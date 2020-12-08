https://ria.ru/20201208/arest-1588255175.html

В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке

В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке

Отец четырехклассника Жаффар Ирназаров, который вмешался в драку своего сына с 14-летним подростком на детской площадке в Петербурге и сломал последнему руку,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:09

2020-12-08T17:09

2020-12-08T17:09

мвд узбекистана

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Отец четырехклассника Жаффар Ирназаров, который вмешался в драку своего сына с 14-летним подростком на детской площадке в Петербурге и сломал последнему руку, арестован, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.Ранее в интернете разместили видео, на котором в драку двоих подростков на детской площадке вмешивается мужчина. Он разнимает дерущихся, после чего один из подростков продолжает наносить удары другому. Как полагает следствие, мужчина поднял за капюшон куртки подростка и резко бросил его на землю.По данным пресс-службы УМВД Петербурга, сообщение о госпитализации 14-летнего подростка с переломом руки поступило из больницы 5 декабря.Как добавили в пресс-службе судов, Ирназаров является пенсионером МВД Узбекистана, то есть осведомлен о тактике проведения следственных и иных процессуальных действий, но несмотря на это скрыл свой адрес проживания в Петербурге и ввел в заблуждение сотрудников правоохранительных органов о наличии у него официального места работы.По информации объединённой пресс-службы, подозреваемый на суде отрицал свою вину и причастность к преступлению.

https://ria.ru/20201113/arest-1584444260.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд узбекистана, санкт-петербург, происшествия