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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Компании ОЭЗ Москвы поставили в 45 регионов товары для борьбы с пандемией
Компании ОЭЗ Москвы поставили в 45 регионов товары для борьбы с пандемией
Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" с начала года поставили более 8 тысяч единиц товаров для борьбы с пандемией в 45 регионов... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:23
2020-12-07T12:23
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" с начала года поставили более 8 тысяч единиц товаров для борьбы с пандемией в 45 регионов страны, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Поставленная продукция применяется в различных учреждениях - больницах, школах, федеральных ведомствах и вузах, отмечается в сообщении.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что с начала весны компании, занимающиеся на территории ОЭЗ производством медицинского оборудования и изделий, были вынуждены оперативно нарастить объем выпускаемой продукции.Среди выпускаемой продукции: корпуса для санитайзеров, аппараты искусственной вентиляции легких, комплектующие и расходные материалы к ним, дезинфицирующая и стерилизующая техника, электронные проходные, системы медицинского газоснабжения, пульсоксиметры, аспираторы и шприцевые дозаторы.По данным пресс-службы, часть предприятий раньше не выпускала подобные товары и специально перепрофилировала часть производства. Так, крупный производитель котлов и газового оборудования начал производить корпуса для санитайзеров, которые используют в общественных местах. Около трех тысяч штук уже установлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Крым. Еще один резидент запустил производство теплографических комплексов для выявления лиц с повышенной температурой в потоке людей. Компания уже поставила 80 таких комплексов в восемь регионов России.Вся информация об указанной продукции компаний ОЭЗ "Технополис "Москва" содержится на специальной онлайн-платформе "Резиденты vs Covid", которая была запущена в апреле этого года. Сейчас на платформе собрано около 40 решений.
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александр прохоров, москва

Компании ОЭЗ Москвы поставили в 45 регионов товары для борьбы с пандемией

12:23 07.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковДезинфекция рук
Дезинфекция рук - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" с начала года поставили более 8 тысяч единиц товаров для борьбы с пандемией в 45 регионов страны, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Поставленная продукция применяется в различных учреждениях - больницах, школах, федеральных ведомствах и вузах, отмечается в сообщении.
"В период временных ограничений компании ОЭЗ "Технополис "Москва" нарастили объемы производства медицинских изделий и оборудования в среднем на 50%, а также оперативно перепрофилировали мощности под выпуск товаров для борьбы с пандемией. Так, более восьми тысяч единиц изделий – от аппаратов ИВЛ до корпусов для санитайзеров и систем для очистки сточных вод больниц были поставлены в 45 регионов страны. При этом около 40% от общего объема поставок были произведены в Москву", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что с начала весны компании, занимающиеся на территории ОЭЗ производством медицинского оборудования и изделий, были вынуждены оперативно нарастить объем выпускаемой продукции.
"Так, один из резидентов технополиса производитель пульсоксиметров и шприцевых дозаторов увеличил мощности более чем в два раза и в этом году поставил свыше 4,5 тысячи этих медицинских изделий в 34 региона страны, 15% от общего числа изделий поступило в московские медицинские учреждения", - уточнил Прохоров.
Среди выпускаемой продукции: корпуса для санитайзеров, аппараты искусственной вентиляции легких, комплектующие и расходные материалы к ним, дезинфицирующая и стерилизующая техника, электронные проходные, системы медицинского газоснабжения, пульсоксиметры, аспираторы и шприцевые дозаторы.
По данным пресс-службы, часть предприятий раньше не выпускала подобные товары и специально перепрофилировала часть производства. Так, крупный производитель котлов и газового оборудования начал производить корпуса для санитайзеров, которые используют в общественных местах. Около трех тысяч штук уже установлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Крым. Еще один резидент запустил производство теплографических комплексов для выявления лиц с повышенной температурой в потоке людей. Компания уже поставила 80 таких комплексов в восемь регионов России.
Вся информация об указанной продукции компаний ОЭЗ "Технополис "Москва" содержится на специальной онлайн-платформе "Резиденты vs Covid", которая была запущена в апреле этого года. Сейчас на платформе собрано около 40 решений.
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