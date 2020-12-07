https://ria.ru/20201207/vaktsina-1587965677.html

Перу ведет переговоры о покупке российской вакцины от COVID-19

Перу ведет переговоры о покупке российской вакцины от COVID-19

Москва и Лима ведут переговоры об использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но перуанские власти пока не приняли решения о покупке, заявил в РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:06

2020-12-07T10:06

2020-12-07T12:04

российский фонд прямых инвестиций

южная корея

белоруссия

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

перу

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Москва и Лима ведут переговоры об использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но перуанские власти пока не приняли решения о покупке, заявил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в России Хуан дель Кампо.В Перу с самого начала следили за разработкой российской вакцины, и Лима с большим уважением относимся к работе российских ученых и прогрессу в разработке вакцины, отметил дель Кампо."Это вызвало наш интерес к российской вакцине. Но мы также проявили интерес и к другим вакцинам. Но это не значит, что мы выберем только одну вакцину", - пояснил он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рфЧитайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20201120/sputnik-1585624425.html

южная корея

белоруссия

россия

перу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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