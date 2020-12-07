https://ria.ru/20201207/stol-1588076853.html

Новогодний стол 2021: какие блюда и сервировка на год Быка

Новогодний стол 2021: какие блюда и сервировка на год Быка

Уходящий год Белой Крысы сменит год Металлического Быка. Бык — животное травоядное. При подготовке праздничного новогоднего стола не стоит об этом забывать... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:21

2020-12-07T18:21

2020-12-07T19:01

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новый год

еда

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общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Уходящий год Белой Крысы сменит год Металлического Быка. Бык — животное травоядное. При подготовке праздничного новогоднего стола не стоит об этом забывать. Кроме того, встречая 2021-й, надо "попрощаться" и с Крысой, поблагодарив ее за все хорошее, что с вами случилось в 2020-м. Рассказываем, что приготовить на Новый год, а также как правильно сервировать стол и украсить дом. Что должно быть на праздничном столеВстречая 2021 год, хозяйки должны позаботиться о том, чтобы на праздничном столе было много зелени — именно ее больше всего любит Бык. Также хорошо будет разнообразить трапезу овощными блюдами — ассорти, закусками, соленьями, грибами. Быку придутся по нраву и крупы, особенно злаковые. Позаботьтесь о том, чтобы на столе обязательно было несколько видов хлеба.Можно удачно сочетать зелень и крупы. К примеру, в качестве закуски можно быстро и легко приготовить табуле — на основе булгура, помидоров и разных видов зелени. Это оригинальное блюдо восточной кухни свежо и не избито. Рецептами из зелени и овощей изобилует также грузинская кухня: например, изюминкой станут пхали из шпината, зеленой фасоли или свеклы. А в армянской кухне с зеленью делают горячие лепешки — женгялов хац. Так что при желании можно накрыть по-настоящему интернациональный стол.Впрочем, несмотря на то, что Бык — травоядный, ограничиваться только вегетарианскими блюдами не нужно. Рыба, птица, свинина — все это не "разозлит" Быка. Не лишайте себя любимой селедки под шубой или салата "Мимоза". В качестве праздничного горячего блюда можно запечь утку с яблоками или гуся с гречкой. Кстати, на столе обязательно должны быть в изобилии сезонные фрукты.Не забудьте про сырную тарелку в Новый год — так мы отдаем дань Крысе и благодарим ее за все хорошее, что с нами случилось в 2020-м. Сыр может быть любым, но он обязательно должен стоять на столе. Тем более он прекрасно сочетается с зеленью, орехами и медом.Бык очень любит сладости, поэтому не игнорируйте десертную часть меню. Сладкая выпечка, торты, пирожные — все это оценит символ наступающего года. Чего не должно быть на праздничном столеВы разочаруете Быка, если в новогоднюю ночь на столе будут блюда из говядины или телятины. Поэтому традиционный студень из говядины можно заменить холодцом из курицы или заливным из рыбы. Однако не забывайте, что для приготовления обычного желатина используют рога крупных парнокопытных. Впрочем, сейчас не проблема купить аналоги на растительной основе. Если вы привыкли к оливье с говядиной, сделайте в этом году исключение и приготовьте "главный салат" с мясом птицы или с колбасой из свинины. Не стоит также при встрече Нового года злоупотреблять алкоголем: Бык не уважает спиртные напитки.Сервировка новогоднего столаВ новогоднюю ночь-2021 рестораны будут закрыты, поэтому праздник будет действительно домашним и семейным. "В этом году обстоятельства диктуют нам определенные правила празднования, поэтому нужно уделить особое внимание домашнему уюту, атмосфере и организации новогоднего стола. Хочется, чтобы все было не только вкусно, но и красиво. Нарядная сервировка всегда создает особое настроение у присутствующих. Первый и очень важный элемент — это скатерть. Благодаря правильно подобранной скатерти даже простой обед становится торжественным. Цвет вы можете выбрать в зависимости от интерьера, сочетать по стилю с посудой и столовыми аксессуарами. Но, без сомнения, белая скатерть остается вне конкуренции, ведь на ней эстетично смотрится любая посуда, цветы, свечи и другие украшения. Это классика, а она, как известно, никогда не выходит из моды", — комментирует РИА Новости Анна Енакиева, основатель "Академии этикета". Анна предлагает уделить особое внимание бокалам: сделать их нарядными легко — нужно всего лишь завязать на ножке бантик из атласной ленты. Таким же образом можно украсить и бутылку с напитком. Как украсить дом"Покровитель 2021 года — Металлический Бык — предпочитает минимализм, это следует учесть и в декоре. Поэтому для праздничного стола мы берем белую скатерть, приборы стального цвета, салфетки пастельных тонов — желательно без рисунка. Если же вы решили украсить не только стол, но и дом в целом, важно знать, что Бык любит, когда его почитают: символ года можно повесить на елку, украсить изображением быка двери или стены", — рекомендует Енакиева. Вместе с тем эксперт по этикету не советует в этом году использовать в декоре красный цвет, ведь он раздражает Быка. Лучше во всем придерживаться пастельной цветовой гаммы: белый, коричневый, охра, жемчужный, серебристый.

https://ria.ru/20201130/goroskop-1586962363.html

https://ria.ru/20121228/498660743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

простые рецепты, рецепты, новый год, еда, праздник, общество