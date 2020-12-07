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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/vaktsina-1587962314.html
Узбекистан предложил российским инвесторам проект по вакцинам от COVID-19
Узбекистан предложил российским инвесторам проект по вакцинам от COVID-19
Власти Узбекистана предложили инвесторам из России создать производство иммунобиологических вакцин, в том числе против коронавируса COVID-19, на базе... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:47
2020-12-07T09:47
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
шавкат мирзиеев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
денис мантуров
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ТАШКЕНТ, 7 дек – РИА Новости. Власти Узбекистана предложили инвесторам из России создать производство иммунобиологических вакцин, в том числе против коронавируса COVID-19, на базе фармацевтического кластера в Ташкенте, сообщил РИА Новости в понедельник представитель узбекистанского агентства по развитию фармацевтической промышленности."Агентство предложило инвесторам из России реализовать проект по производству иммунобиологических вакцин, в том числе российских вакцин от коронавируса", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что данное предложение прозвучало в в минувшую пятницу в ходе "круглого стола" между деловыми кругами двух стран. Мероприятие было организовано в рамках визита министра торговли и промышленности РФ Дениса Мантурова в Узбекистан.Представитель агентства сообщил, что производство планируется разместить на территории Tashkent Pharma Park в столице Узбекистана. В соответствии с бизнес-планом узбекской стороны, к апрелю 2021 года планируется подготовить ТЭО проекта, а в июне будущего года – начать его реализацию.Ранее директор фармагентства Узбекистана Сардор Кариев заявлял в интервью телеканалу "Узбекистан 24", что власти страны намерены создать собственную производственную площадку по выпуску вакцин, в том числе против COVID-19. В соответствии с постановлением президента республики Шавката Мирзиеева стоимость проекта составляет 53 миллиона долларов.Мантуров в минувшую пятницу лично доставил в столицу Узбекистана 100 доз вакцин "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Представитель службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана сообщил РИА Новости, что власти в ближайшее время примут решение по использованию полученной партии.Ранее министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев сообщал журналистам, что ведомство рассчитывает в конце 2020 - начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям "Спутника V". По его словам, минздрав в ходе переговоров с Российским фондом прямых инвестиций запросил 500 доз этой вакцины. По расчетам СЭС, власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, шавкат мирзиеев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), узбекистан

Узбекистан предложил российским инвесторам проект по вакцинам от COVID-19

09:47 07.12.2020
 
© Depositphotos / weissdergeierТашкент
Ташкент - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Depositphotos / weissdergeier
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 7 дек – РИА Новости. Власти Узбекистана предложили инвесторам из России создать производство иммунобиологических вакцин, в том числе против коронавируса COVID-19, на базе фармацевтического кластера в Ташкенте, сообщил РИА Новости в понедельник представитель узбекистанского агентства по развитию фармацевтической промышленности.
"Агентство предложило инвесторам из России реализовать проект по производству иммунобиологических вакцин, в том числе российских вакцин от коронавируса", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что данное предложение прозвучало в в минувшую пятницу в ходе "круглого стола" между деловыми кругами двух стран. Мероприятие было организовано в рамках визита министра торговли и промышленности РФ Дениса Мантурова в Узбекистан.
Представитель агентства сообщил, что производство планируется разместить на территории Tashkent Pharma Park в столице Узбекистана. В соответствии с бизнес-планом узбекской стороны, к апрелю 2021 года планируется подготовить ТЭО проекта, а в июне будущего года – начать его реализацию.
Ранее директор фармагентства Узбекистана Сардор Кариев заявлял в интервью телеканалу "Узбекистан 24", что власти страны намерены создать собственную производственную площадку по выпуску вакцин, в том числе против COVID-19. В соответствии с постановлением президента республики Шавката Мирзиеева стоимость проекта составляет 53 миллиона долларов.
Мантуров в минувшую пятницу лично доставил в столицу Узбекистана 100 доз вакцин "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Представитель службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана сообщил РИА Новости, что власти в ближайшее время примут решение по использованию полученной партии.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ранее министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев сообщал журналистам, что ведомство рассчитывает в конце 2020 - начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям "Спутника V". По его словам, минздрав в ходе переговоров с Российским фондом прямых инвестиций запросил 500 доз этой вакцины. По расчетам СЭС, власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.
Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыШавкат МирзиеевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоДенис МантуровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Узбекистан
 
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