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Кандидата в премьеры Армении от оппозиции Манукяна забрали в полицию
Кандидата в премьеры Армении от оппозиции Манукяна забрали в полицию
Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", кандидат на пост армянского премьера Гегам Манукян доставлен в полицию из-за проведения акции с требованием... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:39
2020-12-08T13:54
дашнакцутюн
никол пашинян
нагорный карабах
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", кандидат на пост армянского премьера Гегам Манукян доставлен в полицию из-за проведения акции с требованием отставки главы правительства Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения."В полицию доставлен представитель Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Гегам Манукян за проведение акции неповиновения "Никол предатель!", - говорится в сообщении агентства в Telegram.Сейчас участники акции продолжают блокировать улицы, они выкатили мусорные баки на центральный проспект Маштоца.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Протесты в Ереване: парализованы дороги и метро
Противники премьера Никола Пашиняна начали перекрывать улицы в центре Еревана. Движение в городе парализовано. Метро тоже остановилось. Протестующие не позволяют машинистам двинуться с места.
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дашнакцутюн, никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире

Кандидата в премьеры Армении от оппозиции Манукяна забрали в полицию

13:39 08.12.2020 (обновлено: 13:54 08.12.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБывший депутат, член партии АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян выступает на митинге оппозиции на Площади Свободы в Ереване
Бывший депутат, член партии АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян выступает на митинге оппозиции на Площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", кандидат на пост армянского премьера Гегам Манукян доставлен в полицию из-за проведения акции с требованием отставки главы правительства Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.
"В полицию доставлен представитель Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Гегам Манукян за проведение акции неповиновения "Никол предатель!", - говорится в сообщении агентства в Telegram.
Сейчас участники акции продолжают блокировать улицы, они выкатили мусорные баки на центральный проспект Маштоца.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
12:38Ситуация в Нагорном Карабахе
Католикос всех армян призвал Пашиняна уйти в отставку
 
ДашнакцутюнНикол ПашинянНагорный КарабахАрменияВ мире
 
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