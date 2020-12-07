https://ria.ru/20201207/posol-1587978474.html

Хуан дель Кампо: быть послом в России – это профессиональный вызов

Хуан дель Кампо: быть послом в России – это профессиональный вызов

Новый посол Перу в Москве Хуан дель Кампо рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости о том, хочет ли его страна получить российскую вакцину от... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:00

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хуан дель кампо

россия

перу

интервью

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Новый посол Перу в Москве Хуан дель Кампо рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости о том, хочет ли его страна получить российскую вакцину от коронавируса, как пандемия отразилась на двустороннем сотрудничестве, и за счет чего его можно активизировать. Он также сообщил, как обстоит ситуация в латиноамериканской стране после смещения президента, планируются ли в ближайшее время визиты высокопоставленных представителей Перу в РФ, и что его лично больше всего впечатлило в России.– Господин дель Кампо, ранее вы работали в дипмиссиях в Латинской Америке, США, Израиле. Теперь – Россия, совершенно другое направление. Какие ваши первые впечатления от страны?– Назначение в качестве посла в Россию – это профессиональный вызов. Потому что очевидно, что это одна из самых важных стран в мире. Страна, с которой у нас очень хорошие отношения. В прошлом году мы отметили 50 лет со дня установления дипломатических отношений. Все эти годы у нас были очень теплые, гладкие отношения, безо всяких загвоздок, что очень важно. Нас связывает много вещей – стратегическое партнерство, которого мы достигли в 2015 году. Еще одна задача, стоящая перед нами – придать подлинный смысл этому партнерству. Потому что часто соглашение бывает только на бумаге, а идея в том, чтобы оно выражалось в действиях. Как мы это можем сделать? С помощью двустороннего сотрудничества, торговли, совместной работы. Например, мы плотно работаем с Россией по вопросам борьбы с международной преступностью, наркотрафиком, терроризмом. Говоря о впечатлениях от страны: Россия – огромная страна. Это держава. Москва – прекрасный город, отлично организован. Образцовый порядок. Вы видите динамичную работу министерств – МИДа, мэрии. Впечатления очень позитивные. Каждая страна прекрасна по-своему. Но есть страны, которые тебя впечатляют больше остальных. Это как раз случай России. У России богатейшая история. Я думаю, что за каждым камнем, каждой улицей стоит история. Гулять по городу – это как гулять по музею искусств. Это прекрасно.– Вы упомянули долгую историю дипломатических отношений России и Перу. Хотелось бы в этой связи спросить о визитах. Президент Перу был в России в 2014 году. Глава МИД – в 2012 году. Готовятся ли новые визиты?– Действительно, планировалось проведение раунда Механизма политических консультаций между Россией и Перу. В этом году оно должно было пройти в России, а делегация из Перу должна была приехать. К сожалению, из-за пандемии это было невозможно сделать. В прошлом году мы проводили заседание Межправительственной смешанной российско-перуанской комиссии (по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и рыболовству – ред.), в этом году она должна была пройти в Москве. Но ее не смогли тоже провести. По логике, следующее заседание смешанной комиссии и очередного раунда Механизма политических консультаций должно пройти в Перу, но было бы лучше, чтобы они состоялись в Москве, так как в 2020 году их не удалось провести. Но стороны должны обсудить этот вопрос и прийти к соглашению.Также в следующем году планировалось отправить перуанскую делегацию на уровне министров на форум в Санкт-Петербурге. В этом году не получилось, но в следующем году нам хотелось бы обеспечить присутствие делегации на уровне замглавы МИД или какого-то другого должностного лица. Но сначала мы должны получить приглашение. Это зависит от российских властей, от их приглашения нам. Но это еще требует подтверждения. Потому что Россия организует этот форум, не Перу. Что касается механизма двусторонних политических консультаций, ожидаем, что заседание может быть проведено в мае-июне.– Перейдем к теме вакцины, так как коронавирус стал главной темой этого года. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил, что российская вакцина "Спутник V" может быть поставлена в страны Латинской Америки в декабре. Есть ли уже примерные даты поставки?– Перу с самого начала следила за разработкой российской вакцины, и мы с большим уважением относимся к работе российских ученых и прогрессом в разработке вакцины. Это вызвало наш интерес к российской вакцине. Но мы также проявили интерес и к другим вакцинам. Но это не значит, что мы выберем только одну вакцину. Мы сейчас говорим о семи миллиардах населения. Ни одна страна сейчас не сможет за короткий срок предоставить такое количество вакцин. Мы следим за разработкой российской вакцины, мы очень заинтересованы, как и в других вакцинах, но надо быть реалистами. Я вижу несколько затруднительным то, что в декабре вакцина в требуемых количествах будет доступна для начала вакцинации. Мы видели недавно новость, что в России должна скоро начаться вакцинация. Но насколько я понимаю, вакцины для других регионов будут экспортироваться из тех стран, где они будут производиться. Например, "Спутник V" производится в Бразилии, и Бразилия будет экспортировать вакцину в другие страны Латинской Америки. Так что более реальная версия – это январь-февраль. Но это все преждевременно, надо подписать контракты, соглашения, и мы даже еще не на этом этапе. Я думаю трамплином к прогрессу в этом вопросе стало то, что произошло в Великобритании, и решение президента Путина начать вакцинацию на следующей неделе. Это пример, который может побудить быстрее принять решение по вакцине.– Я спрашиваю, потому что буквально на днях глава МИД РФ Лавров заявил, что Перу среди прочих стран ведет переговоры по поводу использования вакцины "Спутник V".– Да, ведутся переговоры. Но чтобы вакцина могла поступить в продажу и использоваться, она должна быть одобрена санитарными властями Перу. Это пока тоже не произошло. Я могу сказать, что процесс идет, но пока нет ничего конкретного. Мы пока не можем сказать, что мы купим российскую вакцину. Пока нет.– Также известно, что Перу среди других 50 стран ведет переговоры о поставках российского препарата от коронавирусной инфекции "Арепливир". Есть уже какая-то конкретика по переговорам?– Эта информация не совсем верна. На данный момент власти Перу сфокусированы на теме вакцины. Я не знаю о какой-то покупке "Арепливира" или обязательстве о его покупке со стороны Перу. Я думаю, это неверная информация. Я не исключаю этого, но мне ничего об этом неизвестно. Насколько я знаю, никаких переговоров нет.– Ранее вы заявили, что Перу заинтересовано в расширении торговли с Россией и считаете эту задачу основной в рамках своей дипломатической миссии. В каких именно продуктах российского импорта заинтересована Лима? Что, в свою очередь, может предложить Перу? До какого уровня вы нацелены довести товароооборот?– Перу стала одним из главных экспортеров Латинской Америки. Одной из причин "экономического чуда" стало торговое открытие миру. Мы – пятая страна Латинской Америки после Бразилии, Мексики, Аргентины и Чили по объему экспорта. Нас интересует не только увеличение объема экспорта, но и его диверсификация. Россия – важнейшая страна. Ее население – около 150 миллионов. У среднего класса страны огромный потребительский потенциал. Это на самом деле как целый континент. Мы видим отличный потенциал в российском рынке. Мы хотим использовать наш статус стратегического партнера, его преимущества и зайти с большей силой на российский рынок, с большей диверсификацией товаров. Товарооборот за прошлый год составил 570 миллионов долларов. Эта цифра недостаточна для потенциала наших стран. Это то, что мы хотим улучшить. Мы экспортируем минимум: рыбу, фрукты, но мы могли бы экспортировать больше вещей. Например, в прошлом году Перу стал первым по производству голубики, которую очень много едят в России. Мы вторые в мире по производству авокадо. Есть много фруктов, которые мы могли бы экспортировать в Россию. Также мы могли бы улучшить продажу текстиля и других вещей. Но проблема в том, что обе стороны не знают рынки друг друга. Это невидимый барьер, наши посольства должны работать над его исчезновением.– А в каких российских продуктах заинтересована Лима?– Россия экспортирует много машин, оборудования. Я думаю, что потенциал очень большой и для других продуктов. Россия стоит на 24 месте среди стран-импортеров из Перу. Наша цель – удвоить экспорт из Перу в Россию. В свою очередь, Россия занимает 19 место среди стран экспортеров в Перу.Какие продукты мы экспортируем в Россию? Авокадо, свежие фрукты, кальмаров и прочее. Из России мы импортируем, помимо машин, удобрения, нитраты, калий, каучук. Но это все можно улучшить. Я считаю, что Перу мог бы экспортировать больше текстиля.– Продолжая тему двустороннего сотрудничества. Сумма контрактов на поставки военной техники, подписанных с Перу за 50 лет двустороннего сотрудничества, превышает миллиард долларов. Планирует ли Лима в ближайшее время закупать российскую военную технику?– Одна из основ нашего сотрудничества – это военное сотрудничество. Оно длится с самого начала наших отношений и сохраняется по сей день. Так что логично, что эта связь сохранится и продолжится. Но для нас важно, чтобы наши отношения с Россией развивались не только в военной сфере, но и в других. Нельзя привязывать отношения только к одной области. Но очевидно, что интерес сохраняется, динамика сохраняется. Ничего не изменилось и не изменится.– Но Перу собирается закупать что-то сейчас? Мы знаем, что танки Т-90 востребованы в Перу. Может быть, Лима собирается закупить новую партию?– У меня нет такой информации, честно говоря. Мы много покупали вертолетов. И они использовались не только в военном назначении, но и в гуманитарном – во время природных катастроф. Но я не могу говорить о закупке чего-то конкретного. То, что я не говорю об этом, не означает, что нет сотрудничества. У меня нет сейчас информации о конкретных закупках.– И вам неизвестно о предложениях с российской стороны?– Об этом не тоже неизвестно. Но важно помнить об одной вещи. В этом году и Перу, Россия затронуты пандемией. Перу – одна из стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Это спровоцировало экономический кризис и заставило пересмотреть распределение ресурсов в сторону больниц, выплаты пособий. Было много запланированных вещей, но их не удалось реализовать, потому что есть более важные вопросы. Я не знаю, в какой степени это затронуло военное сотрудничество России и Перу. Это могло не сильно затронуть, а могло и значительно. Но надо это принимать во внимание.– Вы упомянули, что одна из важных тем сотрудничества двух стран – борьба с наркотрафиком. Есть какие-то конкретные инициативы?– Россия и Перу поддерживают постоянный диалог по борьбе с наркотрафиком. Российские делегации ездили в Перу для обмена информацией, методиками. Это сохраняется и никогда не изменится. Это представляет взаимный интерес для двух стран. Это часть двусторонних отношений.– Я хотела бы спросить о текущей ситуации в стране. Как мы знаем, в последний месяц там было неспокойно. Вы могли бы дать оценку обстановки на сегодняшний день? Можем ли мы говорить о том, что ситуация стабилизировалась?– Абсолютно. Я уверен, что внутренняя политическая ситуация в нашей стране полностью стабилизировалась. Население приняло полностью перемены, которые произошли внутри нашей собственной демократической системы, следуя каналам, которые устанавливает конституция. Экс-президент Мартин Вискарра был смещен со своего поста конгрессом по причинам, которые посчитали нужными. Но они не были приняты населением. Конгресс решил назначить президента. Население выступило против Мануэля Мерино, который занял его место. В итоге Мерино объявил о своей отставке с поста временного президента. А это означает отставку всего кабинета министров. И это все спровоцировало неделю волнений. Но Конгресс затем выбрал на должность временного президента спикера Франсиско Сагасти. Это было сделано не только конституционными методами, но и еще принято населением. Так что это правительство полностью легитимно и принято людьми. Нет никаких больше волнений в стране. Ситуация полностью урегулирована, и мы можем говорить, что это правительство на сто процентов легитимно и принято. Это правительство переходного периода, цель которого – гарантировать проведение всеобщих выборов, запланированных на апрель, и передать власть упорядоченным и законным образом.– Одиннадцатого апреля должны состояться всеобщие выборы в Перу. Каковы ваши ожидания?– К настоящему моменту 22 партии объявили о своем участии. Есть партии, которые уже выдвинули своих кандидатов. Дедлайн, к которому нужно выдвинуть кандидатов, – 22 декабря. Начиная с этой даты у нас будет четкий список тех, кто претендует на пост президента и вице-президента, и кто будет выдвигаться в конгресс. В январе начнутся политические кампании, мы надеемся, что они пройдут в демократической и мирной атмосфере.– Господин посол, я знаю, что вы не только дипломат, но и писатель. Планируете ли вы переводить свои книги на русский язык? И хотели бы вы написать книгу по итогам своей работы в Москве?– Отвечая на ваш второй вопрос, я могу сказать, что думаю над написанием книги о своей работе. Но скорее всего, когда уйду в отставку. Конечно, одной из важных глав будет рассказ о моей работе здесь, в Москве. Но мне еще предстоят пять долгих лет в Москве, чтобы иметь возможность сделать выводы. Что касается других книг, возможно, есть одна, которая заслуживает перевода, потому что она связана с историей Второй Мировой войны. Это книга, основанная на докладах перуанских дипломатов, очевидцев, которые находились в Европе во время войны и рассказывают нам от первого лица события той войны, выигранной благодаря практически только советским войскам. Эта книга интересна, в ней рассказы очевидцев, которые говорят, что на самом деле происходило. Эта книга может быть интересна, чтобы россияне могли узнать точку зрения перуанцев, работавших в дипмиссиях в то время.

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

https://ria.ru/20200925/samolety-1577738758.html

https://ria.ru/20201116/peru-1584918878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуан дель кампо, россия, перу, интервью