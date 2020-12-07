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Тамбовские аграрии собрали рекордные 5,2 миллиона тонн зерновых
Тамбовские аграрии собрали рекордные 5,2 миллиона тонн зерновых
В Тамбовской области в этом сельскохозяйственном сезоне намолочено 5,2 миллиона тонн зерна - это рекордный урожай для региона, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:08
2020-12-07T19:08
2020-12-07T19:08
тамбовская область
александр никитин
тамбовская область
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ТАМБОВ, 7 дек – РИА Новости. В Тамбовской области в этом сельскохозяйственном сезоне намолочено 5,2 миллиона тонн зерна - это рекордный урожай для региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Итоги сельскохозяйственного года были рассмотрены в понедельник на еженедельном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. По данным управления сельского хозяйства региона, урожайность зерновых достигла 47 центнеров с гектара, что в 1,6 раза превышает средний показатель по России. Урожайность подсолнечника (23 центнера с гектара) превышает среднероссийскую в 1,4 раза."На 18% больше, чем в 2019 году, собрано плодов и ягод в садоводческих предприятиях. Заложено более 400 гектаров садов, раскорчевано почти 300 гектаров старых непродуктивных насаждений", - добавил представитель пресс-службы.По мнению губернатора, хорошие результаты в растениеводстве напрямую связаны с проведением мероприятий по повышению плодородия почв."Важно улучшить работу с минеральными удобрениями. Хотя тамбовские хозяйства и выполняют рекомендации Минсельхоза по увеличению внесения удобрений на пять процентов ежегодно, этого явно недостаточно", - приводит пресс-служба слова Никитина.Он отметил, что новое время ставит перед аграриями новые задачи. Будущее - за применением современных технологий в производстве, сельскохозяйственной кооперации, за развитием сельских территорий. "Сельскохозяйственный потенциал Тамбовской области неисчерпаем. Дальнейшее развитие региона тесно связано с развитием, прежде всего, АПК", - сказал Никитин.Он призвал управление сельского хозяйства области, глав муниципальных образований представить ходатайства о награждении отличившихся тружеников села ведомственными, региональными, государственными наградами.
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александр никитин, тамбовская область
ТАМБОВ, 7 дек – РИА Новости.
В Тамбовской области
в этом сельскохозяйственном сезоне намолочено 5,2 миллиона тонн зерна - это рекордный урожай для региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Итоги сельскохозяйственного года были рассмотрены в понедельник на еженедельном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина
. По данным управления сельского хозяйства региона, урожайность зерновых достигла 47 центнеров с гектара, что в 1,6 раза превышает средний показатель по России. Урожайность подсолнечника (23 центнера с гектара) превышает среднероссийскую в 1,4 раза.
"На 18% больше, чем в 2019 году, собрано плодов и ягод в садоводческих предприятиях. Заложено более 400 гектаров садов, раскорчевано почти 300 гектаров старых непродуктивных насаждений", - добавил представитель пресс-службы.
По мнению губернатора, хорошие результаты в растениеводстве напрямую связаны с проведением мероприятий по повышению плодородия почв.
"Важно улучшить работу с минеральными удобрениями. Хотя тамбовские хозяйства и выполняют рекомендации Минсельхоза
по увеличению внесения удобрений на пять процентов ежегодно, этого явно недостаточно", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Он отметил, что новое время ставит перед аграриями новые задачи. Будущее - за применением современных технологий в производстве, сельскохозяйственной кооперации, за развитием сельских территорий.
"Сельскохозяйственный потенциал Тамбовской области неисчерпаем. Дальнейшее развитие региона тесно связано с развитием, прежде всего, АПК", - сказал Никитин.
Он призвал управление сельского хозяйства области, глав муниципальных образований представить ходатайства о награждении отличившихся тружеников села ведомственными, региональными, государственными наградами.