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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве историка Соколова
Суд продлил арест обвиняемого в убийстве историка Соколова
Прения сторон в суде, на которых прокурор запросит наказание историку Олегу Соколову по делу об убийстве аспирантки, назначены на 14 декабря, следует из... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:46
2020-12-07T16:59
анастасия ещенко
санкт-петербург
россия
олег соколов (доцент спбгу)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Прения сторон в суде, на которых прокурор запросит наказание историку Олегу Соколову по делу об убийстве аспирантки, назначены на 14 декабря, следует из онлайн-трансляции заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга."Отложить заседание на 14 декабря, стороны, готовьтесь к прениям и последнему слову", - объявила судья Юлия Максименко.Также суд продлил срок содержания под стражей Соколову до 23 марта.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а после решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка спасли из воды реки Мойки, куда он попытался выкинуть останки Ещенко, а затем сам соскользнул в воду.Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
https://ria.ru/20201012/sokolov-1579450203.html
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анастасия ещенко, санкт-петербург, россия, олег соколов (доцент спбгу), происшествия

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве историка Соколова

16:46 07.12.2020 (обновлено: 16:59 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИсторик Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Прения сторон в суде, на которых прокурор запросит наказание историку Олегу Соколову по делу об убийстве аспирантки, назначены на 14 декабря, следует из онлайн-трансляции заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга.
"Отложить заседание на 14 декабря, стороны, готовьтесь к прениям и последнему слову", - объявила судья Юлия Максименко.
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 17:19
Понасенков прокомментировал признание Соколовым вины в убийстве Ещенко
Также суд продлил срок содержания под стражей Соколову до 23 марта.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а после решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка спасли из воды реки Мойки, куда он попытался выкинуть останки Ещенко, а затем сам соскользнул в воду.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 17:50
Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле
 
Анастасия ЕщенкоСанкт-ПетербургРоссияОлег Соколов (доцент СПбГУ)Происшествия
 
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