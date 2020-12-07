https://ria.ru/20201207/sud-1587939983.html

"Ъ": семьи погибших подали в суд на производителей "начинки" SSJ-100

"Ъ": семьи погибших подали в суд на производителей "начинки" SSJ-100

Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году подали в Парижский суд (Tribunal Judiciaire de... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T00:00

2020-12-07T00:00

2020-12-07T00:00

россия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

sukhoi superjet

аэрофлот

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

москва

московская область (подмосковье)

мурманск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155328/94/1553289423_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_d937186d8004bcaed2063916ca1cd199.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году подали в Парижский суд (Tribunal Judiciaire de Paris) иск противи семи зарубежных компаний, производивших "начинку" для лайнера, и против "Аэрофлота" как эксплуатанта воздушного судна, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.Истцами выступают члены семей 15 погибших пассажиров. Отмечается, что ответчикам по этому иску уже вручили судебные повестки.В список компаний, в отношении которых подан иск, попали пять французских, немецкая и американская фирмы. По информации издания, большая часть установленного на самолете оборудования производилась этими компаниями.Истцы утверждают, что причиной катастрофы стало "несоответствие самолета нормам летной годности по молниезащите", что привело к отказу многих систем. Официальных комментарий от "Аэрофлота" и других компаний пока не было.Трагедия в ШереметьевоSSJ-100 компании "Аэрофлот" 5 мая 2019 года загорелся на взлетной полосе в Москве. Самолет вылетел из столицы в Мурманск, однако почти через почти 30 минут экипаж решил экстренно вернуться из-за технических проблем. Воздушное судно совершило жесткую посадку со второй попытки. Тогда у SSJ-100 подломились стойки шасси и загорелись двигатели.В результате трагедии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Выжили члены экипажа и 33 пассажира. Как заявили в Следственном комитете, большинство людей умерли не от удара, а от дыма и огня, не успев отстегнуть ремни безопасности.В апреле 2020 года СК завершил расследования уголовного дела. По версии следствия, командир воздушного судна Денис Евдокимов при возвращении в аэропорт совершил грубую посадку. Впоследствии его действия, нарушившие установленные правила, привели к возгоранию лайнера.Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направило дело в Химкинский городской суд Московской области.

https://ria.ru/20200505/1570992254.html

https://ria.ru/20200506/1571003356.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, sukhoi superjet 100 (ssj100), sukhoi superjet, аэрофлот, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, москва, московская область (подмосковье), мурманск, происшествия