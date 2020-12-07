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Губернатор Томской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников
Губернатор Томской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников
Томский губернатор Сергей Жвачкин своим распоряжением перенес рабочий день для областных чиновников с четверга 31 декабря на субботу 26 декабря и обратился с... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:58
2020-12-07T13:58
новый год
сергей жвачкин
михаил мишустин
владимирская область
томская область
ставропольский край
общество
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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Томский губернатор Сергей Жвачкин своим распоряжением перенес рабочий день для областных чиновников с четверга 31 декабря на субботу 26 декабря и обратился с призывом ко всем работодателям сделать так же, сообщает обладминистрация.Распоряжение губернатора подписано "в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул". В тексте документа сообщается, что 26 декабря является рабочим днем для сотрудников обладминистрации, а 31 декабря выходным днем."Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области предусмотреть для своих сотрудников аналогичный порядок организации рабочего времени", - говорится в тексте распоряжения.Выходным днем 31 декабря в этом году уже объявили Костромская, Белгородская, Курская, Владимирская области, Крым, Ставропольский край и Татарстан.В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим.
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новый год, сергей жвачкин, михаил мишустин, владимирская область, томская область, ставропольский край, общество

Губернатор Томской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников

13:58 07.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Томской области Сергей Жвачкин выступает на заседании Совета Федерации РФ
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Томский губернатор Сергей Жвачкин своим распоряжением перенес рабочий день для областных чиновников с четверга 31 декабря на субботу 26 декабря и обратился с призывом ко всем работодателям сделать так же, сообщает обладминистрация.
"Тридцать первого декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год, и не два. Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу", - приводятся в сообщении слова главы региона.
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Распоряжение губернатора подписано "в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул". В тексте документа сообщается, что 26 декабря является рабочим днем для сотрудников обладминистрации, а 31 декабря выходным днем.
"Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области предусмотреть для своих сотрудников аналогичный порядок организации рабочего времени", - говорится в тексте распоряжения.
Выходным днем 31 декабря в этом году уже объявили Костромская, Белгородская, Курская, Владимирская области, Крым, Ставропольский край и Татарстан.
В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим.
 
Новый годСергей ЖвачкинМихаил МишустинВладимирская областьТомская областьСтавропольский крайОбщество
 
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