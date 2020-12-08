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Власти Петербурга прокомментировали отказ баров соблюдать меры по COVID
Власти Петербурга прокомментировали отказ баров соблюдать меры по COVID
Ряд баров Петербурга из числа заведений, чьи владельцы отказались от ограничений на период новогодних каникул и создали интерактивную "карту сопротивления", уже РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:24
2020-12-08T16:54
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Ряд баров Петербурга из числа заведений, чьи владельцы отказались от ограничений на период новогодних каникул и создали интерактивную "карту сопротивления", уже нарушали установленные обязательные противоэпидемические меры, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по контролю за имуществом (ККИ).Интерактивная карта, где нанесено около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, была опубликована на сайте "Карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.Она напомнила, что последний ночной рейд проводился специалистами ККИ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора в конце ноября на территории Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Московского, Невского, Приморского, Фрунзенского и Калининского районов. По результатам этого рейда было выявлено 16 заведений, работавших в ночное время.При этом, согласно материалам ККИ, деятельность трех баров, которые и раньше попадали в список нарушителей, была приостановлена решением Роспотребнадзора. Это "Угрюмочная", "Лаборатория 31" и "Бар — УЕ", адреса которых есть и на "карте сопротивления".В Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19:00 до 06:00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Власти Петербурга прокомментировали отказ баров соблюдать меры по COVID

14:24 08.12.2020 (обновлено: 16:54 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Девушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Ряд баров Петербурга из числа заведений, чьи владельцы отказались от ограничений на период новогодних каникул и создали интерактивную "карту сопротивления", уже нарушали установленные обязательные противоэпидемические меры, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по контролю за имуществом (ККИ).
Интерактивная карта, где нанесено около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, была опубликована на сайте "Карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.

"С того момента, когда в рамках противодействия распространению коронавируса в городе был введен запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 06:00 мск, мы регулярно проводим рейды по выявлению нарушителей. В ряде заведений из тех, кто сейчас противится ограничительным мерам (на новогодние каникулы. — Прим. ред.), ранее уже выявлялись нарушения", — сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что последний ночной рейд проводился специалистами ККИ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора в конце ноября на территории Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Московского, Невского, Приморского, Фрунзенского и Калининского районов. По результатам этого рейда было выявлено 16 заведений, работавших в ночное время.
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При этом, согласно материалам ККИ, деятельность трех баров, которые и раньше попадали в список нарушителей, была приостановлена решением Роспотребнадзора. Это "Угрюмочная", "Лаборатория 31" и "Бар — УЕ", адреса которых есть и на "карте сопротивления".

"Сейчас планируются новые рейды по выявлению тех предприятий общепита, которые нарушают установленные ограничения по коронавирусу, и это однозначно будет не один рейд", — заключила представитель комитета по контролю за имуществом.

В Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19:00 до 06:00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
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