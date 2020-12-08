https://ria.ru/20201208/ananevy-1588154476.html

СК завершил расследование дела братьев Ананьевых

СК завершил расследование дела братьев Ананьевых

Следственный комитет завершил расследование против пяти бывших сотрудников Промсвязьбанка по уголовному делу о выводе за рубеж 87,2 миллиарда рублей, рассказал... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:29

2020-12-08T10:29

2020-12-08T15:50

центральный банк рф (цб рф)

промсвязьбанк

александр бастрыкин

кипр

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий ананьев

алексей ананьев

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование против пяти бывших сотрудников Промсвязьбанка по уголовному делу о выводе за рубеж 87,2 миллиарда рублей, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.Сами братья Ананьевы сейчас в международном розыске. Еще четверо соучастников, по словам Бастрыкина, объявлены в федеральный розыск.По версии следствия, Ананьевы в составе организованной группы растратили принадлежащие банку денежные средства в пользу компании Promsvyaz Capital B.V. Следствию известно, что в конечном итоге из России на Кипр были выведены 87,2 миллиарда рублей.На имущество братьев - счета, земли, дома, автомобили и самолеты - стоимостью 50 миллиардов рублей наложен арест в рамках уголовного дела. Кроме того, их имущество арестовано и арбитражным судом в рамках рассмотрения иска ЦБ на 282 миллиарда рублейПозднее в пресс-службе СК РФ рассказали, что обвиняемыми являются вице-президент аппарата правления ПАО "Промсвязьбанк" Николай Цуканов, руководитель блока "операционный" Андрей Мукин, директор клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также начальники отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Ольга Антонова и Екатерина Багрянова.По версии следствия, Цуканов в декабре 2017 года организовал изготовление доверенности на имя Ивана Пидлужного, уполномочив того выполнять в банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе заключать договоры, которые подписал Ананьев.Четырнадцатого декабря 2017 года Антонова под контролем Мукина перечислила 57,3 миллиарда рублей и 505,6 миллиона долларов США в пользу частной компании с ограниченной ответственностью "Promsvyaz Capital B.V.", зарегистрированной в Амстердаме, якобы в качестве оплаты за ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT". При этом в действительности ценные бумаги не приобретались, а сделка была вымышленной.После перечисления денег на счета иностранной компании для "создания видимости" Шайхутдинова и Багрянова изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы сделку, которые также подписал Пидлужный.

https://realty.ria.ru/20190930/1559288695.html

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центральный банк рф (цб рф), промсвязьбанк, александр бастрыкин, кипр, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий ананьев, алексей ананьев, происшествия