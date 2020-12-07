https://ria.ru/20201207/tovary-1587994231.html

Компании ОЭЗ Москвы поставили в 45 регионов товары для борьбы с пандемией

Компании ОЭЗ Москвы поставили в 45 регионов товары для борьбы с пандемией

Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" с начала года поставили более 8 тысяч единиц товаров для борьбы с пандемией в 45 регионов... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:23

2020-12-07T12:23

2020-12-07T12:23

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" с начала года поставили более 8 тысяч единиц товаров для борьбы с пандемией в 45 регионов страны, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Поставленная продукция применяется в различных учреждениях - больницах, школах, федеральных ведомствах и вузах, отмечается в сообщении.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что с начала весны компании, занимающиеся на территории ОЭЗ производством медицинского оборудования и изделий, были вынуждены оперативно нарастить объем выпускаемой продукции.Среди выпускаемой продукции: корпуса для санитайзеров, аппараты искусственной вентиляции легких, комплектующие и расходные материалы к ним, дезинфицирующая и стерилизующая техника, электронные проходные, системы медицинского газоснабжения, пульсоксиметры, аспираторы и шприцевые дозаторы.По данным пресс-службы, часть предприятий раньше не выпускала подобные товары и специально перепрофилировала часть производства. Так, крупный производитель котлов и газового оборудования начал производить корпуса для санитайзеров, которые используют в общественных местах. Около трех тысяч штук уже установлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Крым. Еще один резидент запустил производство теплографических комплексов для выявления лиц с повышенной температурой в потоке людей. Компания уже поставила 80 таких комплексов в восемь регионов России.Вся информация об указанной продукции компаний ОЭЗ "Технополис "Москва" содержится на специальной онлайн-платформе "Резиденты vs Covid", которая была запущена в апреле этого года. Сейчас на платформе собрано около 40 решений.

https://ria.ru/20201202/dogovor-1587329026.html

москва

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александр прохоров, москва