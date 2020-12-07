https://ria.ru/20201207/smartfon-1587949986.html
Касперский рассказал об особенностях нового "антихакерского" смартфона
Касперский рассказал об особенностях нового "антихакерского" смартфона
Смартфон с операционной системой Kaspersky будет иметь базовые приложения и свой браузер, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского"... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T07:10
2020-12-07T07:10
2020-12-07T07:10
россия
лаборатория касперского
евгений касперский
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технологии
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Смартфон с операционной системой Kaspersky будет иметь базовые приложения и свой браузер, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский."Аппарат может звонить и отправлять СМС, само собой, там будет офисный пакет, свой браузер с минимальным функционалом и стандартный набор приложений: таких, как будильник, калькулятор и так далее", - отметил Касперский.Наличие магазина приложений на такой ОС пока не предполагается. "Пока мы не предполагаем, что у нас будет какой-либо AppStore, но в будущем должно появиться нечто похожее. Скорее всего, сначала мы сделаем свой, а потом готовы будем привлекать и другие магазины приложений. Мы понимаем, что без большой экосистемы этот проект не взлетит, поэтому мы готовы будем привлекать партнеров", - добавил он.
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россия, лаборатория касперского, евгений касперский, москва, технологии, общество
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Смартфон с операционной системой Kaspersky будет иметь базовые приложения и свой браузер, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского
" Евгений Касперский
.
"Там будет минимальный функционал, красоты как от Android и iOS не ждите, этот смартфон будет выполнять другие специальные задачи", - сообщил он.
"Аппарат может звонить и отправлять СМС, само собой, там будет офисный пакет, свой браузер с минимальным функционалом и стандартный набор приложений: таких, как будильник, калькулятор и так далее", - отметил Касперский.
Наличие магазина приложений на такой ОС пока не предполагается. "Пока мы не предполагаем, что у нас будет какой-либо AppStore, но в будущем должно появиться нечто похожее. Скорее всего, сначала мы сделаем свой, а потом готовы будем привлекать и другие магазины приложений. Мы понимаем, что без большой экосистемы этот проект не взлетит, поэтому мы готовы будем привлекать партнеров", - добавил он.