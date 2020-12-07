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Шойгу переизбрали президентом Русского географического общества
Шойгу переизбрали президентом Русского географического общества
Министр обороны РФ Сергей Шойгу единогласно переизбран президентом Русского географического общества, сообщила пресс-служба РГО. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:57
2020-12-07T15:57
русское географическое общество
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу единогласно переизбран президентом Русского географического общества, сообщила пресс-служба РГО.Выборы президента РГО проходили в рамках XVI съезда Русского географического общества, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией впервые состоявшегося в заочной форме.Ученый совет РГО выдвинул на должность президента Общества кандидатуру Сергея Шойгу. Для переизбрания он должен был набрать не менее двух третей голосов делегатов. "В голосовании приняли участие 211 из 217 делегатов Съезда. Все 211 голосов отданы за Сергея Шойгу", - говорится в сообщении."Уверен, что в ближайшие годы мы вместе с вами сможем добиться большего. Сможем в очередной раз продемонстрировать, что Географическое общество, люди, которых оно вокруг себя объединяет, обладают огромными талантами, творческим, организационным, научным потенциалом, который мы сможем использовать во благо России", - добавил Шойгу.
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русское географическое общество, сергей шойгу, общество

Шойгу переизбрали президентом Русского географического общества

15:57 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу единогласно переизбран президентом Русского географического общества, сообщила пресс-служба РГО.
Выборы президента РГО проходили в рамках XVI съезда Русского географического общества, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией впервые состоявшегося в заочной форме.
Ученый совет РГО выдвинул на должность президента Общества кандидатуру Сергея Шойгу. Для переизбрания он должен был набрать не менее двух третей голосов делегатов. "В голосовании приняли участие 211 из 217 делегатов Съезда. Все 211 голосов отданы за Сергея Шойгу", - говорится в сообщении.
"Все сделанное Обществом за последнее десятилетие, – это прежде всего ваша заслуга. Тысячи экспедиций, масштабные проекты, в которых принимают участие миллионы человек – результат работы энтузиастов, людей увлеченных своим делом, географической наукой, творчеством, идеей изучения своей страны. А мы в Русском географическом обществе лишь стараемся дать таким людям возможность осуществить свои планы и мечты", - обратился Шойгу к членам РГО. Его слова приведены в сообщении.
"Уверен, что в ближайшие годы мы вместе с вами сможем добиться большего. Сможем в очередной раз продемонстрировать, что Географическое общество, люди, которых оно вокруг себя объединяет, обладают огромными талантами, творческим, организационным, научным потенциалом, который мы сможем использовать во благо России", - добавил Шойгу.
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Русское географическое обществоСергей ШойгуОбщество
 
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