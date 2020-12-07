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Заповедник Приморья показал "любовные письма" леопарда
Заповедник Приморья показал "любовные письма" леопарда
Сотрудники заповедника "Земля леопарда" опубликовали видео, на котором эти большие кошки принимают снежные ванны и оставляют "любовные письма". РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T00:29
2020-12-07T00:29
2020-12-07T00:36
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сотрудники заповедника "Земля леопарда" опубликовали видео, на котором эти большие кошки принимают снежные ванны и оставляют "любовные письма". "Фотоловушка запечатлела трогательный эпизод общения двух редких хищников. Самец оставил запаховую метку для молодой самки, живущей по соседству, — уточняют сотрудники. — Видео демонстрирует особенности общения леопардов и поможет учёным в изучении краснокнижного подвида".Кадры были получены во время съемок документального фильма канала EBS Республики Корея. Первым перед фотоловушкой появился самец. Он оставил на земле поскреб с мочевой меткой и усилил запах с помощью желез своего тела, валяясь в сугробе. Так он не только проявил поведение здорового зверя, но и показал себя уверенным хозяином этой территории. А также оставил информацию о своем поле и возрасте. Через несколько дней к той же фотоловушке вышла самка. Подойдя ровно к тому месту, где валялся самец, она словно широко улыбнулась. На самом деле, такой "улыбкой" леопарды обнажают особый орган обоняния, позволяющий им улавливать запахи других особей. Такое поведение имеет научное название – флемен.
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леопарды, дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Сотрудники заповедника "Земля леопарда" опубликовали
видео, на котором эти большие кошки принимают снежные ванны и оставляют "любовные письма".
"Фотоловушка запечатлела трогательный эпизод общения двух редких хищников. Самец оставил запаховую метку для молодой самки, живущей по соседству, — уточняют сотрудники. — Видео демонстрирует особенности общения леопардов и поможет учёным в изучении краснокнижного подвида".
Кадры были получены во время съемок документального фильма канала EBS Республики Корея.
Первым перед фотоловушкой появился самец. Он оставил на земле поскреб с мочевой меткой и усилил запах с помощью желез своего тела, валяясь в сугробе. Так он не только проявил поведение здорового зверя, но и показал себя уверенным хозяином этой территории. А также оставил информацию о своем поле и возрасте.
Через несколько дней к той же фотоловушке вышла самка. Подойдя ровно к тому месту, где валялся самец, она словно широко улыбнулась. На самом деле, такой "улыбкой" леопарды обнажают особый орган обоняния, позволяющий им улавливать запахи других особей. Такое поведение имеет научное название – флемен.