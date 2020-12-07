https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588014326.html

ЕС принял аналогичный "акту Магнитского" режим персональных санкций

ЕС принял аналогичный "акту Магнитского" режим персональных санкций

Главы министерств иностранных дел стран, входящих в Евросоюз, утвердили новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека, следует из заявления... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:52

2020-12-07T13:52

2020-12-07T16:45

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек — РИА Новости. Главы министерств иностранных дел стран, входящих в Евросоюз, утвердили новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека, следует из заявления Европейской народной партии (EPP).Новый санкционный режим вступает в силу с 8 декабря и будет действовать только на территории Европейского союза. Его планируют применять против физических и юридических лиц за геноцид, совершение преступления против человечности, насилие сексуального характера, нарушение прав на мирное собрание, на собственное мнение и его выражение, на свободное вероисповедование и свободу совести.Ранее документ, который называют аналогом американского "акта Магнитского", утвердили на уровне постоянных представителей в ЕС. Перечень ограничений включает заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз (разрешение могут в исключительном порядке предоставлять фигурантам, имеющим гражданство одной из стран ЕС, а также по гуманитарным соображениям).Как отмечал глава евродипломатии Жозеп Боррель, введение новых мер за нарушение прав человека облегчит реагирование Европы на подобные преступления во всем мире. При этом он предлагал назвать "европейский "акт Магнитского" именем Алексея Навального, хотя подчеркивал, что документ не будет направлен против какой-либо конкретной страны.В Европейской комиссии также не исключали, что новый санкционный режим могут задействовать в связи с делом историка Юрия Дмитриева, которого в России осудили на 13 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.ЕС уже обладает инструментами, позволяющими объявлять санкции за нарушения прав человека. Однако действующие механизмы не носят глобальный характер и предполагают введение мер, связанных с конкретной ситуацией в отдельных странах.

https://ria.ru/20201008/memorial-1578888706.html

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европарламент, евросоюз, в мире