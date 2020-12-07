https://ria.ru/20201207/smartfon-1587949986.html

Касперский рассказал об особенностях нового "антихакерского" смартфона

Касперский рассказал об особенностях нового "антихакерского" смартфона

Смартфон с операционной системой Kaspersky будет иметь базовые приложения и свой браузер, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского"... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T07:10

2020-12-07T07:10

2020-12-07T07:10

россия

лаборатория касперского

евгений касперский

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технологии

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Смартфон с операционной системой Kaspersky будет иметь базовые приложения и свой браузер, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский."Аппарат может звонить и отправлять СМС, само собой, там будет офисный пакет, свой браузер с минимальным функционалом и стандартный набор приложений: таких, как будильник, калькулятор и так далее", - отметил Касперский.Наличие магазина приложений на такой ОС пока не предполагается. "Пока мы не предполагаем, что у нас будет какой-либо AppStore, но в будущем должно появиться нечто похожее. Скорее всего, сначала мы сделаем свой, а потом готовы будем привлекать и другие магазины приложений. Мы понимаем, что без большой экосистемы этот проект не взлетит, поэтому мы готовы будем привлекать партнеров", - добавил он.

https://ria.ru/20201204/vzlom-1587598380.html

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россия, лаборатория касперского, евгений касперский, москва, технологии, общество