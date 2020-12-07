Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588014326.html
ЕС принял аналогичный "акту Магнитского" режим персональных санкций
ЕС принял аналогичный "акту Магнитского" режим персональных санкций
Главы министерств иностранных дел стран, входящих в Евросоюз, утвердили новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека, следует из заявления... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:52
2020-12-07T16:45
европарламент
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156353/13/1563531384_524:287:3298:1847_1920x0_80_0_0_17a99832770d39e6d7eed01757ce03cd.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 дек — РИА Новости. Главы министерств иностранных дел стран, входящих в Евросоюз, утвердили новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека, следует из заявления Европейской народной партии (EPP).Новый санкционный режим вступает в силу с 8 декабря и будет действовать только на территории Европейского союза. Его планируют применять против физических и юридических лиц за геноцид, совершение преступления против человечности, насилие сексуального характера, нарушение прав на мирное собрание, на собственное мнение и его выражение, на свободное вероисповедование и свободу совести.Ранее документ, который называют аналогом американского "акта Магнитского", утвердили на уровне постоянных представителей в ЕС. Перечень ограничений включает заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз (разрешение могут в исключительном порядке предоставлять фигурантам, имеющим гражданство одной из стран ЕС, а также по гуманитарным соображениям).Как отмечал глава евродипломатии Жозеп Боррель, введение новых мер за нарушение прав человека облегчит реагирование Европы на подобные преступления во всем мире. При этом он предлагал назвать "европейский "акт Магнитского" именем Алексея Навального, хотя подчеркивал, что документ не будет направлен против какой-либо конкретной страны.В Европейской комиссии также не исключали, что новый санкционный режим могут задействовать в связи с делом историка Юрия Дмитриева, которого в России осудили на 13 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.ЕС уже обладает инструментами, позволяющими объявлять санкции за нарушения прав человека. Однако действующие механизмы не носят глобальный характер и предполагают введение мер, связанных с конкретной ситуацией в отдельных странах.
https://ria.ru/20201008/memorial-1578888706.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/13/1563531384_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_aeaed60ed8cbd776097ce4a8655aa058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент, евросоюз, в мире

ЕС принял аналогичный "акту Магнитского" режим персональных санкций

13:52 07.12.2020 (обновлено: 16:45 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутаты на сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 дек — РИА Новости. Главы министерств иностранных дел стран, входящих в Евросоюз, утвердили новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека, следует из заявления Европейской народной партии (EPP).

"Мы приветствуем, что у ЕС теперь есть собственный "акт Магнитского", — отметили в крупнейшей фракции Европарламента.

Новый санкционный режим вступает в силу с 8 декабря и будет действовать только на территории Европейского союза. Его планируют применять против физических и юридических лиц за геноцид, совершение преступления против человечности, насилие сексуального характера, нарушение прав на мирное собрание, на собственное мнение и его выражение, на свободное вероисповедование и свободу совести.
Ранее документ, который называют аналогом американского "акта Магнитского", утвердили на уровне постоянных представителей в ЕС. Перечень ограничений включает заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз (разрешение могут в исключительном порядке предоставлять фигурантам, имеющим гражданство одной из стран ЕС, а также по гуманитарным соображениям).
Как отмечал глава евродипломатии Жозеп Боррель, введение новых мер за нарушение прав человека облегчит реагирование Европы на подобные преступления во всем мире. При этом он предлагал назвать "европейский "акт Магнитского" именем Алексея Навального, хотя подчеркивал, что документ не будет направлен против какой-либо конкретной страны.
В Европейской комиссии также не исключали, что новый санкционный режим могут задействовать в связи с делом историка Юрия Дмитриева, которого в России осудили на 13 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.
Историк Юрий Дмитриев после слушания в здании суда в Петрозаводске. 5 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
8 октября, 17:51
МИД прокомментировал заявления некоторых стран по делу историка Дмитриева
ЕС уже обладает инструментами, позволяющими объявлять санкции за нарушения прав человека. Однако действующие механизмы не носят глобальный характер и предполагают введение мер, связанных с конкретной ситуацией в отдельных странах.
 
ЕвропарламентЕвросоюзВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
Лента новостейМолния