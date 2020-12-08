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В Словакии вопреки запрету могут открыться рестораны и фитнес-центры
В Словакии вопреки запрету могут открыться рестораны и фитнес-центры
Владельцы многих ресторанов, кафе и баров в Словакии намерены во вторник открыть заведения вопреки запрету из-за коронавируса, говорится в опубликованном в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T00:49
2020-12-08T02:00
коронавирус covid-19
словакия
прага
в мире
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ПРАГА, 8 дек – РИА Новости. Владельцы многих ресторанов, кафе и баров в Словакии намерены во вторник открыть заведения вопреки запрету из-за коронавируса, говорится в опубликованном в понедельник в сетевых изданиях воззвании возникшего в последние дни объединения работников общепита.Сейчас владельцам заведений общепита разрешено работать лишь на летних террасах, несмотря на сезон, или продавать блюда через окно.В понедельник о решении присоединиться к действиям коллег из общепита заявили многие владельцы фитнес-центров."Мы договорились, что во вторник откроется огромное количество фитнес-центров по всей стране. Действовать столь самовольным способом нас вынуждают власти, но для нас нет иной возможности. Страх наказания в нынешней ситуации является для нас второстепенным", - заявил журналистам глава объединения фитнес-центров республики Павел Кисель. Выступления Киселя и Гередоша транслировали сетевые телеканалы.По словам Гередоша, он с коллегами в намерении открыть заведения общепита вопреки запрету правительства опирается на экспертные анализы юристов, которые пришли к выводу, что решение кабмина о продолжении режима ЧС до 29 декабря было незаконным. На основе данного анализа владельцы заведений общепита и поддержавшие их фитнес-центры намерены бороться и с возможными штрафами со стороны властей.Премьер Игорь Матович заявил в понедельник, что пока не хочет никому угрожать штрафами, но призывает к личной и социальной ответственности."Свобода без ответственности ведет к анархии. Если рестораны и фитнес-центры осуществят во вторник то, о чем заявляют, то заведут анархию", - написал Матович в Facebook.Президент республики Зузана Чапутова, выступая в понедельник на радио Expres, предложила Матовичу подобрать другого политика для руководства борьбой с COVID-19, а самому заняться решением множества иных важных проблем.
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коронавирус covid-19, словакия, прага, в мире

В Словакии вопреки запрету могут открыться рестораны и фитнес-центры

00:49 08.12.2020 (обновлено: 02:00 08.12.2020)
 
© Фото : Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Pixabay / danielavaskova
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ПРАГА, 8 дек – РИА Новости. Владельцы многих ресторанов, кафе и баров в Словакии намерены во вторник открыть заведения вопреки запрету из-за коронавируса, говорится в опубликованном в понедельник в сетевых изданиях воззвании возникшего в последние дни объединения работников общепита.
Сейчас владельцам заведений общепита разрешено работать лишь на летних террасах, несмотря на сезон, или продавать блюда через окно.
"Мы хотим работать в нормальном режиме, как работают ныне магазины и супермаркеты. Мы не понимаем, чем мы отличаемся от них, почему мы не можем обслуживать наших гостей в помещениях, с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Мы несем за месяцы вынужденного простоя колоссальные финансовые потери, нам нечем платить наем помещений и зарплату сотрудникам", - заявил в понедельник журналистам один из авторов инициативы "Боремся за гастро" Мирослав Гередош.
В понедельник о решении присоединиться к действиям коллег из общепита заявили многие владельцы фитнес-центров.
"Мы договорились, что во вторник откроется огромное количество фитнес-центров по всей стране. Действовать столь самовольным способом нас вынуждают власти, но для нас нет иной возможности. Страх наказания в нынешней ситуации является для нас второстепенным", - заявил журналистам глава объединения фитнес-центров республики Павел Кисель. Выступления Киселя и Гередоша транслировали сетевые телеканалы.
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По словам Гередоша, он с коллегами в намерении открыть заведения общепита вопреки запрету правительства опирается на экспертные анализы юристов, которые пришли к выводу, что решение кабмина о продолжении режима ЧС до 29 декабря было незаконным. На основе данного анализа владельцы заведений общепита и поддержавшие их фитнес-центры намерены бороться и с возможными штрафами со стороны властей.
Премьер Игорь Матович заявил в понедельник, что пока не хочет никому угрожать штрафами, но призывает к личной и социальной ответственности.
"Свобода без ответственности ведет к анархии. Если рестораны и фитнес-центры осуществят во вторник то, о чем заявляют, то заведут анархию", - написал Матович в Facebook.
Президент республики Зузана Чапутова, выступая в понедельник на радио Expres, предложила Матовичу подобрать другого политика для руководства борьбой с COVID-19, а самому заняться решением множества иных важных проблем.
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