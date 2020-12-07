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Ленинградская область
https://ria.ru/20201207/tko-1588017654.html
Губернатор Ленобласти представил в ЗакС законопроект по ТКО
Губернатор Ленобласти представил в ЗакС законопроект по ТКО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил законопроект о регулировании оборота отходов в Законодательное собрание региона - принятие нового... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:04
2020-12-07T14:04
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил законопроект о регулировании оборота отходов в Законодательное собрание региона - принятие нового закона поможет решить проблему с несанкционированными свалками и навести порядок на "мусорном" рынке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, важной частью законопроекта является внедрение единой системы контроля за перемещением отходов с применением QR-кодов, которые должны будут появиться у всех мусорных перевозчиков. Такое решение позволит сформировать "прозрачную" отрасль и сделать максимально понятной логистику мусора. Это также упростит отслеживание недобросовестных перевозчиков надзорными органами."Для предотвращения образования несанкционированных свалок в документе прописано внесение изменений в областной закон "Об административных правонарушениях". Максимальный штраф за несанкционированный сброс отходов для физических лиц составит 100 тысяч рублей, для юридических – 1,5 миллиона рублей", — уточнил собеседник агентства.Кратное увеличение штрафов предусмотрено и для транспортировщиков отходов, не имеющих соответствующего разрешения.Он добавил, что законопроект разработан в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека. Депутаты Законодательного собрания Ленобласти рассмотрят законопроект в рамках первого чтения 7 декабря.
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александр дрозденко

Губернатор Ленобласти представил в ЗакС законопроект по ТКО

14:04 07.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил законопроект о регулировании оборота отходов в Законодательное собрание региона - принятие нового закона поможет решить проблему с несанкционированными свалками и навести порядок на "мусорном" рынке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, важной частью законопроекта является внедрение единой системы контроля за перемещением отходов с применением QR-кодов, которые должны будут появиться у всех мусорных перевозчиков. Такое решение позволит сформировать "прозрачную" отрасль и сделать максимально понятной логистику мусора. Это также упростит отслеживание недобросовестных перевозчиков надзорными органами.
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"Для предотвращения образования несанкционированных свалок в документе прописано внесение изменений в областной закон "Об административных правонарушениях". Максимальный штраф за несанкционированный сброс отходов для физических лиц составит 100 тысяч рублей, для юридических – 1,5 миллиона рублей", — уточнил собеседник агентства.
Кратное увеличение штрафов предусмотрено и для транспортировщиков отходов, не имеющих соответствующего разрешения.
"В новом законопроекте обозначен запрет на прямое сжигание мусора с 2021 года и захоронение необработанных отходов к 2023 году", — рассказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что законопроект разработан в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека. Депутаты Законодательного собрания Ленобласти рассмотрят законопроект в рамках первого чтения 7 декабря.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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