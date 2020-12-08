https://ria.ru/20201208/armeniya-1588202601.html

Кандидата в премьеры Армении от оппозиции Манукяна забрали в полицию

Кандидата в премьеры Армении от оппозиции Манукяна забрали в полицию

Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", кандидат на пост армянского премьера Гегам Манукян доставлен в полицию из-за проведения акции с требованием... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:39

2020-12-08T13:39

2020-12-08T13:54

дашнакцутюн

никол пашинян

нагорный карабах

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584869851_0:77:3077:1808_1920x0_80_0_0_1c1744859b9a10f7afba09523d455669.jpg

ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", кандидат на пост армянского премьера Гегам Манукян доставлен в полицию из-за проведения акции с требованием отставки главы правительства Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения."В полицию доставлен представитель Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Гегам Манукян за проведение акции неповиновения "Никол предатель!", - говорится в сообщении агентства в Telegram.Сейчас участники акции продолжают блокировать улицы, они выкатили мусорные баки на центральный проспект Маштоца.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201208/otstavka-1588185930.html

нагорный карабах

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протесты в Ереване: парализованы дороги и метро Противники премьера Никола Пашиняна начали перекрывать улицы в центре Еревана. Движение в городе парализовано. Метро тоже остановилось. Протестующие не позволяют машинистам двинуться с места. 2020-12-08T13:39 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дашнакцутюн, никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире