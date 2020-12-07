Губернатор Томской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Томской области Сергей Жвачкин выступает на заседании Совета Федерации РФ
НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Томский губернатор Сергей Жвачкин своим распоряжением перенес рабочий день для областных чиновников с четверга 31 декабря на субботу 26 декабря и обратился с призывом ко всем работодателям сделать так же, сообщает обладминистрация.
"Тридцать первого декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год, и не два. Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Распоряжение губернатора подписано "в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул". В тексте документа сообщается, что 26 декабря является рабочим днем для сотрудников обладминистрации, а 31 декабря выходным днем.
"Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области предусмотреть для своих сотрудников аналогичный порядок организации рабочего времени", - говорится в тексте распоряжения.
Выходным днем 31 декабря в этом году уже объявили Костромская, Белгородская, Курская, Владимирская области, Крым, Ставропольский край и Татарстан.
В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим.