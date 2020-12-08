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https://ria.ru/20201208/bar-1588290056.html
В Петербурге проверят бары, выступившие против ограничений из-за COVID-19
В Петербурге проверят бары, выступившие против ограничений из-за COVID-19
Власти Петербурга проверят, есть ли нарушения в работе баров, чьи владельцы отказались закрываться в новогодние праздники, заявил в видеообращении... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T19:51
2020-12-08T21:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евгений елин
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Власти Петербурга проверят, есть ли нарушения в работе баров, чьи владельцы отказались закрываться в новогодние праздники, заявил в видеообращении вице-губернатор города Евгений Елин.Интерактивную карту с адресами около ста баров и ресторанов, отказавшихся исполнять предписания властей, опубликовали на сайте "Карта сопротивления". Представители заведений заявили, что намерены работать в обычном режиме. На сайте указано, что некоторые планируют держать двери закрытыми и поддерживать связь с клиентами по телефону или через соцсети. Как подчеркнул Елин, комментируя ситуацию, список заведений опубликовали открыто, поэтому власти вынуждены будут "идентифицировать" нарушения. Он отметил также, что никаких "резких" и "эмоциональных" поступков не последует. "Мы эти организации проверим и посмотрим, насколько они работают без нарушений", — добавил чиновник. Он признался, что городские власти "были огорчены" действиями рестораторов, которые вызывают "раскол в обществе", поскольку большинство предпринимателей — законопослушные.В Петербурге на фоне распространения коронавируса с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00. Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы кафе на вокзалах, в аэропорту и на заправках.Накануне губернатор города Александр Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588084513.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений елин, санкт-петербург, общество

В Петербурге проверят бары, выступившие против ограничений из-за COVID-19

19:51 08.12.2020 (обновлено: 21:28 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Власти Петербурга проверят, есть ли нарушения в работе баров, чьи владельцы отказались закрываться в новогодние праздники, заявил в видеообращении вице-губернатор города Евгений Елин.
Интерактивную карту с адресами около ста баров и ресторанов, отказавшихся исполнять предписания властей, опубликовали на сайте "Карта сопротивления". Представители заведений заявили, что намерены работать в обычном режиме. На сайте указано, что некоторые планируют держать двери закрытыми и поддерживать связь с клиентами по телефону или через соцсети.
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Как подчеркнул Елин, комментируя ситуацию, список заведений опубликовали открыто, поэтому власти вынуждены будут "идентифицировать" нарушения. Он отметил также, что никаких "резких" и "эмоциональных" поступков не последует.
"Мы эти организации проверим и посмотрим, насколько они работают без нарушений", — добавил чиновник.
Он признался, что городские власти "были огорчены" действиями рестораторов, которые вызывают "раскол в обществе", поскольку большинство предпринимателей — законопослушные.
В Петербурге на фоне распространения коронавируса с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00. Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы кафе на вокзалах, в аэропорту и на заправках.
Накануне губернатор города Александр Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений ЕлинСанкт-ПетербургОбщество
 
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