https://ria.ru/20201207/voda-1587982738.html

Глава Крыма поручил регионам подготовить план на случай дефицита воды

Глава Крыма поручил регионам подготовить план на случай дефицита воды

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подготовить план действий для всех регионов республики на случай возникновения проблемы с дефицитом воды. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:30

2020-12-07T11:30

2020-12-07T11:30

сергей аксенов (политик)

михаил мишустин

белогорск

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подготовить план действий для всех регионов республики на случай возникновения проблемы с дефицитом воды.Аксенов также поручил раз в неделю публиковать данные об остатках воды в водохранилищах."Все должны понимать, когда этот режим может быть введен, как он будет выглядеть, чтобы у каждого была возможность принять предупреждающие меры", - сказал Аксенов.Вопрос водоснабжения в республике решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/krym-1586668242.html

https://ria.ru/20201119/krym-1585396197.html

белогорск

симферополь

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сергей аксенов (политик), михаил мишустин, белогорск, симферополь, общество