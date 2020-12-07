https://ria.ru/20201207/ubiystvo-1588071171.html

Адвокат: Соколов до убийства Ещенко искал место, куда выбросить останки

Адвокат: Соколов до убийства Ещенко искал место, куда выбросить останки

Об умысле историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, свидетельствует просмотр им на карте мест, куда можно выбросить останки,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:35

2020-12-07T17:35

2020-12-07T17:35

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Об умысле историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, свидетельствует просмотр им на карте мест, куда можно выбросить останки, заявила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева в Октябрьском районном суде."Время убийства, указанное в заключении эксперта, - с 2.36 по 3.00 восьмого ноября. На скриншотах поисковика зафиксировано, что в 1.49, когда Анастасия Ещенко разговаривала с братом, Соколов открыл "Гугл.Карты" с набережными. В 2.11 на картах он смотрел набережные реки Мойки, реки Пряжки. То есть он смотрел локации, куда выкинуть останки, до того как совершил убийство. У него был умысел, никакого аффекта быть не может", - сказала Бакшеева на заседании, трансляция которого организована на сайте суда.Сам Соколов пояснил суду, что смотрел карты для своего успокоения, потому что у Ещенко после разговора с братом "началась вторая бешеная истерика". А именно эти места на картах были открыты, по словам историка, потому что система исходила из его геолокации.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.

https://ria.ru/20201020/raschleniteli-1580527295.html

https://ria.ru/20200812/1575703699.html

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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия