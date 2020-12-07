Глава Крыма поручил регионам подготовить план на случай дефицита воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подготовить план действий для всех регионов республики на случай возникновения проблемы с дефицитом воды.
"С учетом системной проблемы, связанной с водоснабжением на территории Республики Крым, всем муниципалитетам составить светофорный график, который показывает, как от уровня воды в водохранилищах, соответственно, от осадков, зависит введение или принятие того или иного графика", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
Аксенов также поручил раз в неделю публиковать данные об остатках воды в водохранилищах.
"Все должны понимать, когда этот режим может быть введен, как он будет выглядеть, чтобы у каждого была возможность принять предупреждающие меры", - сказал Аксенов.
Вопрос водоснабжения в республике решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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