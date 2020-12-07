"Ъ": семьи погибших подали в суд на производителей "начинки" SSJ-100
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году подали в Парижский суд (Tribunal Judiciaire de Paris) иск противи семи зарубежных компаний, производивших "начинку" для лайнера, и против "Аэрофлота" как эксплуатанта воздушного судна, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Истцами выступают члены семей 15 погибших пассажиров. Отмечается, что ответчикам по этому иску уже вручили судебные повестки.
В список компаний, в отношении которых подан иск, попали пять французских, немецкая и американская фирмы. По информации издания, большая часть установленного на самолете оборудования производилась этими компаниями.
Истцы утверждают, что причиной катастрофы стало "несоответствие самолета нормам летной годности по молниезащите", что привело к отказу многих систем. Официальных комментарий от "Аэрофлота" и других компаний пока не было.
Трагедия в Шереметьево
SSJ-100 компании "Аэрофлот" 5 мая 2019 года загорелся на взлетной полосе в Москве. Самолет вылетел из столицы в Мурманск, однако почти через почти 30 минут экипаж решил экстренно вернуться из-за технических проблем. Воздушное судно совершило жесткую посадку со второй попытки. Тогда у SSJ-100 подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
В результате трагедии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Выжили члены экипажа и 33 пассажира. Как заявили в Следственном комитете, большинство людей умерли не от удара, а от дыма и огня, не успев отстегнуть ремни безопасности.
В апреле 2020 года СК завершил расследования уголовного дела. По версии следствия, командир воздушного судна Денис Евдокимов при возвращении в аэропорт совершил грубую посадку. Впоследствии его действия, нарушившие установленные правила, привели к возгоранию лайнера.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направило дело в Химкинский городской суд Московской области.