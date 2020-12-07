https://ria.ru/20201207/vaktsina-1587962314.html

Узбекистан предложил российским инвесторам проект по вакцинам от COVID-19

Узбекистан предложил российским инвесторам проект по вакцинам от COVID-19

Власти Узбекистана предложили инвесторам из России создать производство иммунобиологических вакцин, в том числе против коронавируса COVID-19, на базе... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:47

2020-12-07T09:47

2020-12-07T09:47

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

шавкат мирзиеев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

денис мантуров

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ТАШКЕНТ, 7 дек – РИА Новости. Власти Узбекистана предложили инвесторам из России создать производство иммунобиологических вакцин, в том числе против коронавируса COVID-19, на базе фармацевтического кластера в Ташкенте, сообщил РИА Новости в понедельник представитель узбекистанского агентства по развитию фармацевтической промышленности."Агентство предложило инвесторам из России реализовать проект по производству иммунобиологических вакцин, в том числе российских вакцин от коронавируса", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что данное предложение прозвучало в в минувшую пятницу в ходе "круглого стола" между деловыми кругами двух стран. Мероприятие было организовано в рамках визита министра торговли и промышленности РФ Дениса Мантурова в Узбекистан.Представитель агентства сообщил, что производство планируется разместить на территории Tashkent Pharma Park в столице Узбекистана. В соответствии с бизнес-планом узбекской стороны, к апрелю 2021 года планируется подготовить ТЭО проекта, а в июне будущего года – начать его реализацию.Ранее директор фармагентства Узбекистана Сардор Кариев заявлял в интервью телеканалу "Узбекистан 24", что власти страны намерены создать собственную производственную площадку по выпуску вакцин, в том числе против COVID-19. В соответствии с постановлением президента республики Шавката Мирзиеева стоимость проекта составляет 53 миллиона долларов.Мантуров в минувшую пятницу лично доставил в столицу Узбекистана 100 доз вакцин "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Представитель службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана сообщил РИА Новости, что власти в ближайшее время примут решение по использованию полученной партии.Ранее министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев сообщал журналистам, что ведомство рассчитывает в конце 2020 - начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям "Спутника V". По его словам, минздрав в ходе переговоров с Российским фондом прямых инвестиций запросил 500 доз этой вакцины. По расчетам СЭС, власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-07T09:47 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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