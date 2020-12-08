https://ria.ru/20201208/ananevy-1588154476.html
СК завершил расследование дела братьев Ананьевых
СК завершил расследование дела братьев Ананьевых
Следственный комитет завершил расследование против пяти бывших сотрудников Промсвязьбанка по уголовному делу о выводе за рубеж 87,2 миллиарда рублей, рассказал... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:29
2020-12-08T10:29
2020-12-08T15:50
центральный банк рф (цб рф)
промсвязьбанк
александр бастрыкин
кипр
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий ананьев
алексей ананьев
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование против пяти бывших сотрудников Промсвязьбанка по уголовному делу о выводе за рубеж 87,2 миллиарда рублей, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.Сами братья Ананьевы сейчас в международном розыске. Еще четверо соучастников, по словам Бастрыкина, объявлены в федеральный розыск.По версии следствия, Ананьевы в составе организованной группы растратили принадлежащие банку денежные средства в пользу компании Promsvyaz Capital B.V. Следствию известно, что в конечном итоге из России на Кипр были выведены 87,2 миллиарда рублей.На имущество братьев - счета, земли, дома, автомобили и самолеты - стоимостью 50 миллиардов рублей наложен арест в рамках уголовного дела. Кроме того, их имущество арестовано и арбитражным судом в рамках рассмотрения иска ЦБ на 282 миллиарда рублейПозднее в пресс-службе СК РФ рассказали, что обвиняемыми являются вице-президент аппарата правления ПАО "Промсвязьбанк" Николай Цуканов, руководитель блока "операционный" Андрей Мукин, директор клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также начальники отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Ольга Антонова и Екатерина Багрянова.По версии следствия, Цуканов в декабре 2017 года организовал изготовление доверенности на имя Ивана Пидлужного, уполномочив того выполнять в банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе заключать договоры, которые подписал Ананьев.Четырнадцатого декабря 2017 года Антонова под контролем Мукина перечислила 57,3 миллиарда рублей и 505,6 миллиона долларов США в пользу частной компании с ограниченной ответственностью "Promsvyaz Capital B.V.", зарегистрированной в Амстердаме, якобы в качестве оплаты за ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT". При этом в действительности ценные бумаги не приобретались, а сделка была вымышленной.После перечисления денег на счета иностранной компании для "создания видимости" Шайхутдинова и Багрянова изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы сделку, которые также подписал Пидлужный.
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центральный банк рф (цб рф), промсвязьбанк, александр бастрыкин, кипр, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий ананьев, алексей ананьев, происшествия
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Следственный комитет завершил расследование против пяти бывших сотрудников Промсвязьбанка по уголовному делу о выводе за рубеж 87,2 миллиарда рублей, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин
в интервью РИА Новости.
"На днях завершены следственные действия по уголовному делу о хищении путем растраты денежных средств ПАО "Промсвязьбанк". В числе обвиняемых пятеро бывших работников банка, которым предъявлено обвинение в растрате. В результате деятельности преступной группы, созданной братьями Ананьевыми, в которую входили обвиняемые, в 2017 году из финансового оборота Российской Федерации в течение нескольких часов в Республику Кипр были выведены денежные средства в общей сумме 87,2 миллиарда рублей, а затем легализованы", - сказал Бастрыкин.
Сами братья Ананьевы сейчас в международном розыске. Еще четверо соучастников, по словам Бастрыкина, объявлены в федеральный розыск.
"При взаимодействии с ФСБ, МВД России, Росфинмониторингом нашему ведомству удалось установить имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 миллиардов рублей, на которое наложен арест. В ближайшее время пятеро фигурантов уголовного дела и их защитники приступят к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела", - отметил собеседник агентства.
По версии следствия, Ананьевы в составе организованной группы растратили принадлежащие банку денежные средства в пользу компании Promsvyaz Capital B.V. Следствию известно, что в конечном итоге из России на Кипр
были выведены 87,2 миллиарда рублей.
На имущество братьев - счета, земли, дома, автомобили и самолеты - стоимостью 50 миллиардов рублей наложен арест в рамках уголовного дела. Кроме того, их имущество арестовано и арбитражным судом в рамках рассмотрения иска ЦБ
на 282 миллиарда рублей
Позднее в пресс-службе СК РФ рассказали, что обвиняемыми являются вице-президент аппарата правления ПАО "Промсвязьбанк" Николай Цуканов, руководитель блока "операционный" Андрей Мукин, директор клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также начальники отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Ольга Антонова и Екатерина Багрянова.
По версии следствия, Цуканов в декабре 2017 года организовал изготовление доверенности на имя Ивана Пидлужного, уполномочив того выполнять в банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе заключать договоры, которые подписал Ананьев.
Четырнадцатого декабря 2017 года Антонова под контролем Мукина перечислила 57,3 миллиарда рублей и 505,6 миллиона долларов США в пользу частной компании с ограниченной ответственностью "Promsvyaz Capital B.V.", зарегистрированной в Амстердаме, якобы в качестве оплаты за ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT". При этом в действительности ценные бумаги не приобретались, а сделка была вымышленной.
После перечисления денег на счета иностранной компании для "создания видимости" Шайхутдинова и Багрянова изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы сделку, которые также подписал Пидлужный.
"В отношении оказавших им [Ананьевым] содействие в совершении растраты денежных средств ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрия Иванова, Батраза Плиева, Сергея Зорина, Ивана Пидлужного осуществляется розыск, поскольку они скрылись после совершенного преступления", - добавили в пресс-службе ведомства.