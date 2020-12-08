https://ria.ru/20201208/armeniya-1588252760.html

Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном

Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном

Депутат армянского парламента от правящей фракции "Мой шаг", глава комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян считает нужным начать диалог с... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:59

2020-12-08T16:59

2020-12-08T16:59

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 8 дек – РИА Новости. Депутат армянского парламента от правящей фракции "Мой шаг", глава комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян считает нужным начать диалог с Азербайджаном, в том числе через установление дипотношений, чтобы "изменить ожидающиеся перспективы" после подписания соглашения по Карабаху."Мы проиграли как на поле боя, так и нравственно и психологически. Понятно, что факт поражения приведет к дополнительной закомплексованности, но нужно по возможности быстро выйти из деморализованного состояния… В конце концов, надо попытаться начать диалог с победившей стороной, как бы тяжело это ни было. Почти все страны, восстановившиеся после крупномасштабных войн, пошли по этому пути. Установление двусторонних дипломатических отношений может изменить ожидающиеся перспективы", - сказал Кочарян в парламенте.По его словам, нельзя и забывать случившееся, "следовательно, дипломатия должна базироваться на оценках возможных экономических, военных и морально-психологических рисков"."Максимально грамотно выполненные шаги приведут к тому, что эффективное решение проблем, возникших в сферах безопасности и обороны, станут основой экономического развития и реформ, движущей силой модернизации экономики. Экономическая политика может основываться на задачах перестройки армии и формирования (системы) безопасности", - сказал депутат.Во вторник в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе. С призывом к уходу премьера с поста выступили все три бывших президента - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Сагсян, а также католикос всех армян Гарегин II, католикос Великого дома Киликийского Арам I. О необходимости отставки Пашиняна, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201207/karabakh-1588031870.html

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587701978.html

https://ria.ru/20201202/aliev-1587230510.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире