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В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
Отец четырехклассника Жаффар Ирназаров, который вмешался в драку своего сына с 14-летним подростком на детской площадке в Петербурге и сломал последнему руку,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:09
2020-12-08T17:09
мвд узбекистана
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Отец четырехклассника Жаффар Ирназаров, который вмешался в драку своего сына с 14-летним подростком на детской площадке в Петербурге и сломал последнему руку, арестован, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.Ранее в интернете разместили видео, на котором в драку двоих подростков на детской площадке вмешивается мужчина. Он разнимает дерущихся, после чего один из подростков продолжает наносить удары другому. Как полагает следствие, мужчина поднял за капюшон куртки подростка и резко бросил его на землю.По данным пресс-службы УМВД Петербурга, сообщение о госпитализации 14-летнего подростка с переломом руки поступило из больницы 5 декабря.Как добавили в пресс-службе судов, Ирназаров является пенсионером МВД Узбекистана, то есть осведомлен о тактике проведения следственных и иных процессуальных действий, но несмотря на это скрыл свой адрес проживания в Петербурге и ввел в заблуждение сотрудников правоохранительных органов о наличии у него официального места работы.По информации объединённой пресс-службы, подозреваемый на суде отрицал свою вину и причастность к преступлению.
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мвд узбекистана, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке

17:09 08.12.2020
 
Кадр видео драки на детской площадке в Санкт-Петербурге
Кадр видео драки на детской площадке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Отец четырехклассника Жаффар Ирназаров, который вмешался в драку своего сына с 14-летним подростком на детской площадке в Петербурге и сломал последнему руку, арестован, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Калининский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Жаффару Ирназарову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - сообщили журналистам в объединённой пресс-службе.
Ранее в интернете разместили видео, на котором в драку двоих подростков на детской площадке вмешивается мужчина. Он разнимает дерущихся, после чего один из подростков продолжает наносить удары другому. Как полагает следствие, мужчина поднял за капюшон куртки подростка и резко бросил его на землю.
По данным пресс-службы УМВД Петербурга, сообщение о госпитализации 14-летнего подростка с переломом руки поступило из больницы 5 декабря.
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Как добавили в пресс-службе судов, Ирназаров является пенсионером МВД Узбекистана, то есть осведомлен о тактике проведения следственных и иных процессуальных действий, но несмотря на это скрыл свой адрес проживания в Петербурге и ввел в заблуждение сотрудников правоохранительных органов о наличии у него официального места работы.
По информации объединённой пресс-службы, подозреваемый на суде отрицал свою вину и причастность к преступлению.
 
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