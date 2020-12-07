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"Ъ": семьи погибших подали в суд на производителей "начинки" SSJ-100
"Ъ": семьи погибших подали в суд на производителей "начинки" SSJ-100
Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году подали в Парижский суд (Tribunal Judiciaire de... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T00:00
2020-12-07T00:00
россия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
sukhoi superjet
аэрофлот
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
москва
московская область (подмосковье)
мурманск
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году подали в Парижский суд (Tribunal Judiciaire de Paris) иск противи семи зарубежных компаний, производивших "начинку" для лайнера, и против "Аэрофлота" как эксплуатанта воздушного судна, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.Истцами выступают члены семей 15 погибших пассажиров. Отмечается, что ответчикам по этому иску уже вручили судебные повестки.В список компаний, в отношении которых подан иск, попали пять французских, немецкая и американская фирмы. По информации издания, большая часть установленного на самолете оборудования производилась этими компаниями.Истцы утверждают, что причиной катастрофы стало "несоответствие самолета нормам летной годности по молниезащите", что привело к отказу многих систем. Официальных комментарий от "Аэрофлота" и других компаний пока не было.Трагедия в ШереметьевоSSJ-100 компании "Аэрофлот" 5 мая 2019 года загорелся на взлетной полосе в Москве. Самолет вылетел из столицы в Мурманск, однако почти через почти 30 минут экипаж решил экстренно вернуться из-за технических проблем. Воздушное судно совершило жесткую посадку со второй попытки. Тогда у SSJ-100 подломились стойки шасси и загорелись двигатели.В результате трагедии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Выжили члены экипажа и 33 пассажира. Как заявили в Следственном комитете, большинство людей умерли не от удара, а от дыма и огня, не успев отстегнуть ремни безопасности.В апреле 2020 года СК завершил расследования уголовного дела. По версии следствия, командир воздушного судна Денис Евдокимов при возвращении в аэропорт совершил грубую посадку. Впоследствии его действия, нарушившие установленные правила, привели к возгоранию лайнера.Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направило дело в Химкинский городской суд Московской области.
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россия, sukhoi superjet 100 (ssj100), sukhoi superjet, аэрофлот, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, москва, московская область (подмосковье), мурманск, происшествия

"Ъ": семьи погибших подали в суд на производителей "начинки" SSJ-100

00:00 07.12.2020
 
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году подали в Парижский суд (Tribunal Judiciaire de Paris) иск противи семи зарубежных компаний, производивших "начинку" для лайнера, и против "Аэрофлота" как эксплуатанта воздушного судна, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Истцами выступают члены семей 15 погибших пассажиров. Отмечается, что ответчикам по этому иску уже вручили судебные повестки.
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.05.2020
5 мая, 16:07
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии
В список компаний, в отношении которых подан иск, попали пять французских, немецкая и американская фирмы. По информации издания, большая часть установленного на самолете оборудования производилась этими компаниями.
Истцы утверждают, что причиной катастрофы стало "несоответствие самолета нормам летной годности по молниезащите", что привело к отказу многих систем. Официальных комментарий от "Аэрофлота" и других компаний пока не было.

Трагедия в Шереметьево

SSJ-100 компании "Аэрофлот" 5 мая 2019 года загорелся на взлетной полосе в Москве. Самолет вылетел из столицы в Мурманск, однако почти через почти 30 минут экипаж решил экстренно вернуться из-за технических проблем. Воздушное судно совершило жесткую посадку со второй попытки. Тогда у SSJ-100 подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
В результате трагедии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Выжили члены экипажа и 33 пассажира. Как заявили в Следственном комитете, большинство людей умерли не от удара, а от дыма и огня, не успев отстегнуть ремни безопасности.
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.05.2020
6 мая, 00:52ЧП в Шереметьево
Эксперт оценил версию пилота о трагедии SSJ-100 в Шереметьево
В апреле 2020 года СК завершил расследования уголовного дела. По версии следствия, командир воздушного судна Денис Евдокимов при возвращении в аэропорт совершил грубую посадку. Впоследствии его действия, нарушившие установленные правила, привели к возгоранию лайнера.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направило дело в Химкинский городской суд Московской области.
 
РоссияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Sukhoi SuperjetАэрофлотСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМоскваМосковская область (Подмосковье)МурманскПроисшествия
 
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