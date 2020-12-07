https://ria.ru/20201207/sokolov-1588059483.html

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве историка Соколова

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве историка Соколова

Прения сторон в суде, на которых прокурор запросит наказание историку Олегу Соколову по делу об убийстве аспирантки, назначены на 14 декабря, следует из... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:46

2020-12-07T16:46

2020-12-07T16:59

анастасия ещенко

санкт-петербург

россия

олег соколов (доцент спбгу)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Прения сторон в суде, на которых прокурор запросит наказание историку Олегу Соколову по делу об убийстве аспирантки, назначены на 14 декабря, следует из онлайн-трансляции заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга."Отложить заседание на 14 декабря, стороны, готовьтесь к прениям и последнему слову", - объявила судья Юлия Максименко.Также суд продлил срок содержания под стражей Соколову до 23 марта.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а после решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка спасли из воды реки Мойки, куда он попытался выкинуть останки Ещенко, а затем сам соскользнул в воду.Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.

https://ria.ru/20201012/sokolov-1579450203.html

https://ria.ru/20200715/1574401177.html

санкт-петербург

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анастасия ещенко, санкт-петербург, россия, олег соколов (доцент спбгу), происшествия