https://ria.ru/20201207/shoygu-1588047992.html

Шойгу переизбрали президентом Русского географического общества

Шойгу переизбрали президентом Русского географического общества

Министр обороны РФ Сергей Шойгу единогласно переизбран президентом Русского географического общества, сообщила пресс-служба РГО. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:57

2020-12-07T15:57

2020-12-07T15:57

русское географическое общество

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу единогласно переизбран президентом Русского географического общества, сообщила пресс-служба РГО.Выборы президента РГО проходили в рамках XVI съезда Русского географического общества, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией впервые состоявшегося в заочной форме.Ученый совет РГО выдвинул на должность президента Общества кандидатуру Сергея Шойгу. Для переизбрания он должен был набрать не менее двух третей голосов делегатов. "В голосовании приняли участие 211 из 217 делегатов Съезда. Все 211 голосов отданы за Сергея Шойгу", - говорится в сообщении."Уверен, что в ближайшие годы мы вместе с вами сможем добиться большего. Сможем в очередной раз продемонстрировать, что Географическое общество, люди, которых оно вокруг себя объединяет, обладают огромными талантами, творческим, организационным, научным потенциалом, который мы сможем использовать во благо России", - добавил Шойгу.

https://radiosputnik.ria.ru/20201205/sport-1587805502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русское географическое общество, сергей шойгу, общество