https://ria.ru/20201208/bar-1588290056.html

В Петербурге проверят бары, выступившие против ограничений из-за COVID-19

В Петербурге проверят бары, выступившие против ограничений из-за COVID-19

Власти Петербурга проверят, есть ли нарушения в работе баров, чьи владельцы отказались закрываться в новогодние праздники, заявил в видеообращении... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T19:51

2020-12-08T19:51

2020-12-08T21:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

евгений елин

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156196/28/1561962824_0:45:3248:1872_1920x0_80_0_0_1eb347caf8c739ad34a7225c16e5d114.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Власти Петербурга проверят, есть ли нарушения в работе баров, чьи владельцы отказались закрываться в новогодние праздники, заявил в видеообращении вице-губернатор города Евгений Елин.Интерактивную карту с адресами около ста баров и ресторанов, отказавшихся исполнять предписания властей, опубликовали на сайте "Карта сопротивления". Представители заведений заявили, что намерены работать в обычном режиме. На сайте указано, что некоторые планируют держать двери закрытыми и поддерживать связь с клиентами по телефону или через соцсети. Как подчеркнул Елин, комментируя ситуацию, список заведений опубликовали открыто, поэтому власти вынуждены будут "идентифицировать" нарушения. Он отметил также, что никаких "резких" и "эмоциональных" поступков не последует. "Мы эти организации проверим и посмотрим, насколько они работают без нарушений", — добавил чиновник. Он признался, что городские власти "были огорчены" действиями рестораторов, которые вызывают "раскол в обществе", поскольку большинство предпринимателей — законопослушные.В Петербурге на фоне распространения коронавируса с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00. Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы кафе на вокзалах, в аэропорту и на заправках.Накануне губернатор города Александр Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588084513.html

https://ria.ru/20201208/shnurov-1588188821.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений елин, санкт-петербург, общество