https://ria.ru/20201207/sroki-1588036898.html
Вирусолог оценил прогноз по пику пандемии COVID-19 в Москве и Петербурге
Вирусолог оценил прогноз по пику пандемии COVID-19 в Москве и Петербурге
Вирусолог Михаил Щелканов в комментарии НСН оценил прогноз ученых Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского университета по дате наступления пика... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:19
2020-12-07T15:19
2020-12-07T19:14
распространение нового коронавируса
михаил щелканов
коронавирус в россии
санкт-петербургский государственный университет
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вирусолог Михаил Щелканов в комментарии НСН оценил прогноз ученых Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского университета по дате наступления пика заболеваемости COVID-19 в России.Ранее СМИ сообщили, что, по подсчетам сотрудников Центра интеллектуальной логистики СПбГУ, примерная дата пика пандемии коронавируса в России — 22 декабря. При этом в столице он наступит немного раньше: 10-12 декабря, тогда одновременно болеть будут 149-151 тысяча человек. В Петербурге же такой датой станет 15-16 декабря, здесь болеть в эти дни будут около 64-65 тысяч человек.Щелканов отметил, что прогнозируемый учеными из СПбГУ пик — интерполяционный, рассчитан он, исходя из сохранения сложившихся в обществе условий."А они резко поменяются в период новогодних праздников, и все эпидемиологи это отлично знают", — подчеркнул он.Вирусолог добавил, что ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец новогодних праздников и 2021 год, вероятно, не станет исключением."Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придется примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъема заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе", — заключил Щелканов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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михаил щелканов, коронавирус в россии, санкт-петербургский государственный университет, москва, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Вирусолог Михаил Щелканов
в комментарии НСН
оценил прогноз ученых Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского университета по дате наступления пика заболеваемости COVID-19
в России.
Ранее СМИ сообщили, что, по подсчетам сотрудников Центра интеллектуальной логистики СПбГУ
, примерная дата пика пандемии коронавируса в России — 22 декабря. При этом в столице он наступит немного раньше: 10-12 декабря, тогда одновременно болеть будут 149-151 тысяча человек. В Петербурге же такой датой станет 15-16 декабря, здесь болеть в эти дни будут около 64-65 тысяч человек.
Щелканов отметил, что прогнозируемый учеными из СПбГУ пик — интерполяционный, рассчитан он, исходя из сохранения сложившихся в обществе условий.
"А они резко поменяются в период новогодних праздников, и все эпидемиологи это отлично знают", — подчеркнул он.
Вирусолог добавил, что ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец новогодних праздников и 2021 год, вероятно, не станет исключением.
"Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придется примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъема заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе", — заключил Щелканов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.