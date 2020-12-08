https://ria.ru/20201208/akula-1588044870.html

В Словакии вопреки запрету могут открыться рестораны и фитнес-центры

В Словакии вопреки запрету могут открыться рестораны и фитнес-центры

Владельцы многих ресторанов, кафе и баров в Словакии намерены во вторник открыть заведения вопреки запрету из-за коронавируса, говорится в опубликованном в... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T00:49

2020-12-08T00:49

2020-12-08T02:00

коронавирус covid-19

словакия

прага

в мире

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ПРАГА, 8 дек – РИА Новости. Владельцы многих ресторанов, кафе и баров в Словакии намерены во вторник открыть заведения вопреки запрету из-за коронавируса, говорится в опубликованном в понедельник в сетевых изданиях воззвании возникшего в последние дни объединения работников общепита.Сейчас владельцам заведений общепита разрешено работать лишь на летних террасах, несмотря на сезон, или продавать блюда через окно.В понедельник о решении присоединиться к действиям коллег из общепита заявили многие владельцы фитнес-центров."Мы договорились, что во вторник откроется огромное количество фитнес-центров по всей стране. Действовать столь самовольным способом нас вынуждают власти, но для нас нет иной возможности. Страх наказания в нынешней ситуации является для нас второстепенным", - заявил журналистам глава объединения фитнес-центров республики Павел Кисель. Выступления Киселя и Гередоша транслировали сетевые телеканалы.По словам Гередоша, он с коллегами в намерении открыть заведения общепита вопреки запрету правительства опирается на экспертные анализы юристов, которые пришли к выводу, что решение кабмина о продолжении режима ЧС до 29 декабря было незаконным. На основе данного анализа владельцы заведений общепита и поддержавшие их фитнес-центры намерены бороться и с возможными штрафами со стороны властей.Премьер Игорь Матович заявил в понедельник, что пока не хочет никому угрожать штрафами, но призывает к личной и социальной ответственности."Свобода без ответственности ведет к анархии. Если рестораны и фитнес-центры осуществят во вторник то, о чем заявляют, то заведут анархию", - написал Матович в Facebook.Президент республики Зузана Чапутова, выступая в понедельник на радио Expres, предложила Матовичу подобрать другого политика для руководства борьбой с COVID-19, а самому заняться решением множества иных важных проблем.

https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588125950.html

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588095681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, словакия, прага, в мире