16 заведений, работавших в ночное время.При этом, согласно материалам ККИ, деятельность трех баров, которые и раньше попадали в список нарушителей, была приостановлена решением Роспотребнадзора. Это "Угрюмочная", "Лаборатория 31" и "Бар — УЕ", адреса которых есть и на "карте сопротивления".В Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19:00 до 06:00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/shnurov-1588210007.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/titov-1588174619.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество