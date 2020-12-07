https://ria.ru/20201207/tko-1588017654.html

Губернатор Ленобласти представил в ЗакС законопроект по ТКО

Губернатор Ленобласти представил в ЗакС законопроект по ТКО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил законопроект о регулировании оборота отходов в Законодательное собрание региона - принятие нового... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:04

2020-12-07T14:04

2020-12-07T14:04

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил законопроект о регулировании оборота отходов в Законодательное собрание региона - принятие нового закона поможет решить проблему с несанкционированными свалками и навести порядок на "мусорном" рынке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, важной частью законопроекта является внедрение единой системы контроля за перемещением отходов с применением QR-кодов, которые должны будут появиться у всех мусорных перевозчиков. Такое решение позволит сформировать "прозрачную" отрасль и сделать максимально понятной логистику мусора. Это также упростит отслеживание недобросовестных перевозчиков надзорными органами."Для предотвращения образования несанкционированных свалок в документе прописано внесение изменений в областной закон "Об административных правонарушениях". Максимальный штраф за несанкционированный сброс отходов для физических лиц составит 100 тысяч рублей, для юридических – 1,5 миллиона рублей", — уточнил собеседник агентства.Кратное увеличение штрафов предусмотрено и для транспортировщиков отходов, не имеющих соответствующего разрешения.Он добавил, что законопроект разработан в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека. Депутаты Законодательного собрания Ленобласти рассмотрят законопроект в рамках первого чтения 7 декабря.

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александр дрозденко