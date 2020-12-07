https://ria.ru/20201207/yalta-1587973894.html
В Ялте ограничат подачу воды
В Ялте ограничат подачу воды
С 14 декабря Ялта на фоне продолжительной засухи и обмеления водохранилищ переходит на режим экономии воды, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:46
2020-12-07T10:46
2020-12-07T12:21
михаил мишустин
ялта
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости. С 14 декабря Ялта на фоне продолжительной засухи и обмеления водохранилищ переходит на режим экономии воды, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев."Мы наблюдаем минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают Большую Ялту. По нашему плану, при приближении к шести миллионам метров кубических наполнения мы должны перейти к плановому снижению подачи воды", — пояснил он.Воду будут подавать по графику — три часа утром и три часа вечером, уточнил Черняев, добавив, что в ближайшее время об этом проинформируют все население и предприятия города.С конца ноября власти Ялты ограничили подачу воду по ночам.Крым испытывает нехватку пресной воды с 2014 года из-за того, что после воссоединения полуострова с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова — на это выделят около 50 миллиардов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/krym-1585480863.html
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михаил мишустин, ялта, украина, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости.
С 14 декабря Ялта
на фоне продолжительной засухи и обмеления водохранилищ переходит на режим экономии воды, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма
Дмитрий Черняев.
"Мы наблюдаем минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают Большую Ялту. По нашему плану, при приближении к шести миллионам метров кубических наполнения мы должны перейти к плановому снижению подачи воды", — пояснил он.
Воду будут подавать по графику — три часа утром и три часа вечером, уточнил Черняев, добавив, что в ближайшее время об этом проинформируют все население и предприятия города.
С конца ноября власти Ялты ограничили подачу воду по ночам.
Крым испытывает нехватку пресной воды с 2014 года из-за того, что после воссоединения полуострова с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова — на это выделят около 50 миллиардов рублей.