https://ria.ru/20201207/kasperskiy-1587720985.html

Евгений Касперский: мы хотим создать телефон, который нельзя "хакнуть"

Евгений Касперский: мы хотим создать телефон, который нельзя "хакнуть"

Пандемия и последующий локдаун привели к активизации хакеров и увеличению числа атак в мире. Как коронавирус изменил рынок киберпреступности, на чем... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:00

2020-12-07T11:00

2020-12-07T11:00

лаборатория касперского

google android

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евгений касперский

интервью

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Пандемия и последующий локдаун привели к активизации хакеров и увеличению числа атак в мире. Как коронавирус изменил рынок киберпреступности, на чем специализируются хакеры из России и Китая, какие тренды в сфере IT-безопасности ожидаются в ближайшие годы, почему шифровальщики не ориентируются на курс биткоина, и когда управлять электростанцией можно будет через смартфон, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. Беседовала Мариам Багдасарян.– Какие главные тренды в кибербезопасности вы видите на ближайшие годы? К чему стоит готовиться компаниям и людям?– Первый тренд – киберпреступность становится массовой, к сожалению, особенно во времена экономического кризиса. И ряды преступников пока только пополняются. По данным Kaspersky Security Network, в июле в мире ежедневно появлялось более 400 тысяч вредоносных файлов. Я не знаю, сколько должно быть хакеров, чтобы они каждый день выдавали столько зловредов. Да, у них есть автоматизация, автоматическая генерация кодов, но, я не удивлюсь, если их уже 100 тысяч человек.Что интересно, у преступников есть специализации. Китайцы больше всего работают по ботнетам (сеть компьютеров, зараженных вредоносным ПО – ред.), хакеры-шифровальщики часто говорят по-русски, а финансовый фрод (мошенничество – ред.) идет, в основном, из Латинской Америки. Вот загадка, почему так? Я не знаю. Да, все делают все, но есть статистические всплески: кто-то чем-то занимается больше, чем другие.Второй тренд – появляются высокопрофессиональные кибербанды. Причем первая такая банда появилась в 2014 году – Сarbanak. До этого были спонсируемые государствами хакеры и обычная преступность, а после Сarbanak появились такие профессиональные группы.Третий тренд – атаки на инфраструктуру, которые постоянно растут. Темпы я не готов назвать, поскольку очень сложно сказать, в какую сторону они пойдут, и какие темы будут у групп наиболее актуальными. Деятельность злоумышленников тоже зависит от многих факторов. Если посмотреть на шифровальщиков, то их расцвет совпал с расцветом биткоина: они берут оплату в криптовалюте.Атаки будут усложняться, все больше технологий будет подпадать под удар, но какие и в каком порядке – это от нас не зависит.– Спровоцирует ли рост цены биткоина увеличение числа атак шифровальщиков?– Не уверен. Злоумышленники не привязываются к цене биткоина. Они знают сумму, которую хотят получить в реальных деньгах, и от нее высчитывают размер выкупа в биткоинах на момент атаки. Таким образом, когда биткоин падал, хакеры просто меняли цены.– Как изменила пандемия рынок киберпреступности и кибератаки?– Изменение только одно – их стало больше, и стало больше жертв. Вообще было очень интересно наблюдать, что происходило с киберпреступностью, когда весь мир ушел в локдаун. В апреле все датчики пошли вверх, а в мае все упало. Почему? Летом все опять пошло наверх и вышло на новые цифры. Я не знаю, почему в мае у хакеров было такое "падение". Но, не исключаю, что они с начала локдауна получили столько денег, что им просто нужно было время монетизировать то, что уже успели добыть. Но, это мое предположение.– Ваша компания разрабатывает собственную операционную систему, для каких устройств она будет предназначена?– Пока она в первую очередь для встраиваемых устройств, но на самом деле она может быть универсальной, поэтому куда нас рынок "потащит", там она и будет работать. Сейчас у нас два-три десятка "пилотов" и в России, и за рубежом – Европа, Азия, страны СНГ.То, что мы уже готовы поставлять – это операционка для интернета вещей – промышленного и любого другого, а для телефонов и планшетов она будет готова в следующем году. Мы совершенно точно не планируем выходить на "полянку" Google и Apple, у нас нет задачи их заменить.Наша задача – создать защищенный телефон, который практически невозможно "хакнуть", для обработки секретной и конфиденциальной информации как госслужащих, так и предприятий, и управлений инфраструктурой.У меня есть мечта, чтобы человек мог использовать телефон на базе, к примеру, ОС Android. Представьте: движением пальца пользователь переключает телефон на нашу безопасную ОС для управления турбиной электростанций или чего-то еще. В этом режиме не будет сервисов от Google Play, ничего такого. Но это пока мечта.Текущий наш вариант – отдельный телефон с одной ОС. Посмотрим, ведь многие носят с собой два телефона. Если будет потребность, чтобы был один телефон, и операционная система менялась – мы сделаем такую штуку. Но все-таки такой телефон и планшет – не для игр и развлечений, а для работы с инфраструктурой, для обработки важной информации.– Какие программы на ней будут установлены?– Аппарат может звонить и отправлять смс, само собой, там будет офисный пакет, свой браузер с минимальный функционалом и стандартный набор приложений: таких, как будильник, калькулятор и так далее. Пока мы не предполагаем, что у нас будет какой-либо AppStore, но в будущем должно появиться нечто похожее. Скорее всего, сначала мы сделаем свой, а потом готовы будем привлекать и другие магазины приложений. Мы понимаем, что без большой экосистемы этот проект не взлетит, поэтому мы готовы будем привлекать партнеров.– Есть ли у вас уже договоренности по ОС с производителями смартфонов?– Да, конечно. Я не могу пока назвать, но это китайская компания. В конце следующего года продукт уже появится. Еще раз – там будет минимальный функционал, красоты как от Android и iOS не ждите, этот смартфон будет выполнять другие специальные задачи.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/khranenie-1586997045.html

https://ria.ru/20201019/khakery-1580455239.html

https://ria.ru/20201130/kiberataki-1586891646.html

https://ria.ru/20201005/kaspersky-1578247541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория касперского, google android, apple ios, евгений касперский, интервью